Những ngày qua, trên mạng xã hội Threads, nhiều ý kiến thắc mắc “SlimV là ai mà có nhiều fan tới vậy” khi chứng kiến lượt bình chọn của anh dẫn đầu ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật. Tính tới 16h ngày 29/12, SlimV đã nhận hơn 730.000 lượt bình chọn, qua đó dẫn đầu ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật tại WeChoice Awards.

SlimV đang thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng thời gian gần đây

Chiều 29/12, Vũ Hà Quân - CEO của SpaceSpeakers Group đã chia sẻ fun fact: “Từ 2016 - 2018, SlimV là DJ hot nhất thời điểm đó. Sau cậu ấy dừng DJ để tập trung sản xuất trở thành giám đốc âm nhạc”. Ngay lập tức, phản ứng của CEO này nhận về sự thích thú từ cộng đồng mạng với cách lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Có thể tới năm 2024, nhiều người mới chú ý đến SlimV bởi những hoạt động sôi nổi của anh trong năm nay, đặc biệt là ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thế nhưng trong nhiều năm trước đó, SlimV đã là một tên tuổi nổi bật trong làng nhạc, sở hữu một profile cực “khủng”.

Vũ Hà Quân - CEO của SpaceSpeakers Group lên tiếng phổ cập tên tuổi của SlimV tới bộ phận khán giả không biết nam producer là ai

Người sở hữu “DNA Quán quân”, thi đâu là thắng đó!

SlimV là một thành viên của tổ đội đình đám SpaceSpeakers. Tên tuổi của anh được khán giả biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015 cùng Sơn Tùng M-TP. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ gốc Thái Bình mới chỉ hoạt động chuyên nghiệp khoảng 3 năm, dù sở hữu lượng fan đông đảo nhưng chưa thể tạo dựng vị thế trong làng nhạc như hiện tại. Ghép đội với nhau ở chương trình, SlimV đã giúp Sơn Tùng M-TP có những bản phối nịnh tai, làm nổi bật được những sáng tác của chàng ca sĩ mới ngoài đôi mươi ngày đó, nhận về số điểm tương đối cao từ ban giám khảo toàn những gương mặt lão làng. Việc Sơn Tùng M-TP liên tục dẫn đầu cho tới trước khi xin rút lui vì sức khỏe không chỉ tới từ lượng fan hùng hậu của anh chàng, mà còn nhờ những tiết mục có độ hoàn thiện cao, giàu sức sáng tạo, có công rất lớn của SlimV.

SlimV được biết đến rộng rãi sau khi tham gia vào team Sơn Tùng trong Hòa Âm Ánh Sáng mùa đầu tiên

Dừng lại đáng tiếc ở mùa đầu tiên, nhưng SlimV đã quay lại ngoạn mục ở mùa 2 khi kết hợp cùng Noo Phước Thịnh. Cả hai vượt qua nhiều gương mặt đình đám như Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh và cả SOOBIN - một hiện tượng ở Vpop thời điểm đó, để giành ngôi Quán quân The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2016 đầy thuyết phục.

Anh chàng tiếp tục hỗ trợ Noo Phước Thịnh trên hành trình giành lấy ngôi vị cao nhất của Hòa Âm Ánh Sáng 2016

Tới năm 2018, SlimV một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình, khi so tài với hàng loạt những nhà sản xuất tài năng như Dương Cầm, Only C, Rhymastic, Đỗ Hiếu, Hà Lê, Phúc Bồ… để đưa Trọng Hiếu lên ngôi Quán quân. Có thể nói, “DNA Quán quân” như đã chảy trong máu SlimV, khi anh liên tiếp giành những chiến thắng ấn tượng tại các gameshow truyền hình, đưa tên tuổi của mình vào hàng ngũ hot bậc nhất Vpop.

Người giúp SOOBIN “tái sinh”, làm nên bản hit Thu Cuối đình đám và còn hơn thế nữa

Sau giai đoạn 2015-2018 vô cùng nổi bật, phủ sóng loạt show truyền hình, khán giả lại ít khi thấy SlimV xuất hiện. Nhưng tới năm 2021, dấu ấn đậm nét về phong cách cá nhân của SlimV mới được thể hiện trọn vẹn qua phiên bản đặc biệt của The Playah.

