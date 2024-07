Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thú

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong, tối ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, một trong hai nghi phạm bỏ trốn đã ra đầu thú vào lúc 18h00 cùng ngày.

Đối tượng Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nghi phạm ra đầu thú là Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn còn lại là Đinh Xuân Sáng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h30 ngày 02/7, chị T.Q.H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ). Đến khoảng 01h00 ngày 03/7, cả nhóm di chuyển về nhà 01 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h00 ngày 03/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nếu biết thông tin về đối tượng trên và ô tô Huyndai Aceent màu trắng BKS: 90A-18039 do đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (Đ/c Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

