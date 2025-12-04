Sự thật về clip đậm chất tài phiệt của "con trai Jack Ma"

Mới đây, một video lan truyền trên mạng quay cảnh influencer Jay Ma được đút đồ tráng miệng bằng tay tại Louis Vuitton Café đã làm dấy lên suy đoán rằng anh ta là con trai của tỷ phú đình đám Jack Ma.

Nhiều người chia sẻ clip và cho rằng anh là con trai của Jack Ma, người sáng lập Alibaba và là một trong những người giàu nhất Trung Quốc.

Vì cảnh quay trông rất sang trọng và kịch tính nên mọi người tin rằng đó là sự thật. Nhưng khi xem xét kỹ, toàn bộ sự việc dường như đã được lên kế hoạch và chỉ được dàn dựng cho mạng xã hội. Jay Ma thực chất nổi tiếng với việc làm các video hài "rich kid" trên TikTok và Instagram. Các bài đăng của anh thường khoe xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu và những khoảnh khắc ngớ ngẩn khi anh đóng vai một cậu ấm hư hỏng. Hiện tại vẫn không có bằng chứng nào cho thấy anh ta có liên hệ với Jack Ma hoặc gia đình ông. Mọi thứ đều chỉ ra rằng đó là một vở kịch.

Jay Ma là một influencer tự gọi mình là "International Kid" (Cậu bé quốc tế). Anh có một lượng lớn người theo dõi trên Instagram và TikTok. Trong các video của mình, anh thể hiện một phong cách sống "giàu có" và vui vẻ. Vlogger này luôn mặc đồ sang trọng, đi dạo với những người trông giống vệ sĩ và chia sẻ những câu chuyện về việc là một sinh viên quốc tế. Nhiều clip trong số này được cho là để gây cười.

Jay Ma chuyên làm nội dung rich kid với vẻ cường điệu

Trên thực tế, Jack Ma và vợ Zhang Ying có hai người con được biết đến là Ma Yuankun (Jerry Ma) và một con gái (chưa công khai tên). Thông tin gia đình của ông được giữ kín trước truyền thông.

Nguồn: India Times