Tải app xem phim miễn phí, người đàn ông tá hỏa khi điện thoại sụt pin, không thể tắt nguồn, tài khoản “bốc hơi” 108 triệu đồng

Tải nhầm ứng dụng giả mạo

Theo Baidu, ngày 12/7 gia đình chị Trần đến Khai Phong, Hà Nam (Trung Quốc) du lịch. Tối hôm đó, chồng chị định tải 1 ứng dụng xem phim miễn phí tên "一起看" (Cùng xem). Tuy nhiên, trong lúc tìm kiếm, anh lại tải nhầm 1 phần mềm có tên "一起 看" (có khoảng trắng giữa). Kế tiếp, ứng dụng này yêu cầu tải thêm phần mềm "青柠TV" (Quả Chanh TV), anh không nghi ngờ gì liền bấm tải về. Do tốc độ tải chậm, chồng chị Trần đã để điện thoại sang một bên rồi đi.

(Ứng dụng "一起 看")

Ngay sáng hôm sau, chồng chị Trần mở điện thoại thì phát hiện mức pin tụt từ 60% xuống 3%. Lúc 4 giờ sáng tài khoản ngân hàng Nông Nghiệp của anh thông báo đã nhận được 2.000 NDT (khoảng 7,2 triệu đồng). Thấy bất thường, chồng chị Trần kiểm tra ngay ví điện tử Alipay thì phát hiện toàn bộ số tiền trong ví đã bị rút sạch, lịch sử giao dịch cũng bị xóa.

Rà sát kĩ, anh phát hiện số tiền này được chuyển thành từng khoản vào tài khoản ngân hàng Bưu Chính, rồi lại bị chia nhỏ để nạp tiền điện thoại, trả tiền điện và thậm chí là vé máy bay. Đặc biệt, tài khoản ngân hàng Nông Nghiệp cũng ghi nhận 1 giao dịch trị giá 23.000 NDT (khoảng 83,8 triệu đồng) để mua 1 sản phẩm điện máy của hãng Gree vào sáng hôm đó.

Do chồng chị Trần liên kết nhiều thẻ ngân hàng với tài khoản Alipay nên gia đình nghi ngờ rằng kẻ gian ban đầu chuyển tiền từ Alipay sang ngân hàng Bưu Chính để chi tiêu, nhưng do thực hiện quá nhiều giao dịch nên bị hạn chế. Sau đó, đối tượng lại chuyển tiền quay lại Alipay, rồi tiếp tục gặp giới hạn. Riêng khoản 2.000 NDT vào ngân hàng Nông Thôn là do kẻ gian định dùng cho các khoản chi khác, nhưng vì CCCD của chồng chị Trần đã hết hạn nên thẻ không thể sử dụng được.

Điện thoại của chồng chị Trần còn có biểu hiện lạ như không thể tắt nguồn, không thể sạc hay ứng dụng tự thoát. Dù đã gỡ bỏ các phần mềm đáng ngờ, điện thoại vẫn tiếp tục nhận thông báo lạ.

Hai vợ chồng lập tức đến đồn công an để trình báo. Qua điều tra sơ bộ, công an xác định thiết bị có dấu hiệu bị điều khiển từ xa phức tạp nên đã chuyển vụ việc sang Trung tâm phòng chống lừa đảo. Bộ phận kỹ thuật đã tìm ra và loại bỏ phần mềm gián điệp, xác nhận tổng số tiền bị chiếm đoạt là 27.600 NDT (khoảng 100 triệu đồng).

Tiền tiếp tục bị trừ

Sáng 14/7, tài khoản của chồng chị Trần tiếp tục bị trừ thêm 2.000 NDT qua hình thức "thanh toán không thẻ" để nạp tiền điện thoại và tiền điện. Tổng cộng 2 vợ chồng đã mất 29.600 NDT (gần 108 triệu đồng).

Lo lắng thẻ tiếp tục bị trừ, gia đình chị quay về nhà và trình báo công an địa phương huyện Bái, thành phố Từ Châu.

Sau lần nữa điều tra, công an phát hiện các khoản tiền nhỏ đều được thanh toán qua ứng dụng Union Pay nhờ việc chồng chị Trần bật tính năng miễn mật khẩu với giao dịch dưới 1.000 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng).

Theo suy đoán, sau khi điện thoại bị cài mã độc, kẻ gian đã đăng nhập vào thiết bị, thay đổi mật khẩu rồi đăng bán "dịch vụ nạp điện, nước, điện thoại giá rẻ" trên nền tảng đồ cũ. Khi có người mua, chúng dùng tiền trong điện thoại bị kiểm soát để thanh toán, còn bản thân thì thu tiền từ người mua.

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát đã liên hệ 1 người dùng liên quan và xác nhận anh này đã trả tiền để mua dịch vụ nạp điện thoại giá rẻ qua nền tảng đồ cũ.

Vụ việc chỉ được giải quyết khi đội kỹ thuật của Trung tâm phòng chống lừa đảo tại thành phố Khai Phong vào cuộc, gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng chứa mã độc và giúp thiết bị hoạt động trở lại bình thường.

Trong khi đó, đại diện Công ty điện lực tỉnh Phúc Kiến xác nhận tiền điện được nạp qua một công ty công nghệ, nhưng họ không thể truy vết nguồn gốc cụ thể. Phía Công ty TNHH thương mại điện tử Gree cũng cho biết không tìm thấy đơn hàng tương ứng và không thể cung cấp danh tính hay phương thức thanh toán của người mua.

Câu chuyện của vợ chồng chị Trần là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: chỉ một thao tác tải ứng dụng lạ hay nhấp vào đường link không rõ nguồn gốc cũng có thể khiến toàn bộ tài sản bị cuỗm sạch. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tuyệt đối không chia sẻ mã OTP với bất kỳ ai.

(Theo Baidu)