Sau 3 ngày bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, giáo viên Nguyễn Hà Duy, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra liên quan vụ 146 điểm 10 môn Toán.

Liên quan vụ việc xuất hiện số lượng lớn bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quyết định được đưa ra sau ba ngày giáo viên này bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 từng đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Nguyễn Hà Duy cũng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi đang trở thành tâm điểm chú ý sau vụ việc liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Đến năm 2020, giáo viên này trở về công tác tại chính ngôi trường từng theo học.

Trong quá trình giảng dạy, Nguyễn Hà Duy được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Theo thông tin giới thiệu trước đây, nhiều học sinh do Duy trực tiếp hướng dẫn đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em giành giải Nhì.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Nguyễn Hà Duy từng được biết đến là một trong những giáo viên trẻ sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, hỗ trợ cá nhân hóa bài giảng và tăng cường tương tác với học sinh.

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Hà Duy từng đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024/2025.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tối 7/7, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 356 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng cần đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh (hoàn thành trước ngày 9/7).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7.