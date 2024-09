HURRYKNG có tên thật là Phạm Bảo Khang, xuất thân là sinh viên ngành kinh tế và bạn học của HIEUTHUHAI trước khi gia nhập vào GERDNANG. Anh chàng là thành viên đời đầu của tổ đội này, theo đuổi trường phái rap kể chuyện (story-telling) đầy gai góc nhưng trước khi nổi tiếng như thời điểm hiện tại, anh chàng từng được fan biết tới như biểu tượng của một chàng trai thẳng thắn, chân chất và sống đầy tình cảm.

HURRYKNG đang là một trong những cái tên ghi điểm ở thời điểm hiện tại

Trước khi đến với mùa 3 Rap Việt, HURRYKNG từng tạo tiếng vang với nhiều bản hit cùng tổ đội GERDNANG như Dynamic Duo (kết hợp HIEUTHUHAI), Hẹn Em Dưới Ánh Trăng (kết hợp HIEUTHUHAI - MANBO). HURRYKNG qua đó trở thành cái tên quen mặt với cộng đồng yêu rap, từng được thành viên cùng nhóm - HIEUTHUHAI đánh giá rất cao về khả năng cùng nhận định bản thân “như bị ăn tươi nuốt sống” mỗi khi kết hợp cùng HURRYKNG.

Nhiều khán giả cũng từng cho chung quan điểm, cho rằng HURRYKNG cần một bệ phóng để bứt phá giới hạn bản thân. Đến với Rap Việt Mùa 3, HURRYKNG từng chia sẻ mong muốn trở nên mạnh dạn hơn trên sân khấu và tự tin hơn với những gì bản thân làm.

Nhân tố đáng chú ý của Rap Việt, Suboi nhiều lần giành lời khen, không vào Chung kết nhưng vẫn là cái tên ghi dấu ấn đậm nét

HURRYKNG bắt đầu hành trình tại Rap Việt với phần trình diễn Hãy Yêu Tôi Bây Giờ, đem về cho mình 3 chọn và 72% lượt bình chọn từ khán giả. HURRYKNG đã khiến cả khán phòng đung đưa theo từng giai điệu và lời rap.

HURRYKNG chào sân Rap Việt

Giám khảo Suboi nhận xét: “B Ray nói rằng B Ray rất thích cách bạn chơi chữ đặt nhẹ vào vấn đề, nhưng ở đây ai cũng thấy được rằng cách bạn chơi chữ rất tinh tế”, Giám khảo JustaTee tiếp lời: “Em là một người viết rất chỉn chu, bài có đầu có cuối có sự nghiên cứu rất rõ ràng”.

JustaTee đã ngay lập tức nhắm cho HURRYKNG về với đội của BigDaddy bởi lí do: “Người mà hiểu em không nhất thiết phải phủ lên em kim cương hào sảng nhưng vẫn tỏa được nguồn năng lượng của em một cách chân thật nhất thì trong đầu anh chỉ nghĩ đến BigDaddy”.

HURRYKNG và HIEUTHUHAI trên sân khấu Bứt Phá

Quá táo bạo với việc đem HIEUTHUHAI lên hỗ trợ cho phần thi của mình, HURRYKNG xuất sắc đốt cháy sân khấu bằng tư duy làm nhạc thông minh, đoạn hook catchy cùng với lyrics khai thác triệt để chủ đề được đưa ra. Cả hai kết hợp thực sự ăn ý trên sân khấu Một Công Đôi Việc vì đã có nhiều năm trình diễn cùng nhau dưới tổ đội GERDNANG.

Có nhiều ý kiến kể cả HLV Thái VG cho rằng việc mời HIEUTHUHAI là “phản tác dụng”. Điều này cũng không hẳn sai vì HIEUTHUHAI đã là một ngôi sao, một trong những rapper được “săn đón” nhất hiện tại trong khi người đồng đội HURRYKNG vẫn đang là thí sinh tại Rap Việt.

Phần thi của hai anh chàng dù không thể tiến sâu nhưng vẫn gây "bão" mạng

Tuy vậy, khi đặt lên bàn cân so sáng với tiết mục kết hợp của Wxrdie và Minh Lai của đội Andree, bộ đôi HURRYKNG và HIEUTHUHAI lại chính là một trong những điểm sáng của đêm thi Bứt Phá của Rap Việt. Tuy vậy, anh chàng vẫn phải dừng chân trước một đối thủ mạnh không kém - cô nàng Á Quân Liu Grace.

