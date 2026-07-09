Tài khoản Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank... của những khách hàng sau sẽ tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng/tháng

Dù mỗi tháng chỉ phát sinh 1-2 giao dịch, tài khoản của khách hàng vẫn có thể tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng do đăng ký một dịch vụ.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù các ngân hàng đã miễn hoặc cắt giảm nhiều loại phí dịch vụ trong những năm gần đây, một khoản phí quen thuộc vẫn đang được nhiều nhà băng duy trì, thậm chí điều chỉnh tăng. Đó là phí SMS Banking - hình thức nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại.

Hiện nay, phần lớn các ngân hàng đều tự động thu khoản phí này từ tài khoản thanh toán của khách hàng theo chu kỳ hàng tháng nếu người dùng vẫn đăng ký sử dụng dịch vụ.

Theo các ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu khiến phí SMS Banking duy trì ở mức khá cao là do chi phí gửi tin nhắn từ các nhà mạng viễn thông liên tục tăng trong thời gian qua. Trong khi đó, các kênh thông báo qua ứng dụng ngân hàng số (OTT) hoặc Mobile Banking lại có chi phí thấp hơn, tốc độ nhanh hơn và được cung cấp miễn phí.

Bên cạnh yếu tố chi phí, SMS Banking cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Thông tin giao dịch có thể bị lộ nếu điện thoại thất lạc hoặc người khác đọc được tin nhắn. Ngoài ra, việc nhận tin nhắn đôi khi bị chậm trong những thời điểm hệ thống viễn thông quá tải.

Ngược lại, thông báo biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng được đánh giá có tính bảo mật cao hơn, cập nhật gần như theo thời gian thực, không giới hạn nội dung và cho phép khách hàng tra cứu lịch sử giao dịch trong thời gian dài. Vì vậy, nhiều ngân hàng đang khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo qua ứng dụng hoặc các nền tảng OTT thay cho SMS truyền thống.

Dù vậy, do vẫn còn nhiều khách hàng, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người ít sử dụng điện thoại thông minh, có nhu cầu nhận thông báo qua tin nhắn, dịch vụ SMS Banking vẫn tiếp tục được duy trì với biểu phí tính theo số lượng tin nhắn phát sinh.

Tại Agribank , khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn mỗi tháng phải trả 10.000 đồng/tháng/số điện thoại (chưa bao gồm VAT). Từ tin nhắn thứ 15 trở đi, mức phí là 800 đồng/tin nhắn. Đồng thời, ngân hàng không còn gửi tin nhắn thông báo đối với các giao dịch có giá trị dưới 20.000 đồng.

BIDV áp dụng mức phí 10.000 đồng/tháng đối với khách hàng có dưới 15 tin nhắn phát sinh trên tài khoản VND. Với tài khoản USD, mức phí là 1 USD/tháng, còn các ngoại tệ khác được quy đổi theo tỷ giá hiện hành. Nếu phát sinh từ 15 tin nhắn trở lên, khách hàng sẽ trả 700 đồng/tin nhắn đối với tài khoản VND hoặc 0,03 USD/tin nhắn đối với tài khoản USD.

Tại VietinBank , mức phí duy trì là 10.000 đồng/tháng nếu khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn. Khi vượt ngưỡng này, ngân hàng thu khoảng 800 đồng cho mỗi SMS phát sinh.

Trong khi đó, Vietcombank miễn phí đăng ký dịch vụ nhưng vẫn thu phí duy trì theo số lượng tin nhắn. Khách hàng phát sinh dưới 20 SMS/tháng sẽ trả 10.000 đồng/tháng/số điện thoại. Nếu từ 20 tin nhắn trở lên, phí được tính bằng số lượng SMS nhân với 700 đồng mỗi tin nhắn.

Riêng MB triển khai hai gói SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân. Gói cơ bản có mức phí 25.000 đồng/tháng, chỉ gửi thông báo với các giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Gói nâng cao có phí 60.000 đồng/tháng và gửi thông báo cho toàn bộ giao dịch phát sinh. Khách hàng thuộc phân khúc Private được miễn phí dịch vụ này.

Thông thường, phí SMS Banking sẽ được ngân hàng tự động trích từ tài khoản thanh toán theo tháng. Theo quy định của BIDV, nếu khách hàng không thanh toán phí trong ba tháng liên tiếp, dịch vụ sẽ bị tạm dừng. Vì vậy, người dùng cần duy trì đủ số dư trên tài khoản để hệ thống có thể tự động thu phí và tránh bị gián đoạn.

Trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng SMS Banking hoặc đã chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng, khách hàng nên chủ động hủy dịch vụ để tránh tiếp tục bị trừ phí hàng tháng.