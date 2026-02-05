Đoạn camera sốc nhất hôm nay: Sao trần đời lại có người mẹ chồng thế này?

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn video trích xuất từ camera gia đình, ghi lại cảnh mẹ chồng buông loạt lời lẽ nặng nề với con dâu mới sinh. Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là hình ảnh người chồng ngồi lặng một góc, không can ngăn, thậm chí còn nói những câu khiến câu chuyện càng trở nên ngột ngạt.

Câu chuyện tưởng chỉ có trên phim

Theo nội dung lan truyền, thời điểm xảy ra sự việc, người con dâu đang trong giai đoạn ở cữ, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ chồng đã vào tận phòng để "dạy dỗ" con dâu bằng những lời lẽ gay gắt.

Trong đoạn video, người phụ nữ lớn tuổi liên tục chỉ tay, lớn tiếng với con dâu. Một số phát ngôn gây sốc được ghi lại như:

Từ chuyện sinh hoạt ăn uống của con dâu: "Tao toàn ăn thừa của mày, tao không biết trên nhà mày mày ăn uống thế nào nhưng về nhà tao mày chỉ ăn một bữa, bữa thứ hai chưa bao giờ mày ăn".

Bà tỏ ra khó chịu với sự có mặt của thông gia: "Có khi mày đi ngoài cũng vì cái tội của mẹ mày đấy… tao không biết là kho những cái gì, gừng này nghệ này, mắm muối thì nhạt… rang dở dở ương ương như thế".

Đỉnh điểm khiến nhiều người xem không khỏi sốc là khi câu chuyện bị đẩy sang vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, khi nàng dâu phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình.

Người mẹ chồng buông những câu không thể tin nổi:

"Mày không lấy thằng M. thì mày lấy thằng khác, có đứa nằm còn chổng… ra ngoài cho trai nó… Có những gia đình có ba đứa con ba gương mặt khác nhau, tao dẫn chứng cho mày nghe. Còn cái thái độ của mày với cái mặt mày với tao như thế…".

Chưa hết, bà còn đưa ra quan điểm gây tranh cãi dữ dội về chuyện phản bội trong hôn nhân:

"Các ông vua bà chúa còn dâng lên cho mà ăn kia kìa. Đàn ông phải chấp nhận thế chứ không thể là của riêng mình được. Nó vì công việc chứ có phải nó bỏ bê gia đình nó đi với gái suốt đêm… Mày nghĩ xem ở đời này có đàn bà đàn ông nào đi với trai với gái về nói không. Nó ăn vụng nó biết chùi mép thôi".

Đáng chú ý, trong khi cuộc tranh cãi diễn ra căng thẳng, người chồng không có động thái bảo vệ vợ. Thậm chí, khi câu chuyện nhắc đến việc ngoại tình, người này còn nói: "Anh muốn giấu thì sao em biết được".

Phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc phụ nữ sau sinh phải chịu áp lực tinh thần lớn như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý.

Một số người bày tỏ lo ngại về cách nhìn nhận trong hôn nhân, đặc biệt là quan điểm đàn ông ngoại tình là điều có thể chấp nhận. Không ít bình luận cho rằng điều khiến họ ám ảnh không chỉ nằm ở lời nói của mẹ chồng, mà còn ở sự im lặng của người chồng – người lẽ ra là chỗ dựa tinh thần gần gũi nhất với sản phụ sau sinh.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, giai đoạn hậu sản là thời điểm phụ nữ dễ tổn thương nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc phải chịu áp lực, tranh cãi hoặc bị xúc phạm có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh – vấn đề đang ngày càng được xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng đặt ra vấn đề về vai trò của người chồng trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng hoặc né tránh xung đột có thể khiến mâu thuẫn gia đình trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi người vợ đang trong giai đoạn nhạy cảm.

Hiện đoạn video vẫn đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận trái chiều. Dù chưa rõ toàn bộ bối cảnh phía sau câu chuyện, nhưng sự việc một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi về cách ứng xử trong gia đình, về những thành viên với các vai trò khác nhau.