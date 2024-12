Suga (BTS) bị lễ trao giải cắt bỏ sau xét xử, nhưng phản ứng của dư luận mới gây chú ý

Cuối năm là mùa của lễ trao giải, nhưng cũng kéo theo vô số drama. Mới đây nhất, lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) 2024 đã gây tranh cãi khi cắt hết hình ảnh của Suga trong video vinh danh BTS. Nguyên nhân của việc này được cho là từ scandal say rượu lái xe của Suga.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ BTS rất phẫn nộ vì điều này. Họ không ngừng bày tỏ sự bức xúc và gửi khiếu nại đến ban tổ chức MMA. Tuy nhiên, ý kiến của netizen xứ Hàn lại khác xa 1 trời 1 vực. Netizen có cái nhìn gay gắt, muốn loại bỏ Suga ra khỏi nhóm và coi anh như tội phạm: "Đó là lý do Suga cần phải rời khỏi nhóm, BTS sẽ luôn bị đối xử tương tự trong tương lai", "Anh ta vẫn chưa rời khỏi nhóm sao?", "Suga đã xuất hiện với nửa khuôn mặt trong video", "Tại sao lại đi đổ lỗi cho người khác về tai nạn của idol các bạn?", "Còn kỳ lạ hơn nếu MMA không cắt Suga đi"...

Fan bức xúc, còn netizen ủng hộ MMA cắt Suga ra khỏi video vinh danh BTS

Vào lúc 21h ngày 6/8, Suga đã dùng bữa và uống rượu cùng một người quen ở nhà hàng gần ngã tư Hannam. Sau đó, họ tiếp tục đến một studio gần đó để uống rượu. Studio này cách nhà của Suga ở khu Nine One Hannam 500 mét. Đến 23h cùng ngày, nam idol đã lái xe scooter điện chạy trên vỉa hè, đi qua một bến xe bus.

Khi đồng hồ điểm đến 23h10, nam idol đi ngang qua 3 cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè khu Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul. Thành viên BTS bị mất thăng bằng và ngã khi rẽ trái vào cổng chính khu Nine One Hannam. Mũ bảo hiểm của anh bị văng ra đường. 3 cảnh sát đã tiếp cận Suga và đưa nam idol lên đồn.

Đến ngày 9/8, cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga ở mức 0,227% khi tham gia điều khiển giao thông. Con số này cao gấp gần 8 lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Phương tiện của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Nam idol đối diện với mức án 2-5 năm tù và phạt 20 triệu won (385 triệu đồng).

Suga nói riêng và BTS nói chung lâm vào khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp vì scandal say rượu lái xe

Lúc vụ việc bị bóc mẽ, nam idol đặc biệt mất điểm trong mắt công chúng vì những lời nói sai lệch. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Suga và HYBE Labels đã viết tâm thư xin lỗi. Đến ngày 19/8, phía cảnh sát đã lần đầu trực tiếp lên tiếng về scandal say rượu lái xe của thành viên BTS, tiết lộ rằng HYBE và Suga nói dối. Họ khẳng định không hiểu vì sao phía HYBE Labels lại tuyên bố "Suga đã bị phạt, thu hồi giấy phép lái xe" như thể cuộc điều tra đã kết thúc.

"Nếu nghi phạm say rượu lái xe bị trấn áp ngay tại hiện trường, họ sẽ được cảnh sát giải thích về những thủ tục xử lý vụ việc. Tôi không hiểu vì sao họ lại đưa ra tuyên bố như vậy. Có thể do họ say rượu và không thể nhớ được" - đại diện cảnh sát cho biết.

HYBE tuyên bố Suga đã bị xử phạt và thu hồi giấy phép lái xe, nhưng trên thực tế, cảnh sát mới đang tiến hành điều tra nam idol

Tuyên bố của cảnh sát lại lần nữa vạch trần chi tiết sai lệch trong tuyên bố của phía HYBE và Suga. Công ty này tuyên bố Suga đã bị phạt, thu hồi giấy phép lái xe nhưng trên thực tế, cảnh sát mới đang tiến hành điều tra.

Bên cạnh đó, nam idol còn bị tố nói dối chỉ uống 1 cốc bia nhưng nồng độ cồn trong máu lên đến 0,227%, gấp 8 lần mức cho phép. HYBE cũng nói dối về phương tiện Suga điều khiển. Xe scooter điện là phương tiện cơ giới có chung khung hình phạt với ô tô, không phải phương tiện hạng nhẹ (PM) như trong tuyên bố của công ty này.

Thành viên BTS nói dối về cả số lượng bia rượu đã uống và phương tiện điều khiển

Đến 19h43 ngày 23/8 (giờ Hàn Quốc), Suga (BTS) đã ra trình diện tại sở cảnh sát Yongsan, Seoul. Suga xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy và có phần buồn bã. Nam idol sinh năm 1993 cúi đầu xin lỗi và nói: "Trước tiên, tôi thành thật xin lỗi. Tôi thực sự hối hận vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ hợp tác điều tra 1 cách trung thực. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi". Tuy nhiên khi phóng viên hỏi vì sao không ra trình diện cảnh sát ngay, Suga không trả lời mà đi thẳng vào bên trong.

Vụ scandal say rượu lái xe làm tổn hại đến hình ảnh của Suga và BTS

Vào ngày 10/9, Phòng Hình sự 2 của Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul thông báo vụ say rượu lái xe của Suga (BTS) sẽ được truy tố theo thủ tục rút gọn. Truy tố rút gọn là hình thức dành cho các tội danh không nghiêm trọng, công tố viên sẽ yêu cầu tòa án đưa ra mức phạt tiền hoặc các hình phạt nhẹ mà không cần phải xét xử. Vì lần đầu vi phạm và không gây hậu quả nghiêm trọng nên Suga chỉ phải chịu phạt tiền và không phải hầu tòa. Mức tiền phạt là 15 triệu won (271 triệu đồng).