Sau Rap Việt tiếp tục bật lên mạnh mẽ, thăng hạng cả visual lẫn tài năng

Khi tham gia chương trình quy tụ 30 anh trai gần đây, HURRYKNG càng thêm được yêu thích bởi thái độ tốt, hòa đồng cùng các anh em đồng nghiệp, và nhất là luôn vui vẻ với các thành viên từ tổ đội GERDNANG - Negav và HIEUTHUHAI. Dù chưa từng kết hợp cùng HIEUTHUHAI hay Negav và thậm chí còn là những "đối thủ" trong show, song, nam rapper Chưa Phải Là Yêu vẫn luôn ủng hộ đồng đội theo nhiều cách khác nhau.

HURRYKNG và HIEUTHUHAI tại chương trình

Bên cạnh đó, anh cũng thân với Pháp Kiều - rapper từng chung đội HLV BigDaddy trong Rap Việt và tạo nên nhiều khoảnh khắc tự nhiên và đáng yêu mà fan hay gọi là cặp đôi “anh hạt dẻ và bé dâu tây".

Qua 3 vòng livestage, HURRYKNG luôn gây ấn tượng mạnh và nằm trong những đội dẫn đầu. Từ No Far No Star, Đầu Đội Sừng, đến Ngân Nga, HURRYKNG ngày càng chứng tỏ được kỹ năng và phong độ của chính mình.

HURRYKNG trên sân khấu livestage đầu tiên

Rhyder là anh trai duy nhất giành chiến thắng ở cả 3 vòng live concert trước khi tập 10 diễn ra. Thế nhưng điều bất ngờ là tới vòng tứ kết, Rhyder cũng phải thất bại trước đối thủ nặng ký - màn trình diễn Walk của team đội trưởng HURRYKNG. Sự góp mặt của HIEUTHUHAI, Negav, Isaac, Pháp Kiều đã giúp team của HURRYKNG giành chiến thắng qua một sân khấu đậm chất hip hop.

Lần đầu làm đội trưởng, HURRYKNG đã đánh bại "chiến thần" Rhyder

Quan sát hành trình của HURRYKNG từ những bản hit gai góc, bắt tai như Cua, Ma Nơ Canh,... cho tới những ca khúc rap love với cách chơi chữ và punchline “đầy chất tình" 1-800-Love, Bet On Us, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng,... và gần nhất là phần thể hiện của anh trên sân khấu cùng các anh trai, HURRYKNG ngày càng nhận được sự công nhận tài năng thật sự từ không chỉ các fan mà còn từ các khán giả đại chúng.

Điều ấn tượng hơn là khi khán giả cho rằng tổ đội GERDNANG sẽ “dính nhau như sam", đồng hành “gánh" nhau qua các livestage, HURRYKNG vẫn cực kỳ “máu chiến" và toả sáng dù không đồng hành sát cánh cùng NEGAV hay HIEUTHUHAI.

Nam rapper ngày càng trưởng thành và bản lĩnh

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn trình diễn tại 1 club của nam rapper trở nên viral rầm rộ trên MXH, quay lại cảnh HURRYKNG lên diễn một mình mà không có đầy đủ GERDNANG nhưng cực kỳ “cháy". Trong đoạn clip, HURRYKNG xuất hiện với hình ảnh “bad boy" cuốn hút khác lạ, trình bày ca khúc Một Công Đôi Việc - tiết mục trình diễn đôi của HURRYKNG với HIEUTHUHAI tại Rap Việt.

Phần trình diễn "gây sốt" của HURRYKNG

Dù không có giọng ca Ngủ Một Mình, HURRYKNG hoàn toàn “cân” được ca khúc này một mình, thậm chí thể hiện luôn ca khúc Walk từ chương trình cùng các anh trai mà không hề bị lép vế như suy nghĩ là “tệp đính kèm” với HIEUTHUHAI trước đó.Bên cạnh tài năng, khán giả còn chú ý đến khả năng tương tác với fan ngày càng dạn dĩ của rapper sinh năm 1999.

HURRKNG ít ngại ngùng hơn hình ảnh “cái bóng" của HIEUTHUHAI ngày xưa, liên tục gây bão mạng và “thả” nhiều mảng miếng duyên dáng lên sóng truyền hình như video “dạy nhạc" viral hay vào vai “trợ lý" của "quản gia" Dương Lâm. Hay khi gặp Cici (con gái JustaTee), anh chàng cũng nhanh nhảu “xin" được chấm nhan sắc nhưng dù năn nỉ xin "phúc khảo", HURRYKNG vẫn bị cô bé cho 1 điểm khiến MXH không thể không bật cười.

