Chuyên gia công nghệ: “Tôi sẽ luôn khuyên mọi người mua một trong ba mẫu điện thoại tuyệt vời này"

Cây bút Aleksandar Anastasov của Phone Arena giới thiệu 3 mẫu điện thoại ấn tượng nhất trong năm 2025 mà anh sẽ luôn khuyên bất kỳ ai mua nó. Dưới đây là chia sẻ của Aleksandar.

3 mẫu máy hoàn hảo

Cũng như bao người, tôi có những sở thích và ưu tiên riêng khi lựa chọn điện thoại. Dù tin rằng ngày nay, chỉ cần bỏ ra trên 500 USD (tầm giá hơn 13 triệu) là bạn đã có một trải nghiệm quá đủ tốt, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có những cái tên khiến tôi "rung động" hơn cả trong năm nay.

Có 4 yếu tố tôi đặc biệt coi trọng khi chọn mua smartphone: phần mềm mượt mà và "sạch", hệ thống camera tin cậy để thỏa sức sáng tạo, thời lượng pin dài, và cuối cùng là ngoại hình phải đẹp.

Nếu bạn cũng có cùng những tiêu chí này, dưới đây là 3 mẫu máy mà tôi thực lòng muốn giới thiệu đến bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có chiếc điện thoại nào là hoàn hảo – tất cả đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng với cá nhân tôi, ở ba cái tên này, ưu điểm hoàn toàn lấn át những hạn chế.

OnePlus 15: Sự tối giản và hiệu năng cực hạn

Tôi từng sở hữu hai chiếc điện thoại OnePlus trong quá khứ, và cả hai đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. OxygenOS luôn là thế mạnh lớn nhất của hãng, và điều đó vẫn đúng trên OnePlus 15. Phần mềm của máy rất sạch, tốc độ phản hồi nhanh và cho phép tùy biến sâu mà không hề có các ứng dụng rác hay những tính năng thừa thãi.

Về phần cứng, OnePlus 15 thực sự đã chơi "tất tay". Con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại tốc độ xử lý khủng khiếp, kết hợp cùng bộ nhớ UFS 4.1 và RAM LPDDR5X Ultra. Cảm giác chiếc máy này mạnh mẽ một cách "không khoan nhượng", và tôi cực kỳ thích sự dư thừa về hiệu năng này vì nó giúp chiếc máy không bị lỗi thời trong tương lai.

Về thiết kế, OnePlus đã có một bước đi gây tranh cãi trong năm nay, nhưng cá nhân tôi lại thấy ưng ý. Ngoại hình phẳng hơn, vuông vức hơn cùng lớp hoàn thiện nhám toàn bộ tạo cảm giác trưởng thành. Tôi đặc biệt hài lòng khi hãng đã loại bỏ cụm camera lệch tâm kiểu "ổ đạn" để chuyển sang bố cục đối xứng, gọn gàng hơn.

Nhưng điểm sáng giá nhất, không cần bàn cãi, chính là viên pin silicon-carbon 7.300 mAh khổng lồ, mang lại thời lượng pin tốt nhất tôi từng thấy trên một chiếc điện thoại. Bạn phải sử dụng liên tục cả ngày mới mong làm cạn được viên pin này. Và với sạc nhanh 100W (trên phiên bản EU), bạn sẽ hiếm khi thấy máy sập nguồn trừ khi hoàn toàn bỏ bê nó.

Hệ thống camera chính là "gót chân Achilles" của OnePlus 15, thậm chí còn thua sút so với các năm trước, nhưng tôi tin rằng nó sẽ được cải thiện theo thời gian khi OnePlus hoàn thiện công cụ xử lý hình ảnh mới của họ.

Với tôi, OnePlus 15 là sự tổng hòa của mọi thứ xung quanh camera: Hiệu năng đáng kinh ngạc, thời lượng pin đẳng cấp, sạc nhanh và một trong những trải nghiệm phần mềm Android tốt nhất hiện nay.

iPhone 17 Pro Max: Bạn đồng hành tốt nhất cho nhà sáng tạo

Nếu phải chọn một chiếc điện thoại trong năm nay để sáng tạo nội dung hình ảnh ngay lập tức, đó sẽ là iPhone 17 Pro Max. Chiếc iPhone 17 Pro thường cũng đủ dùng, nhưng tôi ưu tiên bản Max vì thời lượng pin tốt hơn khi phải tác nghiệp xa nguồn điện.

Nâng cấp được nhắc đến nhiều nhất năm nay là camera selfie mới với cảm biến vuông 18MP, loại bỏ việc phải xoay điện thoại khi chụp ngang. Quan trọng hơn, cảm biến mới mang lại chất lượng hình ảnh cao hơn hẳn, giúp camera trước trở nên hữu dụng hơn nhiều cho việc quay vlog.