Với đề bài làm mới 3 ca khúc trong EP The Playah vốn dĩ không quá thành công của SOOBIN trước đó, SlimV đã mang tới một sân khấu độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chất liệu EDM và nhạc giao hưởng. Phiên bản Special Performance dài hơn 8 phút, nhưng SlimV đã khéo léo tạo nên những lớp lang có bố cục chặt chẽ, mang đến không khí sôi động với chất liệu funky ở phần đầu, đẩy cao trào lên bằng dàn giao hưởng đồ sộ, trước khi hạ màn với sự tối giản khiêm nhường trước giọng hát đầy cảm xúc của SOOBIN khiến người nghe có thể rơm rớm nước mắt. Bản phối được dàn dựng khéo léo giúp SOOBIN bộc lộ được những điểm mạnh nổi trội nhất của mình: đó là giọng hát truyền cảm và một tâm hồn có chiều sâu, đầy tính nghệ sĩ. Sự thành công của phiên bản này có lẽ còn vượt xa kì vọng của chính ekip, giúp SOOBIN có màn “tái sinh” sau nhiều năm loay hoay giữa chuyện “hát RnB hay ballad”.

SlimV và SOOBIN là 2 người anh em thân thiết luôn sát cánh trên con đường sự nghiệp của nhau

Và nếu The Playah là một cú hit lớn ở thời điểm 2021, thì hãy tua ngược về 10 năm trước đó, để nhớ rằng vào năm 2011, SlimV đã làm nên một bản hit Thu Cuối đình đám cỡ nào. Ở thời điểm mà khái niệm “producer” vẫn còn là một thứ gì đó xa lạ với phần lớn khán giả Vpop, sự xuất hiện của SlimV trong vai trò music producer ở Thu Cuối chưa được nhiều người để ý. Sau mười mấy năm, người ta nhớ đến bộ ba Yanbi, Mr.T, Hằng BingBoong với những câu hát đã nằm lòng, để mỗi mùa thu đến là lại ngân nga “Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa…” hoặc câu rap đã thành câu cửa miệng “Hà Nội đẹp nhất về đêm…”, nhưng mấy ai biết SlimV đã đóng vai trò quan trọng trong siêu hit đó.

SlimV góp phần tạo nên làn sóng gây sốt của Thu Cuối

Xuất thân là dân học cổ điển ở Nhạc Viện, SlimV thấm nhuần chất RnB cổ điển nhưng thả vào mùa thu Hà Nội những âm thanh điện tử đầy mới mẻ ở thời điểm hơn 10 năm trước. Khác với nhiều producer dành ra những đoạn drop căng tràn để phô diễn tài năng, SlimV khéo léo cài cắm những tiếng guitar, piano rất mộc mạc, trên một bản phối có tiết tấu nhanh, mang đậm chất liệu điện tử, song không quá ồn ào mà chỉ tinh tế, nhẹ nhàng, làm bật lên những màn hòa giọng, bè phối rất quyện của bộ ba Yanbi, Mr.T, Hằng BingBooong. Nếu Thu Cuối được sinh ra vào năm 2024, tiếng tăm của SlimV chắc chắn sẽ được vang xa hơn rất nhiều so với ngày ấy.

Có một dự án đặc biệt mà ít người biết về sự tham gia của SlimV, đó là Những Bước Chân Của Rồng - Nhạc hiệu ra sân dành riêng cho các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia. Bản nhạc mang phong cách giao hưởng - hiện đại, điểm xuyết thêm những yếu tố dân tộc, được phác thảo bởi nhạc sĩ Hoàng Bách, sản xuất bởi SlimV. Dàn nhạc hùng hậu gồm hơn 60 nhạc công. "Người làm nên bản nhạc này phải là một người Việt Nam cấp tiến, giàu kĩ thuật, nhưng cũng rất giàu cảm xúc với bóng đá, vì thế tôi nghĩ đến SlimV”, nhạc sĩ Hoàng Bách - giám đốc sản xuất dự án đặt trọn niềm tin vào nam producer. Nhạc sĩ kì cựu Huy Tuấn phải thốt lên “Tôi rất hâm mộ SlimV từ trước đến giờ, nhất là khi nghe xong bản nhạc này”.

