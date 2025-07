9 số điện thoại không nên bắt máy, không kết bạn Zalo để tránh bị lừa

Thời gian qua, nhiều người nhận cuộc gọi giả danh công an, ngân hàng, điện lực,.. với mục đích chiếm đoạt tiền.

Với kịch bản giả danh ngân hàng, kẻ gian thường nói tài khoản gặp sự cố hoặc sắp được nâng hạn mức, tạo cảm giác gấp gáp để bạn mất cảnh giác. Chúng đòi mã OTP, mật khẩu Internet Banking, số thẻ, ảnh căn cước, thậm chí dụ cài ứng dụng mạo danh rồi chiếm quyền kiểm soát.

Theo cảnh báo trước đó từ Vietcombank, các số điện thoại thường được sử dụng trong chiêu lừa này gồm: 0236 688 8766, 0248 886 0469, 02888 865 154, 1900 355 561 và 02886 895 963. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng đọc OTP hay cài app ngoài kho chính thức. Nếu nhận cuộc gọi lạ, hãy cúp máy và tự gọi lại tổng đài chính thức in trên thẻ hoặc trên website của ngân hàng.

Nhiều cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an, điện lực để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dùng cần cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Với kịch bản giả danh công an, chúng tự xưng cán bộ điều tra, nói bạn liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền hay buôn ma túy, liên tục dọa khởi tố để bạn hoảng sợ. Nạn nhân thường được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ hay phí điều tra để chứng minh vô tội.

Tại Sơn La, Công an tỉnh cho biết đã ghi nhận 2 số điện thoại giả danh cán bộ công an, điều tra viên là: 0833.109.259 và 0853.975.728. Thực tế, cơ quan Công an không làm việc bằng cách yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Khi gặp cuộc gọi đáng ngờ, dừng mọi trao đổi và liên hệ đường dây nóng chính thức hoặc đến trụ sở công an gần nhất.

Trong khi đó, với kịch bản giả danh điện lực, những kẻ này sẽ gọi điện với nội dung cho biết chủ nhân số điện thoại còn nợ tiền điện và sẽ bị cắt điện nếu không thanh toán ngay. Sau đó chúng sẽ gửi đường link giả hoặc hướng dẫn cài ứng dụng thanh toán giả có cài mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển máy và đánh cắp thông tin ngân hàng.

Công an tỉnh Bình Định cũng cảnh báo người dân về 2 số điện thoại mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: 0889.050.231 và 0917.896.904. Ngành điện không yêu cầu khách trả tiền qua link lạ hay ứng dụng không chính thức. Hãy kiểm tra trực tiếp trên website hoặc gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực trước khi thao tác.

Cơ qua chức năng khuyến cáo, người dân hãy luôn bình tĩnh và yêu cầu người gọi cung cấp thông tin xác minh rồi chủ động tự gọi lại qua tổng đài chính thức; không bấm vào link lạ trong tin nhắn hay cuộc gọi; không cài ứng dụng ngoài kho chính thức; bật xác thực đa lớp cho ngân hàng và email; kiểm tra biến động số dư thường xuyên và kích hoạt cảnh báo giao dịch.

Nếu lỡ cung cấp thông tin hoặc bấm vào link, cần khóa ngay thẻ và tài khoản trên ứng dụng chính thức, gọi tổng đài ngân hàng yêu cầu phong tỏa, đổi toàn bộ mật khẩu, quét mã độc trên thiết bị, đồng thời trình báo cơ quan công an. Chủ động cảnh báo cho bạn bè, người thân để họ không rơi vào bẫy tương tự.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Định, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, Vietcombank