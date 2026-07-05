Sự thật xót xa trong điện thoại của nam shipper giao đồ ăn tử nạn khi nhảy sông cứu 2 người

Sự ra đi đột ngột của một chàng trai shipper 20 tuổi khi lao xuống dòng nước xiết cứu hai người xa lạ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng xót xa và day dứt nhất lại là những tâm nguyện vô cùng giản dị, đầy hiếu thảo được tìm thấy sâu trong chiếc điện thoại của anh.

Vào một buổi tối cuối tháng 5, nam shipper trẻ tuổi tên Jin Xiaowu cùng đồng nghiệp đang đi dạo dọc bờ sông sau một ca làm việc vất vả thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Không một giây do dự, Jin cùng ba người khác lập tức lao mình xuống dòng nước tối. Bằng sự nỗ lực phi thường, họ đã đưa được hai nạn nhân vào bờ an toàn. Thế nhưng, sau quá trình vật lộn với tử thần để giành lại sự sống cho người khác, chàng trai 20 tuổi ấy đã kiệt sức và bị dòng nước xoáy tàn nhẫn cuốn đi, mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân ở dưới lòng sông lạnh lẽo.

Nam shipper Jin Xiaowu đã thiệt mạng khi cứu sống 2 người (Ảnh: Sina)

Trong lúc đau đớn lo hậu sự cho Jin, một người bạn đã tình cờ mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại của anh và lặng người khi nhìn thấy hai mục tiêu lớn nhất mà Jin đặt ra cho năm 2026: Tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ và mua cho bố một chiếc ô tô.

Ẩn sau những dòng chữ ngắn gọn ấy là cả một tấm lòng hiếu thảo và sự hy sinh thầm lặng đáng trân trọng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Jin luôn giữ lối sống vô cùng cần kiệm. Chị gái anh xót xa kể lại rằng em trai mình vẫn thường xuyên mặc chiếc áo phông cũ mà cô tặng từ 7 năm về trước. Jin luôn chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, vừa mới dành dụm mua tặng mẹ một chiếc điện thoại mới chưa lâu.

Mỗi ngày nhìn thấy bố phải dầm mưa dãi nắng đi làm bằng chiếc xe máy điện cũ kỹ, Jin luôn khao khát có thể tự tay mua một chiếc ô tô để che mưa che nắng cho ông. Anh từng nhiều lần hào hứng gửi cho bạn bè xem những mẫu xe vừa túi tiền mà mình định mua, ấp ủ về một ngày lời hứa trở thành hiện thực.

Dòng ghi chú ngắn gọn nhưng đã gây xúc động với rất nhiều người của nam shipper

Câu chuyện về dòng ghi chú dang dở của Jin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và chạm đến trái tim của hàng triệu người. Rất nhiều cá nhân đã ngỏ ý quyên góp để chung tay giúp gia đình hoàn thành di nguyện của anh, nhưng gia đình đã nhẹ nhàng từ chối những tấm lòng ấy.

Cảm động trước sự dũng cảm và trái tim hiếu thảo của chàng nhân viên trẻ, nền tảng giao hàng Meituan - nơi Jin gắn bó - đã gửi tặng gia đình khoản hỗ trợ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng). Đặc biệt và ý nghĩa hơn cả, ngay trước thềm Ngày của Cha 20/6, công ty đã mang đến một chiếc ô tô trao tận tay gia đình. Món quà ấy như thay Jin thực hiện nốt lời hứa còn dang dở với người bố kính yêu, đồng thời đi kèm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ gia đình anh trong chặng đường sắp tới.

Sự hy sinh của Jin đã làm dấy lên những suy tư về việc đánh đổi tính mạng để cứu người. Nhưng đối với những người thân yêu, mọi quyết định của anh đều đáng được tôn trọng tuyệt đối. Chị gái Jin nghẹn ngào khẳng định rằng chỉ cần em trai thấy điều đó là xứng đáng, gia đình sẽ luôn ủng hộ. Còn với bố của Jin, trong tận cùng của nỗi đau mất con, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào mãnh liệt về lòng dũng cảm của chàng trai trẻ, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã giúp anh viết trọn vẹn giấc mơ hiếu thảo cuối cùng.

Theo Sina