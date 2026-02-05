Kết quả chi trả mới nhất trong vụ án Trương Mỹ Lan

Ngày 5-2, THADS TP HCM thông tin về việc thực hiện chi trả tiền tiếp theo cho các bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Chi trả đợt 8

Theo đó, vào cùng ngày, cơ quan này đã thực hiện thanh toán số tiền hơn 248 tỉ đồng cho 42.525 trái chủ. Tỷ lệ thanh toán đạt 0,8325% trên tổng số tiền được thi hành án.

Căn cứ vào bản án hình sự sơ thẩm ngày 17-10-2024 và bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho 43.108 bị hại. Các đối tượng được bồi hoàn là những người sở hữu các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.



Để chuẩn bị cho đợt chi trả này, trước đó cơ quan chức năng đã xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 250 tỉ đồng.

Đối với 583 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền tương ứng theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi họ hoàn thiện thủ tục.

Tính đến nay, quá trình chi trả đã trải qua 8 giai đoạn kể từ tháng 6-2025. Đợt 1 (25-6-2025) thanh toán tỷ lệ cao nhất với 24,8125% (hơn 7.464 tỉ đồng).



Các đợt từ 2 đến 7 được thực hiện liên tục từ tháng 7-2025 đến cuối tháng 12-2025 với các tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào lượng tài sản thu hồi được.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi tài sản

Hiện nay, THADS TPHCM đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi hành bản án.

Các công tác trọng tâm bao gồm tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan cũng như các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan đã được bản án tuyên; yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án để tiếp tục thực hiện chi trả trong các đợt tiếp theo khi có kết quả xử lý tài sản.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Cơ quan thi hành án cũng đã thực hiện thu phí thi hành án dân sự và xét miễn, giảm phí theo đúng quy định pháp luật.

Để đảm bảo an ninh trật tự và tránh bị lừa đảo, THADS TPHCM đề nghị các trái chủ và người có quyền lợi liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống.

Người dân nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh truyền thông chính thức của THADS TPHCM.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tụ tập đông người nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến quá trình thi hành án và quyền lợi hợp pháp của chính mình