Điều thực sự khiến tôi phấn khích là camera tele 4x 48MP mới và chế độ crop cảm biến 8x đi kèm. Camera 5x trên các đời máy trước khá lỡ cỡ. Mức zoom 4x phù hợp hơn nhiều cho các bức ảnh chân dung với phông nền xóa mờ đẹp mắt, và chế độ 8x vẫn giữ lại đủ chi tiết để chụp cận cảnh phong cảnh hoặc động vật hoang dã – hai thể loại nhiếp ảnh yêu thích của tôi.

Chiêu bài marketing "Fusion" zoom của Apple vẫn làm tôi khó chịu, nhưng tôi không thể phủ nhận kết quả thực tế. Việc crop vào 2x, 3x hay thậm chí 8x trông đẹp hơn mức nó vốn có, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng. Đừng hiểu lầm, nó không phải là phép thuật như Apple muốn bạn tin, nhưng nó đủ độ tin cậy, nhất là khi chụp bằng Apple ProRaw.

Tuy nhiên, trên tất cả, quay video vẫn là lợi thế mạnh nhất của Apple. Apple Log vẫn là "vũ khí bí mật", và Log 2 mang lại sự linh hoạt cao hơn nữa. Các thước phim từ chiếc máy này đậm chất điện ảnh và rất dễ đoán định trong khâu hậu kỳ. Các tính năng mới như GenLock và camera kép không thực sự quan trọng với tôi, nhưng tôi chắc chắn giới sáng tạo chuyên nghiệp sẽ thích thú.

Chưa kể – kể từ dòng iPhone 16 Pro – Apple đã cung cấp chất lượng thu âm micro thuộc hàng tốt nhất thị trường, nghĩa là bạn không cần vội đầu tư micro rời nếu là một người sáng tạo nội dung.

Pixel 9a: Chiếc điện thoại làm tốt những điều cơ bản

Pixel 9a là chiếc điện thoại khiến tôi tranh luận nhiều nhất trong năm nay, nhưng cũng là chiếc máy tôi "chốt" khuyên dùng nhiều nhất.

Khi hoạt động ổn định, nó thể hiện đúng giá trị cổ điển của Pixel. Thiết kế sạch sẽ và tinh tế, mặt lưng gần như phẳng hoàn toàn với cụm camera gần như không lồi, tạo nên một thiết kế liền mạch rất thỏa mãn. Màn hình OLED 6.3 inch sáng, mượt mà và sắc nét hoàn hảo ở độ phân giải 1080p. Viên pin 5.100 mAh là mức dung lượng lớn nhất từng có trên dòng Pixel a-series, và thời lượng sử dụng thực tế đã phản ánh đúng điều đó. Tôi có thể vượt qua những ngày dài làm việc mà không cần bận tâm đến việc sạc pin.

Camera là nơi Pixel 9a thực sự tỏa sáng so với mức giá, và là lý do chính khiến tôi khuyên dùng nó. Camera chính 48MP mang lại trải nghiệm quen thuộc của Pixel. Cảm giác như không gì có thể thách thức được nó, với hầu hết các cú bấm máy đều cho ra ảnh đạt điểm 10/10.

Chế độ macro tích hợp trong camera chính thực sự hữu dụng và tránh được hiện tượng méo hình thường thấy trên các thiết lập macro bằng camera góc siêu rộng. Về chụp ảnh, nó vượt xa các đối thủ cùng phân khúc.

Đúng là trải nghiệm phần mềm suýt chút nữa đã phá hỏng chiếc máy này. Đã có nhiều phàn nàn từ người dùng sau bản cập nhật Android 16: tính năng tự động xoay không hoạt động, độ sáng bị kẹt, màn hình trễ nặng khi đánh thức máy, và camera không phản hồi.

Rất may, các bản cập nhật đã khắc phục những vấn đề. Khi lỗi đã hết, Pixel 9a trở lại là một thiết bị đáng dùng, và có thể nói là chiếc điện thoại tầm trung tốt nhất bạn có thể sở hữu. Trải nghiệm cốt lõi mạnh mẽ, camera xuất sắc trong tầm giá, và khi được giảm giá (hiện đang ở mức 400 USD – khoảng 10 triệu), nó mang lại giá trị to lớn.

Lời kết

Không có chiếc điện thoại nào trong số này là hoàn mỹ. OnePlus 15 vẫn khiến tôi thèm muốn một camera tốt hơn. iPhone 17 Pro Max đắt đỏ không thể chối cãi, và Apple đã làm giảm trải nghiệm người dùng nghiêm trọng với bản iOS 26 đầy lỗi và giật lag. Pixel 9a cũng vấp ngã ban đầu với các vấn đề phần mềm mất thời gian để khắc phục, và modem cũ của nó vốn có tiếng xấu về dữ liệu di động và sóng sánh.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ thực sự vui vẻ nếu mang theo bất kỳ chiếc máy nào trong số chúng.

iPhone 17 Pro Max là công cụ camera tin cậy để tôi phô diễn khả năng sáng tạo. OnePlus 15 mang lại cảm giác là chiếc điện thoại đón đầu tương lai tốt nhất bạn có thể mua lúc này. Và Pixel 9a mang đến sự cân bằng tốt nhất giữa mức giá và trải nghiệm người dùng.