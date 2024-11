Sức hút của Quang Hùng MasterD sau Anh trai "say hi"

Quang Hùng MasterD là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình Anh trai say hi. Anh là có mặt trong đội hình nhóm chiến thắng mang tên Anh trai "Best 5" cùng HIEUTHUHAI, Rhyder, Isaac và Đức Phúc. Sau Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD ngày càng tạo sức hút khi chạy show tại nhiều tỉnh thành, liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình thực tế. Anh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Anh tham gia chương trình The Debut 2018, là tác giả các ca khúc "Vì yêu là nhớ", "Em lỡ yêu sai anh", "Là bạn không thể yêu", "Thiệp cưới trên bàn", "Sao ai vẫn chưa về", "Ký ức", "Tìm lại nỗi nhớ", "Xin em đừng về nơi này"...

Tên tuổi của Quang Hùng MasterD được nhiều khán giả chú ý đến từ năm 2020 khi sáng tác ca khúc "Dễ đến dễ đi". Bài hát được nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan cover, thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok Thái Lan, và phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á.

Dù bản hit "Dễ đến dễ đi" đưa tên tuổi của Quang Hùng MasterD đến gần hơn với khán giả nhưng đó lại là khán giả tại Thái Lan thay vì Việt Nam. Anh còn được đặt biệt danh là “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế” bởi lượng fan nước ngoài áp đảo. Quang Hùng MasterD thừa nhận bản thân có đôi chút chạnh lòng vì điều này.

Quang Hùng MasterD trình diễn ca khúc "Tình đầu quá chén" tại Anh trai say hi

Dù đã sở hữu nhiều bài hit riêng cho mình nhưng nhiều khán giả tại Việt Nam vẫn còn cảm thấy khá xa lạ khi nhắc đến cái tên Quang Hùng MasterD. Phải đến khi xuất hiện tại Anh trai say hi, khán giả trong nước mới nhớ mặt anh. Tại đây, Quang Hùng MasterD không chỉ thể hiện được tài năng âm nhạc mà còn bộc lộ cá tính của mình. Chất giọng mới lạ, phong cách trình diễn cuốn hút và tư duy âm nhạc hiện đại giúp Quang Hùng MasterD gây ấn tượng mạnh tại chương trình.

Những bài hát do Quang Hùng MasterD sáng tác hoặc tham gia viết lời tại Anh trai say hi đều lọt top trending trên Youtube. Ca khúc "Tình đầu quá chén" do anh tự sáng tác đạt hơn 14 triệu lượt xem sau 2 tháng phát hành. "Catch me if you can" do Quang Hùng MasterD tham gia viết melody đạt hơn 15 triệu lượt xem sau 4 tháng phát hành, giành giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất tại chung kết Anh trai say hi.

Trong chương trình, Quang Hùng MasterD ghi điểm với các anh trai khác nhờ sự hỗ trợ hết mình trong quá trình sản xuất nhạc và viết lời. Khán giả nhận xét Quang Hùng MasterD không chỉ đa tài mà còn có tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh đã thay đổi rất nhiều khi tham gia Anh trai say hi. Trước đây, anh là người hướng nội nhưng khi gặp các anh trai khác, Quang Hùng MasterD có thêm động lực và dám nói ra nỗi lòng của mình.

Thành công của Quang Hùng MasterD sau Anh trai say hi còn được khẳng định qua sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những video biểu diễn, giao lưu của anh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Anh trai say hi là bước đệm giúp Quang Hùng MasterD tiếp tục khẳng định tài năng và thương hiệu âm nhạc cá nhân. Với khả năng sáng tác tốt, nam ca sĩ không chỉ tạo ra những bản hit mà còn xây dựng một phong cách âm nhạc độc đáo, hiện đại, gần gũi với giới trẻ. Sức hút của Quang Hùng MasterD sau Anh trai say hi là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng ca sĩ điển trai.