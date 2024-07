Sự thật về Hỏa Diệm Sơn xuất hiện trong Tây Du Ký

Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký có thật ngoài đời thực, đạt nhiệt độ kỷ lục 81 độ C.

Kizilta nổi tiếng qua câu chuyện trong tác phẩm kinh điển của Trung Quốc "Tây Du Ký", kể về ba nhà sư bị lửa của Núi Lửa hành hạ, được cứu nhờ Tôn Ngộ Không dùng quạt của công chúa Thiết Phiến dập tắt lửa.

Trong tác phẩm kinh điển này, tác giả Ngô Thừa Ân miêu tả Hỏa Diệm Sơn với ngọn lửa cháy ngùn ngụt tám trăm dặm, không có cỏ mọc, bất kỳ ai qua đó đều bị thiêu đốt.

Hỏa Diệm Sơn thuộc dãy Thiên Sơn ở Tân Cương, Trung Quốc, nằm ở rìa Bắc sa mạc Taklamakan và phía Đông thành phố Turpan, trong con đường tơ lụa cổ đại. Núi dài khoảng 100 km, rộng từ 5-10 km, bắt đầu từ sông Lưu Sa Hà, cao trung bình 500 m, có đỉnh đạt 800 m.

Ánh nắng gay gắt tại Kiziltag. Ảnh: Xinhua news.

Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, quanh năm nóng nực, nhiệt độ thường xuyên đạt 50 độ C, mùa hè có thể lên đến 70-80 độ C. Người dân gọi nơi này là "Kiziltag" có nghĩa là "Núi Đỏ" do đá sa thạch đỏ, cằn cỗi và bị xói mòn. Dưới nắng gắt, đá sa thạch phản chiếu ánh sáng như núi đang cháy.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào ngày 26/6 vừa qua, nhiệt độ bề mặt nơi đây đạt 81 độ C, là mức cao nhất trong năm nay.

“Nếu không có gió và trời không có mây, nhiệt độ trong khu vực sẽ tăng đáng kể” - một nhân viên tại khu cảnh quan Núi Đỏ cho biết và nói thêm “nhiệt độ cao, thường chỉ xuất hiện vào tháng 8, nhưng năm nay đã xảy ra rất sớm từ tháng 6”.

Nhiệt kế của Yeouido ở Mt. Flame tăng vọt lên 81 độ. Ảnh: Baidu in China.

Tại đây, một nhiệt kế khổng lồ giống như đỉnh Yeouido được lắp đặt để hiển thị nhiệt độ bề mặt theo thời gian thực. Khu vực này thu hút đông đảo khách du lịch mỗi mùa hè để trải nghiệm “ngọn lửa bừng cháy”.

Năm nay, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng nhiệt độ cao sớm ở miền Bắc nước này do hiện tượng nóng lên toàn cầu gia tăng.

Ngày 12/6, nhiệt độ bề mặt tại trung tâm và nam Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, nam Thiểm Tây và bắc An Huy đã vượt quá 60 độ C, một số khu vực thậm chí còn vượt qua 70 độ C.

“Phía Bắc Trung Quốc sẽ trải qua nhiệt độ cao trên diện rộng và kéo dài trong thời gian tới,” Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo và cho biết các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục tại Tân Cương, tỉnh Thiểm Tây và đồng bằng Hoa Bắc. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt.

Theo Maeil Business Newspaper