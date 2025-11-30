Tai nạn lật xe, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cứu 13 học sinh

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi một xe công nông chở keo nghi lao xuống dốc, làm nhóm trẻ em đang treo bám trên xe bị ngã, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Danh, đây là sự cố ngoài ý muốn. Ngay sau tai nạn, các em nhỏ được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định. Trong số các nạn nhân có cả con của chủ xe công nông.

“Các em do hiếu động đã leo lên xe khi chủ xe đang dừng đỗ, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi sử dụng các loại phương tiện thô sơ”, ông Danh nói thêm.

Các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu .

Nhận được thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực của khoa Cấp cứu, khoa Mắt, Tai mũi họng, Da liễu, Phòng Công tác xã hội và phối hợp với các khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức để khẩn trương phân loại, xử trí vết thương cho các bệnh nhi.

Các bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương ở chi, thân mình, đầu, mặt và chấn thương sọ não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, toàn bộ 13 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, 1 em được gia đình xin chuyển tuyến. Số bệnh nhi còn lại được tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Hiện tại, các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Hưng - Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, nhờ sự phối hợp khẩn trương, kịp thời và nhịp nhàng giữa các khoa, phòng cùng sự chủ động, tích cực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội mà các bệnh nhi đã được cấp cứu và điều trị kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu và hạn chế tối đa các biến chứng.

Hiện tại, các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định.