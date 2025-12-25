Qua trạm thu phí không dừng: Phương thức thanh toán nào nhanh - an toàn - thuận tiện cho chủ xe?

Khi yêu cầu pháp lý đặt ra, bài toán thực tế lại nằm ở lựa chọn của người dùng

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, phương tiện chỉ có thể lưu thông qua trạm thu phí không dừng khi đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông và liên kết với một phương thức thanh toán hợp lệ. Quy định này nhằm chuẩn hóa hệ thống thu phí điện tử, tăng tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho dòng tiền thanh toán trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Anh Trần T. (40 tuổi, phường Ngọc Hà) thường xuyên di chuyển tuyến Hà Nội - Hải Phòng, chia sẻ: "Dù đã liên kết để chuyển đổi tài khoản, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách thức thanh toán ưng ý. Dùng phương thức nào cho đỡ rắc rối, không bị trừ thêm phí, nhất là không bị lỗi, nghẽn khi thanh toán… Mấy anh em tài xế hay bình luận với nhau như vậy".

Băn khoăn của anh H. cũng là tâm lý chung của nhiều tài xế hiện nay. Thực tế cho thấy, mỗi phương thức thanh toán đều có ưu điểm riêng. Nhưng khi đặt vào bối cảnh qua trạm thu phí không dừng với yêu cầu tốc độ xử lý cao, cùng tâm lý lo ngại "lỡ bị lỗi", "không muốn phiền xe sau", tiêu chí lựa chọn của người dùng trở nên khắt khe hơn.

Một trong những mối lo ngại phổ biến là chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Với một số phương thức thanh toán quốc tế hoặc trích nợ qua tài khoản ngân hàng, mỗi lần thanh toán phí ETC có thể phát sinh thêm phí xử lý giao dịch, thường dao động quanh mức 2% giá trị thanh toán. Khoản phí này tuy không lớn với từng giao dịch đơn lẻ, nhưng cộng dồn theo thời gian lại trở thành điều khiến nhiều tài xế cân nhắc.

Trong bối cảnh giao thông đường bộ, một giao dịch thanh toán phí qua trạm ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình, thời gian và sự an toàn khi lưu thông.

Bên cạnh đó, trong thực tế sử dụng, nhiều tài xế cho biết họ quan tâm đến những yếu tố rất cụ thể khác như: liệu có bị gián đoạn khi quên nạp tiền, mức độ an toàn của nguồn tiền, khả năng kiểm soát giao dịch và tính minh bạch… Người dùng cần biết rõ tiền được trừ khi nào, vì sao bị trừ và có thể tra soát dễ dàng nếu xảy ra sự cố.

Nhìn chung, câu chuyện lựa chọn phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông không còn là vấn đề công nghệ hay pháp lý thuần túy, mà trở thành bài toán về trải nghiệm và sự chủ động của người dùng. Trong đó, ứng dụng tài chính số Viettel Money đang được nhiều chủ phương tiện lựa chọn liên kết với tài khoản giao thông ePass, nhờ khả năng giải quyết trực diện những nhu cầu tài chính rất thực tiễn khi qua trạm thu phí không dừng.

Phương thức thanh toán cần giải quyết được những băn khoăn "rất đời" của tài xế

Trước hết, về chi phí, sử dụng Viettel Money không phát sinh bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc liên kết, duy trì hay thanh toán phí ETC qua trạm. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền người dùng chi trả mỗi lần qua trạm đúng bằng mức phí đường bộ theo quy định, không bị cộng thêm chi phí trung gian. Với nhiều tài xế thường xuyên di chuyển, đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài.

Quan trọng hơn, các dịch vụ tài chính số trên Viettel Money được thiết kế để hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn thanh toán trong quá trình lưu thông. Một trong những tính năng được người dùng đánh giá cao là nạp tiền tự động. Theo đó, khi người dùng thiết lập một lần, hệ thống sẽ tự động theo dõi số dư và nạp từ ngân hàng liên kết khi tài khoản xuống dưới hạn mức đã đặt, đảm bảo dòng tiền luôn sẵn sàng cho các giao dịch tiếp theo.

Bên cạnh đó, từ quý III/2025, Viettel Money đã triển khai Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass. Đây là giải pháp "đi trước, trả sau" giúp xử lý linh hoạt các tình huống ngoài dự tính. Khi nguồn tiền chính trên Viettel Money không đủ số dư, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Ví trả sau để đảm bảo giao dịch được xử lý, giúp phương tiện qua trạm thông suốt.

Viettel Money hiện là phương thức thanh toán tiên phong trên thị trường có thể đáp ứng khả năng "trượt nguồn tiền" thông minh này, đồng thời vẫn đảm bảo chuẩn tốc độ xử lý dưới 200 mili-giây theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC. Sau đó, người dùng có thể hoàn trả khoản chi tiêu vào thời điểm phù hợp, vừa duy trì hành trình liền mạch, vừa chủ động kiểm soát tài chính.

Ngoài thanh toán, hệ sinh thái Viettel Money còn tích hợp các sản phẩm bảo hiểm phục vụ giao thông như bảo hiểm chuyến đi tự động kích hoạt khi xe qua trạm, bảo hiểm ô tô… Các dịch vụ này được triển khai cùng trên một ứng dụng, giúp người dùng quản lý tập trung và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Theo các chuyên gia, khi tài khoản giao thông đã được định danh và liên kết với một phương thức thanh toán phù hợp, quyền lợi của chủ phương tiện cũng được bảo đảm rõ ràng hơn trong trường hợp phát sinh sự cố hay tranh chấp. Đây là bước tiến quan trọng để hệ thống thu phí không dừng vận hành ổn định, minh bạch và gia tăng quyền lợi cho người dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để qua trạm thu phí theo quy định của Chính phủ, việc lựa chọn một phương thức thanh toán phù hợp mang tính quyết định trực tiếp đến tính thuận tiện và an tâm của mỗi hành trình. Với hệ sinh thái dịch vụ tài chính số được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế của người tham gia giao thông, Viettel Money đang góp phần giúp quá trình chuyển đổi diễn ra nhẹ nhàng hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững cho giao thông số Việt Nam.