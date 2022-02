T1 2022 đang tiệm cận kỷ lục bất bại của Mùa Hè 2015, nhưng liệu các đồng đội trẻ của Faker đã bằng được tiền bối?

Trong trận đấu cuối cùng của mình ở tuần thi đấu thứ 6 LCK Mùa Xuân 2022, T1 phải đối đầu với Hanwha Life Esports - đội tuyển đang không có phong độ tốt khi đang xếp chót ở BXH. Chưa kể, HLE phải chạm trán với "độc cô cầu bại" T1 ở thời điểm rất không thuận lợi: một số thành viên chủ lực của họ như OnFleek hay Vsta, cả SamD đều đã bị thông báo dương tính Covid-19.

Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của đại đa số khán giả: T1 không gặp quá nhiều khó khăn để nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp tại LCK Mùa Xuân 2022 lên con số 12. Qua đó, không chỉ kéo dài chuỗi bất bại cũng như giữ vững thành tích toàn thắng tại LCK Mùa Xuân 2022, T1 còn tiệm cận đến kỷ lục bất bại 14 trận liên tiếp của chính đội tuyển này, khi còn mang tên SKT T1, hồi vòng bảng Mùa Hè 2015.

Highlights HLE vs T1 - Ván 1 _ Tuần 6 Ngày 4 _ LCK Mùa Xuân 2022

Highlights HLE vs T1 - Ván 2 _ Tuần 6 Ngày 4 _ LCK Mùa Xuân 2022

Đã hơn 6 năm kể từ mùa giải huy hoàng đó, đội tuyển SKT T1 năm nào không chỉ đổi tên mà Faker - người vẫn được xem là tài năng trẻ năm đó, giờ đã là tuyển thủ vào dạng cao tuổi bậc nhất LCK Mùa Xuân hiện tại. Thành tích đang rất tốt, nhưng liệu các đồng đội trẻ của Faker đã có thể so được với các đàn anh năm xưa hay chưa?



Zeus - MaRin: T1 2022 0-1 SKT T1 2015

So Zeus hiện tại với MaRin năm xưa thực sự là một sự khập khiễng quá lớn khi đây là mùa đầu tiên mà đường trên sinh năm 2004 được đánh chính sau quãng thời gian dự bị cho đàn anh Canna. Zeus đã thể hiện sự trưởng thành nhưng so với MaRin năm xưa, anh vẫn còn khoảng cách quá xa cả về kỹ năng lẫn kinh nghiệm.

MaRin - đường trên kiêm đội trưởng của tập thể SKT T1 2015

Điểm khác biệt lớn nhất giữa MaRin với Zeus, bên cạnh kinh nghiệm còn là kỹ năng lãnh đạo. Còn nhớ, vào mùa giải 2015, chính MaRin là đường trên kiêm luôn đội trưởng của cả SKT T1. Dù rằng sau này, người ta vẫn còn tranh cãi liệu MaRin có thực sự vĩ đại hay anh và TheShy, ai là toplaner người Hàn hay nhất lịch sử, thì có một điều không thể chối cãi: MaRin là đội trưởng của tập thể SKT T1 huyền thoại với thành tích 14 trận bất bại tại LCK Mùa Hè 2015, trước khi bị CJ Entus "shut down".

Còn Zeus, điểm yếu kinh nghiệm đã thể hiện rõ ở các trận đấu lớn, khi T1 gặp Nongshim RedForce, DWG KIA hay Gen.G Esports. Zeus vẫn là tay to, vẫn có những pha xung phong mở ra giao tranh thắng cho T1, nhưng điểm yếu kinh nghiệm có thể làm hại T1 và chính tuyển thủ này, một khi bước vào giai đoạn quan trọng hơn, chính là vòng playoffs.

Zeus chỉ mới có mùa giải đánh chính đầu tiên trong sự nghiệp, anh vẫn có mắc lỗi nhưng vẫn còn thời gian phát triển

Oner - Bengi: T1 2022 0-2 SKT T1 2015

Tương tự trường hợp Zeus - MaRin, cũng sẽ vô cùng chênh lệch và khập khiễng nếu so Oner với Bengi. Trước khi cùng SKT T1 tạo nên chuỗi bất bại dài bậc nhất lịch sử LCK, Bengi đã gắn bó với đội tuyển này từ tận những năm 2013 và là cái tên duy nhất, bên cạnh Faker, có 3 chức vô địch CKTG.

Bengi - Faker: cặp đôi vàng một thời của SKT T1 và LCK nói riêng, cũng như của làng LMHT thế giới nói chung

Còn Oner, anh cũng đang ở mức là 1 tuyển thủ trẻ của T1 ở mùa giải này. Oner bắt đầu bước ra ánh sáng từ mùa giải 2021 nhưng chỉ sau khi Ellim rồi đến Cuzz lần lượt rời đi, vị trí chính thức mới thực sự thuộc về anh. Và đáng ngạc nhiên là, tuyển thủ trẻ này lại phối hợp vô cùng ăn ý với Faker, gợi nhớ cặp đôi rừng - mid Bengi - Faker năm nào.

