Tài khoản được chuyển 100 triệu có nội dung "nộp tiền ...": Người đàn ông ở Thanh Hóa liền đến công an trình báo

Theo Báo Thanh Hóa, mới đây, Công an xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát và Công an thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức xác minh và hỗ trợ 2 người dân nhận lại số tiền 120 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể ngày 04/3/2025, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1979 ở phường Bình Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong khi thực hiện giao dịch chuyển tiền đã chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng cho chị Lò Thị Nhung, sinh năm 1980 ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát. Ngay sau khi biết mình chuyển nhầm số tiền trên, chị Hương đã liên hệ với Công an phường Kim Sơn, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và ngân hàng để được hỗ trợ lấy lại số tiền trên.

Sau khi Công an phường Kim Sơn đề nghị phối hợp, giúp đỡ xác minh nội dung trên, Công an xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát đã mời chị Lò Thị Nhung đến Công an xã Quang Chiểu để xác minh, làm rõ vụ việc. Qúa trình làm việc, Công an xã Quang Chiểu xác định có việc chị Nguyễn Thị Hương chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng cho chị Lò Thị Nhung. Ngày 6/3, sau khi xác minh, làm rõ sự việc, Công an xã Quang Chiểu đã tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chị Nhung chuyển lại số tiền 20 triệu đồng cho chị Hương.

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an, ngày 7/3, chị Nguyễn Thị Hương đã viết thư cảm ơn Công an xã Quang Chiểu.

Tiếp đó, ngày 19/3/2025, Công an thị trấn Thường Xuân nhận được tin báo của anh Cầm Bá Tùng, sinh năm 1987 ở thị trấn Thường Xuân về việc: Khoảng 16h ngày 18/3, tài khoản ngân hàng của anh nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản khác mang tên NGUYEN VAN TUAN chuyển đến với nội dung: “Nộp tiền tại CRM số CMT 0270960*****”. Sau đó, tài khoản này tiếp tục chuyển thêm vào tài khoản của anh Tùng thêm 3 lần, mỗi lần 10 nghìn đồng kèm nội dung: “em chuyển khoản nhầm, anh cho em xin lại” và có để lại số điện thoại. Do được Công an thị trấn thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh Tùng đã nhanh chóng đến Công an thị trấn Thường Xuân để trình báo.

Nhận được tin trình báo của anh Tùng, Công an thị trấn Thường Xuân đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ngân hàng Techcombank xác minh thông tin do anh Tùng cung cấp. Sau khi xác minh, Công an thị trấn xác định tài khoản ngân hàng NGUYEN VAN TUAN chuyển nhầm tiền cho anh Tùng là của anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1996 ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi xác minh được thông tin trên, Công an thị trấn Thường Xuân đã phối hợp với Công an xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xác minh thông tin của anh Nguyễn Văn Tuấn và mời anh Tuấn đến Công an thị trấn Thường Xuân để làm việc. Quá trình làm việc, anh Tuấn cho biết, trong khi chuyển tiền do bấm nhầm một số nên đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của anh Cầm Bá Tùng. Sau khi xác minh thông tin trên là chính xác, Công an thị trấn Thường Xuân đã phối hợp với anh Tùng trả lại số tiền 100 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Tuấn.

Nhanh chóng nhận lại được số tiền của mình đã chuyển khoản nhầm, anh Nguyễn Văn Tuấn phấn khởi cho biết: “Sau khi biết mình chuyển nhầm số tiền trên, tôi rất hoang mang, lo lắng không biết có tìm và lấy lại được số tiền trên không. Cũng may anh Cầm Bá Tùng là người ngay thẳng và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an thị trấn Thường Xuân mà tôi đã nhanh chóng nhận lại được số tiền trên để thu xếp công việc của gia đình”.