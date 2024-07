Thông tin sai sự thật, Tiktoker nổi tiếng bị xử phạt

Ngày 8/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra sở này đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Dĩ An mời chủ tài khoản Tiktok “Linh tóc xù mẹ 2 đứa” đến làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua làm việc, chủ tài khoản Tiktok “Linh tóc xù mẹ 2 đứa” đã thừa nhận có đăng tải thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) là sai sự thật. Cụ thể nội dung về giá vắc xin của VNVC thể hiện trong các đoạn video là do bản thân tiktoker này tự nghĩ ra, không căn cứ vào bất kỳ tài liệu, chứng từ nào.

Căn cứ quy định của pháp luật và các tài liệu liên quan, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Tiktok “Linh tóc xù mẹ 2 đứa” 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật do đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam về việc báo cáo và kiến nghị xử lý tài khoản mạng xã hội Tiktok tên “ Linh tóc xù mẹ 2 đứa ” đăng thông tin sai sự thật , ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngay sau khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã giao Thanh tra sở vào cuộc tiến hành xác minh, xử lý.