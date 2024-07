SlimV xuống sắc, già hẳn đi vì "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Chỉ vừa phát sóng những tập đầu tiên nhưng Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý. 33 Anh tài đã mang đến những tiết mục biểu diễn đã mắt đã tài cùng loạt tương tác đáng yêu mà hiếm khi khán giả được nhìn thấy ở họ.

Một trong những nhân vật góp phần tạo nên thành công của chương trình đến từ Giám đốc âm nhạc SlimV cùng đội ngũ sản xuất vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên, khi hình ảnh SlimV được Anh tài Kiên Ứng chia sẻ, netizen bất ngờ khi thấy anh xuống sắc, già đi trông thấy, khác hẳn với vẻ ngoài điển trai thường gặp. Không lẽ vì "lao tâm khổ tứ" làm nhạc cho các màn trình diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai mà visual của SlimV bị hao mòn như vậy sao?

SlimV bất ngờ xuống sắc trong ảnh được Kiên Ứng chia sẻ

Thực chất, đây chỉ là màn "troll Việt Nam" của Kiên Ứng khi dùng một chút thủ thuật để "tút tát" lại nhan sắc SlimV mà thôi chứ thực chất nam producer vẫn vô cùng điển trai nhé!

SlimV vẫn điển trai thế này cơ mà!

SlimV (sinh năm 1988) tên thật là Cao Văn Vịnh và là 1 thành viên của SpaceSpeakers. Trong giới sản xuất âm nhạc, SlimV là một cái tên không còn xa lạ. Anh từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Tóc Tiên... làm nên các bản hit đình đám, được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá thuộc top nhà sản xuất âm nhạc tài năng nhất hiện nay.

Đồng thời, SlimV cũng là DJ đã tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện, lễ hội âm nhạc lớn. Sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử và nhạc cụ dân tộc là đặc trưng trong âm nhạc của SlimV, không chỉ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trong nước mà còn gây ấn tượng khi sản phẩm của anh được giới thiệu ra quốc tế. Bên cạnh tài năng, SlimV cũng được nhắc đến với vẻ ngoài điển trai, gương mặt thư sinh, hiền lành.

Bên cạnh SlimV, Anh trai vượt ngàn chông gai còn sở hữu đội ngũ producer trẻ nhưng tràn đầy tài năng của SpaceSpeakers, có thể kể đến như:

TINLE hay còn được biết đến với cái tên Tín Lê, anh là một producer trẻ, tài năng được nhiều ca sĩ Vpop "chọn mặt gửi vàng" tham gia tạo nên những bản phối cực chất. Anh từng đảm nhận vai trò phối khí cho chương trình Rap Việt 2 mùa đầu tiên cùng Rhymastic, SlimV. Tín Lê là người đứng sau thành công của nhiều dự án âm nhạc như Anh đã quen với cô đơn, Ngày mai em đi, I know you know (SOOBIN), Thôi anh không chơi, So far Remix... (Binz), Stardom (Vũ Cát Tường), Nước mắt em lau bằng tình yêu mới (Tóc Tiên, DaLAB), Mình đừng quên nhau (Anh Tú Atus), Missing you (Phương Ly)...

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, TINLE tham gia sản xuất cho phần biểu diễn của Phạm Khánh Hưng và ca khúc chủ đề Hỏa ca.

TINLE

Kriss Ngo sinh năm 1999 và vừa được giới thiệu là thành viên mới của SpaceSpeakers. Dù vậy, anh từng có kinh nghiệm sản xuất khi góp phần tạo nên thành công của Free flow không hút (Ricky Star), Anh chưa biết em Remix (Liu Grace), Tâm (Mer)... Kriss Ngo tham gia sản xuất cho Rise up (Trọng Hiếu), Khiến nó ngầu của nhóm Anh Tài Nham Thạch, Anh nhà ở đâu thế của nhóm Anh Tài Đa Sắc.

Kriss Ngo

It's CHARLES tên thật là Huỳnh Phương Duy, sinh năm 1994. Bên cạnh công việc producer, anh còn từng biết đến khi thuộc team Lam Trường tại Giọng hát Việt 2018. Anh chàng từng thực hiện hàng loạt bản cover triệu view trong thời gian ngắn như Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Dịu dàng đến từng phút giây…

Phát huy thế mạnh sáng tác, It's CHARLES từng có sản phẩm nằm trong The A List: Vietnamese Music hay Top Indie Việt trên những hệ thống phát hành nhạc uy tín như Apple Music, Spotify. Gây ấn tượng nhất của chàng trai 9x là single Everyday is my birthday nằm trong Best Of The Week của Apple Music. Bài hát này cũng lọt vào The New Asia và New Era: Asian Hip Hop - được xếp vào những gương mặt âm nhạc triển vọng của châu Á. Bản hit So close của anh và Binz cũng từng đạt thành tích Top 1 Trending YouTube.

Năm 2023, anh làm đám cưới với nữ ca sĩ Kim Chi Sun dưới sự chúc phúc của đồng nghiệp cũng như khán giả hâm mộ. It's CHARLES đảm nhiệm vị trí vocal producer cho Anh trai vượt ngàn chông gai.

It's CHARLES

Producer 55 tham gia sản xuất cho ca khúc chủ đề Hỏa ca cùng các phần trình diễn của team SpaceSpeakers: Quên lối về (Cường Seven), Men cry (Binz), Nước hoa (team Nam Thần Rực Lửa). Producer MASTAL góp phần tạo nên thành công cho các ca khúc Cánh hồng phai (BB Trần), Diamond (Kiên Ứng), Quay lại giường đi em (Hà Lê), Hơn 1000 năm - Chia cách bình yên (Quốc Thiên) và Sóng Tình (team Thanh Xuân Học Đường).

55