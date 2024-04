Suni Hạ Linh tung phiên bản "chill đúng nghĩa" sau màn solo gây tranh cãi ở Đạp gió

Ở vòng solo của Đạp gió 2024, đại diện Việt Nam là nữ ca sĩ Suni Hạ Linh đã lựa chọn biểu diễn ca khúc Cứ chill thôi rất được yêu thích ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Chỉ cần nghe đến cái tên có chữ "chill" thôi là biết bài này mang phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không hiểu ai đã đề xuất cho Suni thực hiện một màn nhào lộn không mấy ăn nhập ngay phần mở đầu. Đã vậy, trang phục của cô được đánh giá cũng không phù hợp để thể hiện tinh thần của bài hát.

Mới đây, đại diện Việt Nam đã tung 1 đoạn nhỏ cho tiết mục Cứ chill thôi mà cô đã thể hiện ở Đạp gió. Khác với phiên bản sân khấu đầy dữ dội trước đó, Suni Hạ Linh lần này đã "chill đúng nghĩa" khi vừa cầm guitar vừa hát. Nhiều lời bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như giọng hát của nữ ca sĩ sinh năm 1990.

Suni Hạ Linh tung phiên bản chill cho Cứ chill thôi

Suni Hạ Linh đã "chill" rồi nhé!

Trước nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tiết mục của mình, Suni Hạ Linh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Phần phối khí của Cứ chill thôi trong bài biểu diễn này được Suni chia làm 3 phần. Phần đầu giữ nguyên bản phối được yêu thích tại Trung Quốc với tempo nhanh sôi động phù hợp với độ cao trào của phần aerial hammock performance (đu dây trên không). Phần thứ 2 đổi về tempo và không khí của bản phối gốc để thể hiện đúng tinh thần bài hát.

Và phần cuối cùng chuyển một màu sắc tối hơn, với phân bass mạnh mẽ cộng thêm thay đổi về bè phối đề thể hiện phần 'dark (tối)' mà mọi người chưa từng thấy ở Suni. Vì quy định tiết mục chỉ có 1:30 nên mọi thứ khá 'đầy' nhưng mong người xem có thể cảm nhận nhiều màu sắc khác nhau của Suni trong phần trình diễn này and it's only the beginning (chỉ mới bắt đầu thôi mà)".

Suni Hạ Linh biểu diễn Cứ chill thôi ở Đạp gió 2024