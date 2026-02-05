Tai nạn xe ben làm trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật: Nghẹn ngào bó hoa “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu” giữa lễ tang

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ đã khiến Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, hy sinh đúng vào ngày sinh nhật của mình, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng đội và người dân địa phương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi thi hành công vụ, chiều ngày 4/2, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình đồng chí.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Theo thông tin trên VTC News, sáng 5/2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cùng đông đảo người dân địa phương có mặt tại căn nhà ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để tiễn đưa Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chia sẻ với nguồn trên, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, nghẹn ngào cho biết Trung tá Lao Hoàng Hải là cán bộ gắn bó nhiều năm với lực lượng Cảnh sát giao thông. Anh luôn được đánh giá cao về bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuẩn mực khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên, sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên. Đặc biệt, việc anh ra đi đúng vào ngày sinh nhật càng để lại khoảng lặng nghẹn ngào trong lòng những người ở lại.

Cũng nhắc đến người đồng chí đã khuất, Thiếu tá Trần Mạnh Tuấn, Đội Sát hạch, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết dù không công tác cùng đội nhưng anh và Trung tá Lao Hoàng Hải thường xuyên trao đổi trong công việc.

Hình ảnh lẵng hoa hồng dành tặng cho Trung tá Lao Hoàng Hải trong ngày sinh nhật khiến nhiều người không cầm được nước mắt; lời chúc yêu thương còn nguyên đó, nhưng người nhận đã mãi không thể mỉm cười thêm một lần nào nữa. Nguồn: Báo và Phát thanh truyền hình Thái Nguyên

Trong không khí tang thương của lễ viếng, nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi nhìn thấy bó hoa hồng kèm dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu”.

Ít ai có thể ngờ rằng, đúng ngày sinh nhật của anh, bó hoa ấy lại xuất hiện giữa vành khăn trắng và những giọt nước mắt tiễn biệt. Lời chúc vốn dành cho một ngày sum vầy, ấm áp bỗng trở thành lời tạm biệt đau đớn. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt lặng đi, bởi phía sau màu áo CSGT kiên cường là một người chồng, người cha với những yêu thương rất đỗi đời thường, nay đã mãi mãi dừng lại.





Trước đó, theo Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, hình ảnh Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội kịp thời “mở đường”, dẫn xe đưa một bệnh nhân nguy kịch từ khu vực đảo tròn Chùa Hang (phường Linh Sơn) đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu từng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh người CSGT tận tụy, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những thời khắc sinh tử ấy nay được nhắc lại càng làm dấy lên niềm tiếc thương sâu sắc về một cán bộ hết lòng vì nhân dân, trách nhiệm và nhân văn trong từng nhiệm vụ được giao.

Sự ra đi của Trung tá Lao Hoàng Hải là lời nhắc nhở về những hiểm nguy thầm lặng mà lực lượng thực thi nhiệm vụ hằng ngày phải đối mặt để giữ gìn bình yên trên mỗi cung đường. Giữa dòng người và xe cộ hối hả, vẫn có những người lặng lẽ đứng nơi tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của cộng đồng. Và trong ký ức của đồng đội, người thân cùng người dân Thái Nguyên, hình ảnh người CSGT tận tụy ấy sẽ còn được nhắc nhớ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.