Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, một người tử vong tại chỗ

Ngày 24-1, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 23 giờ ngày 23-1, người đàn ông 32 tuổi (quê Hà Nội) chạy xe máy trên đường Man Thiện, theo hướng từ chợ Nhỏ đi khu chung cư Man Thiện . Khi đến trước số 99 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú thì xe máy va chạm với xe tải tải trọng lớn do nam tài xế chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.