Anh trai cũng hài hước "thả miếng" cùng các nghệ sĩ

Tình nghĩa với anh em đồng đội GERDNANG, có câu chuyện tình đẹp: Là rapper “green flag” toàn tập!

HURRYKNG quen biết HIEUTHUHAI thông qua một người bạn từ khi còn học cấp 3. Sau đó, tổ đội GERDNANG ra đời lúc cả nhóm đi học đại học, với các thành viên ban đầu là HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO. Sau này có thêm NEGAV, REX, Kewtie....

HURRYKNG và HIEUTHUHAI bén duyên từ khi còn đi học

HIEUTHUHAI là người khởi xướng nên cái tên và sau khi trở nên nổi tiếng cùng King Of Rap, HIEUTHUHAI nhận được rất nhiều lời mời trình diễn và đều đề nghị để được dẫn tất cả các anh em trong tổ đội là HURRYKNG, MANBO,... đi diễn cùng.

HURRYKNG cũng từng trợ diễn cho HIEUTHUHAI khi người bạn xuất hiện ở King Of Rap và anh chàng HIEUTHUHAI cũng "đáp lễ" bằng việc xuất hiện diễn cùng HURRYKNG tại vòng Bứt phá Rap Việt mùa 3. Và gần đây nhất, cả 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và NEGAV đã cùng xuất hiện trong cuộc thi tài lớn quy tụ 30 Anh Trai.

Những khoảnh khắc đẫm nước mắt trong chương trình của GERDNANG

HURRYKNG từng có một chia sẻ đầy xúc động về HIEUTHUHAI. Theo đó, HIEUTHUHAI sau khi nổi tiếng nhận được rất nhiều lời mời về các công ty giải trí lớn, thậm chí cả các "cá mập" mời về nhưng từ chối, chọn ở lại với các anh em trong GERDNANG. "Ân nhân của mình là HIEUTHUHAI. HIEUTHUHAI lúc nào cũng nhớ tới anh em.”

HURRYKNG còn kể câu chuyện cảm động hơn khi cho biết ở thời điểm anh không có gì, HIEUTHUHAI khi đi show đều gửi lương đều đặn về cho anh: "Nhờ đi rất nhiều show, HIEUTHUHAI đều gửi lương về cho mình, để mình duy trì trong lúc không có gì". Số tiền ấy chắc chắn giúp HURRYKNG không ít để anh theo đuổi ước mơ của mình.

Sau khi bước vào chương trình cùng các anh trai, HURRYKNG một lần nữa dành lời “có cánh” cho HIEUTHUHAI cùng tinh thần của các anh em GERDNANG: “Không có HIEUTHUHAI thì cũng không có HURRYKNG bây giờ. You are amazing. (Hiếu tuyệt vời thực sự!) Cảm ơn vì lúc nào cũng tin tưởng tao sẽ làm được, tin vào cái nhóm này sẽ bay xa, không cần biết là bao lâu tao sẽ làm được, mất bao nhiêu thời gian để thành công, trấn an mỗi lúc tao lost và mất niềm tin mà lúc nào cũng kéo tao theo. Hơn 7 năm trời, biết ơn mày.”

Là bạn thân HIEUTHUHAI nhưng HURRYKNG lại có cách yêu hoàn toàn khác. Anh chàng công khai chuyện tình cảm nhiều năm nay. Bạn gái của HURRYKNG là người ngoài ngành, không hoạt động trong làng giải trí hay nổi tiếng trên MXH. Cả hai bên nhau từ khi còn học cấp 3, tính đến hiện tại cặp đôi có gần chục năm hẹn hò. Trong đó, nam rapper bắt đầu công khai mối tình này trên MXH từ năm 2017, tức là 7 năm trước.

Mối tình đẹp đáng mơ ước của nam rapper

Trên trang cá nhân, HURRYKNG không ngại đăng ảnh bạn gái và những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động, từ công việc đến những chuyến du lịch và rất được lòng cư dân mạng vì sự ngọt ngào. Về chuyện công khai mối quan hệ trong khi nhiều nghệ sĩ thường tránh điều này, Khang thẳng thắn cho biết:

“Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống”.