SlimV đã làm gì trong năm 2024?

Dự án khủng nhất của SlimV trong năm 2024 chính là Giám đốc âm nhạc cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không chỉ đảm nhận toàn bộ định hướng đường dây âm nhạc khổng lồ cho 33 Anh Tài, SlimV còn đích thân tham gia sản xuất cho những màn trình diễn nổi bật nhất như Giá Như (SOOBIN), Nước Hoa (Nam Thần Rực Lửa), Tình Anh Bán Chiếu (Thanh Duy)...

Dấu ấn nổi bật của SlimV thể hiện ngay từ Hỏa Ca - bài hát chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai do chính anh sáng tác và tham gia sản xuất. Hỏa Ca có giai điệu ấn tượng và lời ca được phân chia đồng đều cho 33 Anh Tài nhằm tạo tinh thần truyền cảm hứng. SlimV kết hợp âm thanh hiện đại của nhạc điện tử với nét mạnh mẽ của rock và những giai điệu giao hưởng da diết để khắc họa rõ nét bản lĩnh của các chiến binh.

SlimV sản xuất phần nhạc của Hỏa Ca - MV Bài hát Chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Với vai trò giám đốc âm nhạc, SlimV không đơn độc mà anh còn góp phần kéo nhiều producer ẩn dật lâu năm như TripleD, hoặc đưa những gương mặt tiềm năng như Kriss Ngô “bước ra ánh sáng”. Những tiết mục Đào Liễu, Trống Cơm đều thể hiện màn hòa âm phối khí xuất sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu dân gian và tinh thần hiện đại.

Khả năng “nấu nhạc” của SlimV nâng lên thành tầm cao mới khi không chỉ đảm nhận toàn bộ âm nhạc cho chương trình, mà còn thực hiện những bản phối mới hoành tráng hơn, phù hợp với những sân khấu tầm cỡ hàng vạn khán giả ở concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

SlimV đứng đằng sau thành công của loạt sân khấu âm nhạc trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Ngoài Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SlimV còn tham gia vào album đầu tay của SOOBIN - Bật Nó Lên, vừa cố vấn vừa sản xuất album Infinity8 - Trang Pháp hay Giám đốc âm nhạc của GENfest 2024. Mọi dự án mà SlimV thực hiện trong năm 2024 đều có quy mô khủng, đầu tư tiền tỷ. Vượt qua vai trò của một music producer, SlimV chính là một trong những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật nhất năm nay.

Có thể nói năm 2024 chứng kiến một SlimV quá đỗi bùng nổ về mặt sản phẩm âm nhạc lẫn danh tiếng, nhưng nếu nhìn vào bề dày thành tích của anh trong quá khứ, có thể thấy những thành tựu to lớn trong năm nay không phải là điều bất ngờ.

Anh chàng cũng "xào nấu" lên nhiều dự án âm nhạc nổi bật trong năm nay

Sau thời kì của những nhạc sĩ gạo cội như Quốc Trung, Võ Thiện Thanh, Huy Tuấn, Anh Quân, Đức Trí, rồi tới Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh, Nguyễn Hải Phong… có lẽ SlimV chính là gương mặt tiêu biểu của thế hệ “phù thủy âm nhạc” tiếp theo đủ sức, đủ tài để cáng đáng vai trò giám đốc âm nhạc trong các dự án âm nhạc lớn, góp phần đưa nền âm nhạc Việt Nam phát triển hơn trong tương lai.

Với tài năng những cống hiến bền bỉ suốt nhiều năm qua, SlimV là một tên tuổi lớn trong làng nhạc, là thần tượng của nhiều nghệ sĩ trẻ. 14 Casper - nghệ sĩ tiềm năng gây sốt với album Tại Sao 0, gương mặt nhận đề cử ở hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards cũng tự hào nói “Em là fan của SlimV từ 10 năm trước”, và cho biết SlimV chính là lí do khiến mình trở thành một người làm nhạc. Có lẽ chỉ một ví dụ nhỏ đó thôi đã lý giải phần nào sự ủng hộ của cộng đồng dành cho SlimV ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật tại WeChoice Awards 2024.

SlimV đã có 1 năm hoạt động nghệ thuật bùng nổ