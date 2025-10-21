Tài chính thông minh – Trải nghiệm đáng nhớ: Sự kết hợp chưa từng có giữa UOB và Oxalis Adventure

Tài chính trở thành điểm tựa cho những hành trình chinh phục

Trong một xã hội không ngừng thay đổi, thế hệ hôm nay không chỉ kiếm sống, họ còn muốn sống sao cho đáng. Họ làm việc chăm chỉ để có nền tảng tài chính vững chắc, nhưng cũng sẵn sàng chi tiêu để có những khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa tích lũy dài hạn và khám phá thế giới, chưa bao giờ là dễ dàng.

Thấu hiểu mong muốn ấy, UOB - ngân hàng quốc tế với triết lý quản trị tài chính bền vững, đã hợp tác cùng Oxalis - đơn vị tổ chức tour mạo hiểm hàng đầu Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội được chạm vào ước mơ bằng những ưu đãi thiết thực.

Vượt lên một thỏa thuận thương mại thông thường, hợp tác giữa UOB và Oxalis là sự giao thoa giữa tài chính an toàn và du lịch mạo hiểm, để cùng truyền đi thông điệp: giữa tích lũy tài sản và tích lũy trải nghiệm, chúng ta không cần lựa chọn mà có thể trọn vẹn cả hai. Nếu Oxalis mở ra những hành trình chạm vào kỳ quan thiên nhiên thì UOB với những ưu đãi hấp dẫn và lựa chọn thanh toán phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo rằng đằng sau mỗi chuyến đi luôn là những trải nghiệm đáng giá thay vì những nỗi lo tài chính.

Cụ thể, khách hàng sở hữu thẻ UOB tại năm quốc gia trong khu vực (Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam) sẽ nhận được ưu đãi giảm 10% khi đặt các tour du lịch mạo hiểm từ Oxalis như Sơn Đoòng, Hang Én, Tú Làn, Hang Va, Hang Tiên… Đặc biệt, 10 khách hàng UOB Việt Nam có tổng điểm tích lũy cao nhất từ việc sử dụng các sản phẩm của nhà băng còn được chuyến thám hiểm miễn phí tại Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, một trải nghiệm có một không hai.

Ngoài những ưu đãi đặc quyền cho khách hàng của UOB, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên còn thúc đẩy mô hình du lịch mạo hiểm có trách nhiệm, góp phần bảo tồn thiên nhiên và nâng cao đời sống cộng đồng địa phương - nơi Oxalis đang vận hành các tour khám phá nổi tiếng thế giới.

Thẻ tín dụng UOB – Chắp cánh cho những ước mơ trải nghiệm

Để giúp khách hàng hiện thực hóa những chuyến đi mơ ước, UOB xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng từng nhu cầu, từng phong cách sống.

Với những tín đồ du lịch, UOB PRVI Miles chính là "tấm hộ chiếu" thứ hai, khi mỗi giao dịch đều được quy đổi thành điểm thưởng – một bước gần hơn đến hành trình kế tiếp. Cụ thể, chủ thẻ sẽ nhận được 3X điểm thưởng cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu ngoại tệ tại các quốc gia: Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia; 2X điểm thưởng cho những giao dịch mua vé máy bay, mua sắm tại cửa hàng miễn thuế và 1X điểm thưởng khi chi tiêu nội địa.

Đối với những người đề cao sự chủ động trong chi tiêu hàng ngày, thẻ UOB One mang đến chương trình hoàn tiền trực tiếp. Từ các giao dịch trên Grab, dịch vụ vận tải, mua sắm đến thanh toán bảo hiểm, hóa đơn trên nền tảng giải trí như YouTube, Netflix hay Spotify… chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền 0,3% – 10%, biến mỗi chi tiêu đều trở thành một khoản tích lũy.

Đối với những khách hàng mong muốn tận hưởng phong cách sống trọn vẹn, từ ẩm thực tinh tế đến mua sắm và giải trí cao cấp, UOB World mang đến trải nghiệm ưu đãi vượt trội. Với 5X điểm thưởng cho mỗi 1.000 đồng chi tiêu trong các lĩnh vực này, UOB World giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những dịch vụ cao cấp mà không cần quá lo lắng về tài chính.

Không dừng lại ở điểm thưởng và hoàn tiền, khách hàng UOB còn có thể chuyển đổi chi tiêu thành trả góp 0% lãi suất trên UOB TMRW Vietnam, giúp các quyết định đặt vé, đặt tour, phòng khách sạn… trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Bên cạnh hệ sinh thái thẻ tín dụng, UOB còn cung cấp tài khoản thanh toán và tiết kiệm với dịch vụ ngân hàng miễn phí, thanh toán hóa đơn tiện lợi, an toàn ngay trên ứng dụng UOB TMRW Vietnam.

Bạn lên kế hoạch cho hành trình – UOB lo phần tài chính: Từ những bữa ăn thượng hạng tại các Nhà Hàng đối tác, ưu đãi hoàn phí chuyển đổi ngoại tệ khi chi tiêu ở nước ngoài, đến giảm giá đặc biệt tại Traveloka, Agoda và Singapore Airlines... – mọi trải nghiệm đều có Thẻ UOB đồng hành, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên hành trình khám phá thế giới.

Người hiện đại ngày nay không chỉ mơ về căn hộ 70m², mà còn mơ về những thước phim "tuyệt đối điện ảnh" giữa lòng di sản. Với Oxalis – người mở lối cho những chuyến phiêu lưu và UOB – bạn đồng hành tài chính tin cậy, mọi hành trình đều có thể bắt đầu ngay hôm nay.

Tích lũy tài sản, nhưng cũng đừng quên tích lũy trải nghiệm. Bởi rốt cuộc, tài chính vững vàng là để ta sống một đời xứng đáng, khi đồng chi tiêu đều là dấu ấn của sự trưởng thành, tự do và bản lĩnh.