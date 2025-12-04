Máy bay chở hơn 400 khách hạ cánh khẩn cấp tại Moscow vì cháy động cơ

Theo hãng thông tấn TASS, chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Domodedovo của Moscow lúc 22h53 ngày 3/12 (giờ Moscow). Rất may, không có ai bị thương vì sự cố này.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết có 412 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Một máy bay của hãng Red Wings Airlines (Ảnh minh họa: rbc.ru)

Máy bay cất cánh từ Domodedovo lúc 19h19 ngày 3/12 (giờ Moscow). Không lâu sau, phi hành đoàn báo cáo động cơ bên trái bị cháy và quyết định quay lại sân bay khởi hành ngay lập tức. Để giảm trọng lượng hạ cánh và giảm thiểu rủi ro, máy bay bắt đầu bay vòng kéo dài trên các quận phía nam vùng Moscow gồm Bronnitsy, Ramenskoye, Voskresensk và Zhukovsky, ở độ cao 4.000 - 5.000 m.



Theo TASS, vụ cháy đã được dập tắt bằng hệ thống chữa cháy của máy bay.