Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, một người tử vong tại chỗ

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 08:25 24/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Va chạm giữa xe máy và xe tải tải trọng lớn khiến người đàn ông 32 tuổi tử vong.

Ngày 24-1, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, một người tử vong tại chỗ- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 23 giờ ngày 23-1, người đàn ông 32 tuổi (quê Hà Nội) chạy xe máy trên đường Man Thiện, theo hướng từ chợ Nhỏ đi khu chung cư Man Thiện . Khi đến trước số 99 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú thì xe máy va chạm với xe tải tải trọng lớn do nam tài xế chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình sinh năm 1985
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày