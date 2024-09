Tài chính tuần qua: Nhiều nhà băng công bố giảm lãi suất cho vay sau bão Yagi

Nhiều nhà băng công bố giảm lãi suất cho vay sau bão Yagi

Nhằm giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, nhiều nhà băng đã công bố giảm lãi suất cho vay sau bão Yagi.

VPBank vừa phát đi thông báo cho biết, nhà băng này quyết định triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hiện hữu chịu ảnh hưởng do bão Yagi.

Theo đó, VPBank sẽ giảm trực tiếp lãi suất cho vay cho tất cả các khách hàng cá nhân có khoản vay hiện hữu tại ngân hàng và có tài sản bảo đảm. Cụ thể, các khoản vay trung và dài hạn sẽ được VPBank giảm 1% lãi suất, các khoản vay ngắn hạn được giảm 0,5% lãi suất. Chương trình hỗ trợ lãi suất của VPBank được triển khai từ 13/9 đến hết 31/12/2024, áp dụng tại tất cả các tỉnh thành phố đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái …

TPBank công bố giảm tới 50% số tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ.

Theo Chương trình Hỗ trợ khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra bởi cơn bão Yagi của TPBank, bên cạnh giảm tối đa 50% số tiền lãi khách hàng phải trả hiện tại, ngân hàng sẽ giữ cố định mức lãi suất giảm này đến muộn nhất là ngày 31/01/2025. Chương trình áp dụng từ nay đến hết tháng 10, với hạn mức lên tới 2.000 tỷ đồng.

Phạm vi chương trình hỗ trợ lãi suất của TPBank phủ khắp tất cả các tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do bão Yagi như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai,…

Bên cạnh đó, nhiều nhà băng như Eximbank, Vietcombank, ACB, MSB, … cũng đã đồng loạt giảm hoặc ưu đãi lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, lũ quét và sạt lở đất…

Hà Nội: Tài khoản ngân hàng bị mất 500 triệu sau khi cài đặt một ứng dụng trên điện thoại

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông mới đây đã tiếp nhận, xác minh 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cơ quan Công an rồi yêu cầu người dân cài đặt phần mềm để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào ngày 26/8/2024, chị L (SN 1988; HKTT: Hà Đông, Hà Nội) có nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì thông báo thẻ căn cước của con gái chị bị lỗi, chưa đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư. Đối tượng hướng dẫn chị L cài đặt phần mềm Bộ Công an “giả mạo” để chỉnh sửa. Sau khi cài đặt xong, chị L phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 500 triệu đồng. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

4 ngân hàng trả lãi tiết kiệm trên 7%/năm trong tháng 9

Theo khảo sát trên thị trường, hiện có 4 ngân hàng duy trì mức lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm.

Cụ thể, ngân hàng Dong A Bank niêm yết lãi suất tiền gửi 7,5%/năm, áp dụng ở kỳ hạn 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ. Số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

Ngân hàng MSB cũng tiếp tục giữ mức lãi suất khá cao với lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng, lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1.1.2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng HDBank cũng niêm yết mức lãi suất khá cao, 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện để hưởng lãi suất này, đó là khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng trả lãi nhất trên thị trường hiện nay là PVcombank với mức lãi suất lên đến 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng, cùng số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Lộ diện thêm nhóm cổ đông nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa bổ sung danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng, gồm 2 cá nhân và 3 tổ chức. Danh sách được cập nhật vào ngày 10/9/2024 dựa trên thông tin các cổ đông cung cấp. Tổng tỷ lệ sở hữu của 5 cổ đông được công bố lần này là 6,774% vốn điều lệ ACB.

Cụ thể, ba tổ chức được công bố trong lần này gồm: CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen, CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh và CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương.

Trong đó, CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen hiện sở hữu gần 80,3 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 1,798%. Người có liên quan cổ đông này sở hữu 228,1 triệu cổ phần ACB, tương đương 5,107% vốn điều lệ ngân hàng.

CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh sở hữu 55,9 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ 1,252% vốn. Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến cổ đông này là trên 250,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 5,609%.

Theo báo cáo quản trị được ACB công bố, CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen và CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh là hai đơn vị có liên quan với chủ tịch Trần Hùng Huy. Trong báo cáo gần nhất được ACB công bố, ông Huy sở hữu hơn 153 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,427% vốn điều lệ ngân hàng; trong khi người liên quan của ông Huy nắm giữ hơn 367 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,218%.

Ngoài hai công ty liên quan đến chủ tịch Trần Hùng Huy, danh sách được công bố còn có thêm 1 tổ chức khác là CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương, sở hữu gần 58,6 triệu cổ phần ACB, người có liên quan đến cổ đông tổ chức này nắm hơn 107,7 triệu cổ phần; tương ứng tỷ lệ sở hữu lần lượt là 1,311% và 2,412%.

