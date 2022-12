Taeyang - Daesung (BIGBANG) và cả nhóm iKON đồng loạt chấm dứt hợp đồng trong 5 ngày, fan lo lắng YG sắp giải thể?

YG Entertainment được xem là "đế chế" góp phần đặt nền móng cho những thế hệ thần tượng đầu tiên của Kpop. Trong hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, dù có những thăng trầm nhưng YG vẫn vững vàng cho vị thế hàng đầu của một công ty giải trí khi cho ra mắt nhiều lứa nghệ sĩ tài năng.

Thế nhưng cuối 2022, YG Entertainment gặp không ít biến động về mặt "nhân sự" khi chỉ trong khoảng 5 ngày, loạt thần tượng như thành viên của BIGBANG hay iKON đều thông báo chính thức rời YG. Điều này khiến cho các fan Kpop không khỏi hoang mang về tương lai vô định của YG Entertainment.

Taeyang - Daesung rời YG nhưng BIGBANG không tan rã

Trưa ngày 26/12 (giờ Việt Nam), truyền thông châu Á và quốc tế đã rầm rộ thông tin Taeyang (BIGBANG) chính thức rời YG Entertainment. Tuy nhiên, một thông tin khác khiến cho cộng đồng VIP (fandom BIGBANG) có thể thở phào nhẹ nhõm đó chính là Taeyang sẽ đầu quân về The Black Label - công ty con của YG và vẫn là thành viên của BIGBANG.

Chỉ ít giờ sau đó, tờ Spotv News tiếp tục gây chấn động khi đưa tin đại diện YG công bố việc Daesung sẽ là thành viên tiếp theo rời YG. Phía công ty cũng cho biết Daesung vẫn là thành viên của BIGBANG và ủng hộ cho những sự lựa chọn và khởi đầu mới của Daesung.

Riêng G-Dragon cũng được YG tiết lộ đang soạn thảo hợp đồng solo và được giới truyền thông nhận định, hợp đồng nhiều khả năng sẽ được tái ký dù chưa có quyết định chính thức về việc gia hạn từ hai bên.

Toàn bộ các thành viên iKON chính thức rời YG Entertainment

Sáng 30/12 (giờ Việt Nam), truyền thông Hàn Quốc tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao khi đưa tin toàn bộ thành viên iKON đều quyết định chấm dứt hợp đồng với YG sau 7 năm gắn bó. Theo đó các thành viên JAY, BOBBY, SONG, JU-NE, DK, CHAN đều đưa ra quyết định này sau những cuộc thảo luận dài của đôi bên.

Ở thời điểm hiện tại, trong khoảng thời gian tìm kiếm công ty quản lý mới, 6 thành viên đang xem xét hàng loạt kế hoạch như thành lập công ty quản lý và duy trì nhóm. Phía công ty cũng nhấn mạnh 6 thành viên vẫn sẽ hoạt động dưới tư cách nhóm iKON và không tan rã.

"Ông hoàng phòng vé" Kang Dong Won không tái ký hợp đồng với YG sau 6 năm

Chỉ sau khi truyền thông công bố iKON chấm dứt hợp đồng với công ty ít phút, người hâm mộ tiếp tục nhận thông tin nam diễn viên Kang Dong Won rời YG và quyết định không gia hạn hợp đồng sau 6 năm. Anh là nam thần đời đầu được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", "thánh sống" bởi tài năng và ngoại hình mở ra trào lưu "mặt hoa da phấn" trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp của mình, Kang Dong Won từng làm nên loạt thành công với các bộ phim như Sự Quyến Rũ Của Bầy Sói - Romance of Their Own (2004), Siêu Linh - Haunters (2010), Kỷ Nguyên Bạo Tàn - Kundo: Age Of The Rampant (2014), Mục Sư - The Priests (2015), Peninsula - Bán Đảo (2020),…

Việc rời YG và trở thành diễn viên tự do khiến người hâm mộ hy vọng trong thời gian tới, "mỹ nam đẹp hơn hoa" Kang Dong Won sẽ có những tác phẩm điện ảnh "làm nên chuyện" trong thời gian tới.

Người hâm mộ lo lắng YG sắp… giải thể?

Chỉ trong thời gian ngắn, loạt nghệ sĩ đều thông báo rời YG Entertainment khiến các fan vô cùng hoang mang và đặt nghi vấn YG sắp giải thể. Nhìn vào "thực tại" của YG Entertainment ngay lúc này, người hâm mộ cho rằng chỉ còn BLACKPINK mới có thể "gánh" công ty. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, các thành viên BLACKPINK sẽ phải quyết định gia hạn hợp đồng tiếp hay không sau 7 năm ra mắt.

Thậm chí mới đây còn có tin đồn BLACKPINK sẽ rời YG và đầu quân về The Black Label giống như trường hợp của tiền bối Taeyang. Nói về điều này, YG cũng lập tức lên tiếng "chưa xác nhận". Dù vậy, nhiều người cũng lo lắng nếu BLACKPINK tiếp tục tái ký hợp đồng thì vị thế "đế chế" YG cũng dễ bị lung lay và nhiều khả năng sẽ bị "đánh bật" khỏi BIG 3 bao gồm 3 ông lớn SM, YG và JYP.

Các fan cho rằng ở thời điểm hiện tại chỉ còn BLACKPINK mới đủ sức "gánh" YG