Nhưng cũng như Zeus, CKTG 2021 là lần đầu tiên Oner đánh chính ở một giải đấu cấp độ quốc tế và màn trình diễn của anh là rất đáng khen. Kể cả ở LCK Mùa Xuân 2022, không thể phủ nhận Oner càng đánh càng trưởng thành. Tuy vậy, anh vẫn còn thua kém khá nhiều so với một số người đi rừng lão luyện. Oner cũng tay to như Zeus, cũng phối hợp tốt với Faker nhưng điểm yếu kinh nghiệm khiến Oner có nhiều pha thua thiệt trong tranh chấp mục tiêu hay kiểm soát rừng so với đối thủ.

Tuy còn trẻ và kỹ năng cũng như kinh nghiệm chưa thể bằng Bengi, nhưng Oner cũng phát triển từng ngày và anh phối hợp rất tốt với cả đội cũng như với Faker

Dù vậy, Oner cũng đang ngày càng phát triển. Chỉ có điều, để đạt được đẳng cấp của Bengi, người đi rừng sinh năm 2002 của T1 còn phải cố gắng rất nhiều.

Gumayusi và Keria - Bang và Wolf: T1 2022 1-2 SKT T1 2015

Sẽ hơi khó để so sánh cặp Gumayusi - Keria với Bang - Wolf năm nào nhưng có thể thấy rõ một điều: "cháu của Faker" và "Siêu Hỗ Trợ" Keria đang là cặp bot hùng mạnh bậc nhất LCK nói riêng và làng LMHT nói chung. Sức mạnh của bộ đôi này đến từ rất nhiều yếu tố: sự đột biến của cả hai, khả năng tự xoay chuyển cục diện trận đấu của từng cá nhân, kỹ năng, phối hợp nhóm...

Cặp bot mạnh bậc nhất LCK và làng LMHT hiện tại: Gumayusi - Keria

Năm xưa, bộ đôi Bang - Wolf cũng là cặp bot rất mạnh của SKT T1 nhưng có một vấn đề là, khi tách nhau ra, thì cả 2 tuyển thủ này đều phần nào không còn là chính mình. Chức vô địch MSI 2017 là danh hiệu cuối cùng của bộ đôi này. Và thực tế đã chứng minh: khi Bang rời đi, bản thân Xạ Thủ này cũng tụt dốc phong độ và rong ruổi ở LCS. Còn Wolf, anh cũng trắng tay cùng SKT T1 khi mất đi người đồng đội thân thiết. Wolf cũng không gặt hái được thành công ở giải TCL để rồi cuối cùng quay về "mái nhà" T1 làm streamer.

So về khả năng tạo đột biến và độc lập tác chiến, Bang - Wolf có thể chưa chắc đã hơn so với Gumayusi - Keria

Không thể nói Gumayusi - Keria sẽ có vinh quang như Bang - Wolf hay khi cả 2 tách nhau ra, sẽ không gặp tình trạng tương tự. Nhưng sự đột biến khi cả hai phối hợp cùng khả năng "độc lập tác chiến" của từng cá nhân là không thể bàn cãi. Và nếu T1 có thể thực sự chạm đến vinh quang, cặp bot Guma - Keria sẽ là những nhân tố vô cùng quan trọng.

Faker

Faker là cái tên duy nhất còn sót lại từ thời SKT T1 2015. Từ một tuyển thủ còn khá trẻ, được các đàn anh hỗ trợ nhiệt tình để tỏa sáng, gánh team, Faker bây giờ làm nhiệm vụ của chính những MaRin, Bengi... năm xưa: tạo tiền đề cho các đàn em tỏa sáng và khi cần cũng có thể định đoạt trận đấu. Và anh đang làm điều này một cách hoàn hảo nhất có thể.

Faker 2022: Một phiên bản ít thể hiện kỹ năng hơn, lớn tuổi hơn nhưng lại vô cùng lão luyện cùng kinh nghiệm của hàng nghìn trận đấu và đã trải qua đủ thăng trầm trong sự nghiệp

Faker ở những năm 2015 sở hữu kỹ năng thượng thừa, sự nhanh nhạy và trẻ trung còn Faker hiện tại là một sự lão luyện, một bộ óc đã được trui rèn qua hàng nghìn game đấu, cùng những thăng trầm trong sự nghiệp. Mỗi phiên bản lại có một thế mạnh riêng. Và ở hiện tại, phiên bản Faker "lão tướng" vẫn đang có những đóng góp vô cùng quan trọng, là đầu tàu cũng như trụ cột tinh thần trong hành trình bất bại của T1 kể từ khi LCK Mùa Xuân 2022 khởi tranh cho đến nay.

Faker 2015

