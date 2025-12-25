SUV phổ thông tại Việt Nam chưa bao giờ rẻ đến thế: Nhiều xe Nhật, Hàn 'đạp giá' gây sốc, tạo đáy mới trong phân khúc năm nay

Mazda CX-5 là một trong những "hiện tượng" gây xôn xao nhất trên mạng xã hội về giá bán trong năm nay. Sau lần giảm giá sốc tạo đáy giá mới trong phân khúc, mẫu xe này gần như tạo nên một cuộc đua giảm giá ở các đối thủ. Song, không chỉ có CX-5, nhiều mẫu SUV/crossover phổ thông khác sau đó cũng có nước đi tương tự.

Mazda CX-5

Hồi tháng 4, theo chương trình khuyến mại chính hãng công bố trên website Mazda Việt Nam, CX-5 được chào bán từ 714 triệu đồng, thấp nhất phân khúc. Tuy nhiên, việc mẫu xe bán chạy nhất của Mazda tại Việt Nam được các đại lý thông báo có giá chỉ từ 694 triệu đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ từ các đại lý, CX-5 đang được giảm trực tiếp khoảng 55 đến 60 triệu đồng tùy phiên bản, áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024. Thậm chí, ở một số đại lý, khi toàn bộ quà tặng được quy đổi sang tiền mặt và khấu trừ thẳng vào giá bán, mức giá thực tế của CX-5 còn có thể thấp hơn nữa. Mức giá này thậm chí còn khiến các mẫu xe cỡ B phải dè chừng.

Từ trước khi giảm đến sau khi giảm giá, CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Tuy nhiên, từ khi Ford Territory chạy đua giảm giá cùng với mức giá cũng dưới 700 triệu đồng, đây là đối thủ đáng gờm mới của mẫu xe Nhật.

Hyundai Santa Fe

Trong tháng 7, Hyundai Santa Fe tạo cú sốc không chỉ ở phân khúc mà còn trên toàn thị trường khi được các đại lý áp dụng mức giảm giá rất sâu. Giá bán thực tế của mẫu xe này ở đại lý thời điểm đó chỉ còn khoảng 855 triệu đồng cho bản thấp nhất, áp dụng với các xe sản xuất năm 2024.

Với mặt bằng giá mới, Santa Fe trở thành mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc và cũng là lần đầu tiên được đưa xuống dưới mốc 900 triệu đồng tại Việt Nam. Ở mức giá thực tế này, Santa Fe tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi so với Kia Sorento và Mazda CX-8. Ngay cả khi đặt cạnh các mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn nếu xét theo giá niêm yết, Santa Fe vẫn cho thấy mức chênh lệch đáng kể.

Khác trường hợp của CX-5, mặc dù liên tục giảm giá sâu, doanh số của Santa Fe không quá tốt, vẫn xếp dưới CX-8 trong nhiều tháng của năm nay.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce bản tiêu chuẩn được niêm yết giá 599 triệu đồng đã tạo nên một mức sàn giá mới trong phân khúc B. Song, không chỉ dừng ở đó, vài tháng sau, mẫu xe này tiếp tục được hỗ trợ 100% trước bạ, đưa giá bán thực tế xuống còn 539 triệu đồng. Mức giá này áp dụng cho cả xe sản xuất năm nay. Cho đến nay, cả 4 phiên bản Xforce đều được giảm tương đương 100% trước bạ.

Giống CX-5, Xforce cũng tạo nên một trào lưu giảm giá mới trong phân khúc. Nhiều đối thủ khác như Hyundai Creta, Kia Seltos và cả mẫu mới là Skoda Kushaq sau đó cũng được giảm tương đương 100% trước bạ. Hiện tại, 539 triệu đồng đang là mức sàn giá phân khúc B.

Xforce và Yaris Cross hiện là 2 mẫu xe đang đua top doanh số phân khúc trong năm nay. Đối thủ của Xforce có khuyến mãi ít hơn, chỉ tương đương 50% trước bạ, cùng mức giá khởi điểm cũng cao hơn hẳn.

Hyundai Venue

Một số đại lý giảm tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Hyundai Venue, dù mẫu xe này không nằm trong danh sách khuyến mại chính hãng. Nhờ đó, người mua Venue tại các đại lý này có thể tiết kiệm khoảng 50 đến 54 triệu đồng, chưa kể các quà tặng đi kèm, qua đó đưa giá bán thực tế của hai phiên bản xuống lần lượt khoảng 449 và 485 triệu đồng.

Trong cùng phân khúc, Kia Sonet vừa bổ sung phiên bản mới đã có giá bán được điều chỉnh xuống 485 triệu đồng, song vẫn cao hơn Venue. Fronx, mẫu xe hoàn toàn mới ra mắt gần đây, cũng nhanh chóng nhập cuộc đua giảm giá khi phiên bản tiêu chuẩn được chào bán ở mức khoảng 494 triệu đồng.

Mặc dù có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, Venue lại không phải mẫu xe bán quá tốt. Trong tháng 11, mẫu xe này có doanh số gần thấp nhất, chỉ hơn Fronx và ít hơn nhóm Raize, Sonet.