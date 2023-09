Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, một thiếu niên bị xe đầu kéo tông tử vong

Trưa 24/9, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một người tử vong.

Vào thời điểm trên, L.C.Q. (sinh năm 2008, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) điều khiển xe gắn máy mang BKS 43KH-11xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí Km 854+600 thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, xe máy do Q. điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô 43E1-564.xx do anh V.Q.H. (sinh năm 2001, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy cùng chiều phía trước đang chuyển làn đường sang trái để tránh ô tô tải mang BKS 75H-92xxx dừng đỗ xe bên lề đường phải để trả hàng.

Sau va chạm, Q. ngã xuống đường, bị ô tô đầu kéo 81H-025.xx kéo theo sơ mi rơ moóc 81R-011.xx, do tài xế V.N.D. (sinh năm 1986, trú tại Cửu An, An Khê, Gia Lai) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau cán qua người. Hậu quả, Q. tử vong tại chỗ , 3 xe bị hư hỏng.