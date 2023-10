Sức mạnh fan trung niên: Ca sĩ nhạc trot có hơn 3,7 triệu người chờ mua vé concert, fandom đến ''náo động'' lễ trao giải

Văn hoá thần tượng hẳn không còn xa lạ với những fan Kpop tại Việt Nam. Với sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, nhiều nhóm nhạc Kpop đạt độ phổ biến toàn cầu, fandom đông đảo ủng hộ mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Nhưng tại Hàn, không chỉ các idolgroup mới đủ sức làm điều này.

Những năm qua, Lim Young Woong - ca sĩ nhạc trot nổi tiếng quốc dân cũng có cho mình một cộng đồng fan cuồng nhiệt không kém các thần tượng thế hệ mới. Đặc biệt, fan của Lim Young Woong đều là những bà nội trợ. Lim Young Woong là nghệ sĩ hiếm hoi khiến các fandom idol phải ''nể sợ" bởi sự khủng hộ cực khủng trong mỗi lần comeback hay xuất hiện công khai ở lễ trao giải.

3,7 triệu người chờ mua vé concert, leo top 1 nhạc số thần tốc

Tháng 9 vừa qua, Lim Young Woong đã mở bán vé cho concert IM HERO. Điều khiến dân tình kinh ngạc là số lượng người chờ mua vé. Với hơn 3,7 triệu người xếp hàng chỉ sau 1 phút mở bán, cơ hội sở hữu tấm vé gặp mặt Lim Young Woong trở nên cực kì quý giá.

Vốn dĩ, các fan của Lim Young Woong hầu hết ở lứa tuổi trung niên trở lên nên phải nhờ con cái mua vé hộ. Thời điểm vé concert Lim Young Woong gây sốt, cụm từ "Mẹ ơi con xin lỗi" đã trending trên Twitter Hàn Quốc vì cuộc chiến săn vé quá khắc nghiệt, nhiều người con không mua được vé cho phụ huynh của mình.

Đầu tháng 10, Lim Young Woong ra mắt ca khúc mới Do or Die nằm trong digital single cùng tên, đụng độ trực tiếp với Jennie (BLACKPINK) và loạt idol gen 4. Ca khúc này đã đạt no.1 MelOn Top 100 một cách thần tốc, chỉ 3 tiếng sau khi phát hành. Lim Young Woong từ lâu được ví như chiến thần nhạc số khó đánh bại nhất, các fandom trẻ đều ''kiêng nể" độ support cực nhanh và mạnh mà các cô các dì dành cho nam ca sĩ. Do or Die cũng trở thành ca khúc đạt #1 MelOn Top 100 nhanh nhất năm 2023.

Fandom trung niên náo loạn TMAs 2023

Mới đây nhất vào ngày 10/10, Lim Young Woong đã có mặt tại The Fact Music Awards 2023 và thắng lớn với 4 giải mang về. Tại đây, nhiều nhóm nhạc hàng đầu gen 4 cũng xuất hiện như IVE, NewJeans, aespa,... hay nhóm nam triệu bản SEVENTEEN. Tuy nhiên, để nói về độ ''máu lửa" thì fan Lim Young Woong chiếm trọn spotlight.

Khác với đa phần khán giả của TMAs 2023 là giới trẻ, Lim Young Woong thu hút được lượng lớn phụ nữ trung niên Hàn Quốc, được trìu mến gọi là ''ahjumma''. Mỗi lần Lim Young Woong xuất hiện trên sân khấu, máy quay chắc chắn sẽ lia đến một khu vực tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ của các bà thím. Cầm trên tay biểu ngữ, bảng hiệu và sự nhiệt tình, mê mẩn của fan Lim Young Woong đã gây sốt MXH Hàn.

Kết quả Lim Young Woong đạt được tại lễ trao giải cũng là nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của fandom ''ahjumma''. Nếu sự lan toả chủ yếu của Kpop gắn liền với những người hâm mộ trẻ tuổi thì các cô, các thím fan Lim Young Woong đã cho thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản khi ''đu idol".