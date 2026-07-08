Công an điều tra số tiền 70 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Dương Văn Đông SN 1972, 1 người đàn ông ở Sapo được mời tới làm việc

Thông tin về chủ nhân số tiền lạ nhanh chóng được công an xác minh, làm rõ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, vừa qua, Công an phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ anh Dương Văn Đông (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố 3, phường Bá Xuyên) trả lại tiền cho công dân chuyển khoản nhầm.

Công an phường hỗ trợ người dân trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 19/6/2026, tài khoản ngân hàng anh Dương Văn Đông nhận được số tiền 70 triệu đồng được chuyển từ số tài khoản lạ. Nhận thấy đây không phải tài sản của mình, ngay sau đó, anh Đông đã đến Công an phường Bá Xuyên trình báo và đề nghị hỗ trợ để trả lại tài sản do người khác chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác minh, Công an phường Bá Xuyên xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Bùi Xuân Thành, sinh năm 1966, trú tại tổ 1, phường Sapa, tỉnh Lào Cai.

Ngày 03/07/2026, Công an phường Bá Xuyên đã tiến hành liên hệ, làm việc và trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho ông Bùi Xuân Thành. Hành động đẹp của anh Dương Văn Đông là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên﻿