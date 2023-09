Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Dương

Ngày 25-9, một lãnh đạo Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, chị Cơ Dung (SN 1972, quê tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Du, hướng từ ngã tư Nguyễn Du về ngã 3 Hầm Đất (phường An Phú, TP Thuận An) thì va chạm với xe container do tài xế Tiêu Thái Nguyên (SN1984, quê tỉnh Bình Định) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Công an TP Thuận An, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe container không đi đúng phần đường quy định.



Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cũng như chất ma túy của tài xế đều không có.