"Sự nghiệp solo của Jennie bắt đầu ngay sau khi rời YG!"

Kết thúc 2023, Jennie khiến cộng đồng fan có phen chấn động khi tung label cá nhân ODDATELIER (OA). Tự mình quản lý hoạt động cá nhân đồng nghĩa với việc Jennie cũng như các chị em kết thúc hợp đồng độc quyền cùng YG sau 7 năm gắn bó. Song song với hợp đồng nhóm, Jennie hứa hẹn một khởi đầu mới bùng nổ. Cô nàng khẳng định chắc chắn ''2024 sẽ là năm của bản thân" trong bài đăng chia sẻ tiệc cuối năm của OA. Không cần quá nhiều thời gian để chứng minh, Jennie liên tục ''nổ job" mới chỉ trong 2 ngày đầu 2024.

Jennie: "2024 sẽ là năm của tôi"

Xác nhận ra mắt album solo, tung chiến dịch toàn cầu “mở bát 2024” cùng nhà mốt ruột

Ngày 1/1, như một thông lệ, Jennie và nhà mốt ruột Chanel tung chiến dịch mới cho trang sức Coco Crush ''mở bát" năm mới rực rỡ. Điều này cho thấy vị thế của Jennie với thời trang, đặc biệt là Chanel không hề suy chuyển dù rời YG. Những tấm ảnh với khí chất quyền lực, vẻ đẹp chín muồi của idol 7 năm tuổi viral trên khắp nền tảng. Tín hiệu cực tốt hứa hẹn Jennie sẽ đại thành công trong năm nay.

Jennie "mở bát" 2024 với chiến dịch toàn cầu mới cùng trang sức Chanel

Với các BLINK, vui nhất chính là việc Jennie xác nhận muốn ra album solo sớm, trong năm 2024. Đã 5 năm kể từ thời điểm main rapper BLACKPINK đánh dấu tư cách nghệ sĩ độc lập cùng MV SOLO, xác lập nhiều kỷ lục chưa thể thay thế. Với thành tích ấn tượng của bài hát tặng fan You & Me cùng màn ''lội ngược dòng" ngoạn mục One of the Girls trên các BXH âm nhạc, tiến vào Hot 100 dân tình lại càng kỳ vọng vào full album đầu tay của nữ idol toàn cầu.

One of the Girls lội ngược dòng ngoạn mục trên các BXH âm nhạc

Sau khi kết thúc tour Born Pink, trên bìa Harper's Bazaar Korea hồi tháng 10, Jennie hé lộ quá trình sản xuất album đang được tiến hành. Là ''all-rounder" hiếm có khó tìm của làng nhạc Kpop, việc Jennie có cho mình một album đầy đủ thu hút sự chú ý từ công chúng. Trong tâm thư giới thiệu OA, Jennie khẳng định bản thân sẽ nỗ lực phát triển sự nghiệp âm nhạc dưới tư cách một nghệ sĩ.

Jennie xác nhận muốn ra album solo sớm, trong năm 2024

Tự do tham gia show tạp kỹ, truyền thông Hàn khẳng định ''sự nghiệp Jennie bắt đầu ngay sau khi rời YG"

Từ những năm đầu debut, Jennie đã là nhân tố hút fan của nhóm. Cô nàng sớm chứng minh được tiềm năng đi show giải trí, có nhiều khoảnh khắc ''iconic". Nhưng vì định hướng của YG, fan rất ít khi được theo dõi Jennie ''bung lụa". Ngay sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân, tự mình hoạt động, Jennie đã xác nhận tham gia dàn cast chính của show tạp kỹ Apartment 404 cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk.

Jennie là cast chính của show tạp kỹ Apartment 404 cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk

Chưa dừng lại, vào ngày 2/1, Jennie tham gia tập mở màn cho chương trình Lee Hyori’s Red Carpet. Xuất hiện tại địa điểm ghi hình, Jennie gây bão MXH Hàn Quốc với visual sang chảnh, tương tác duyên dáng cùng ''biểu tượng Kpop" Hyori. Hai thế hệ ''it girl'' của Hàn Quốc chung một khung hình, dân tình như bùng nổ phản ứng.

Jennie tham gia tập mở màn cho chương trình Lee Hyori’s Red Carpet

Tại đây, cô nàng chia sẻ chân thành về cuộc sống nổi tiếng, những dự định khi tập trung hơn vào sự nghiệp cá nhân. Không còn bị giới hạn lên hình, Jennie trở thành chủ đề hot nhất, chiếm lĩnh mọi topic trên các diễn đàn tại Hàn Quốc. Với phản ứng bùng nổ chỉ trong 2 ngày đầu năm, truyền thông Hàn khẳng định ''sự nghiệp Jennie bắt đầu ngay sau khi rời YG".

''Sự nghiệp Jennie bắt đầu ngay sau khi rời YG"

Nhìn cách ODDATELIER vận hành, Jennie ''nổ job" liên tục, nhiều người cho rằng nữ idol đã lựa chọn đúng đắn khi không gia hạn hợp đồng cá nhân với công ty chủ quản cũ. Thời gian tới khi album đầu tay ra mắt, cô nàng sẽ còn phá đảo hơn nữa. Không chỉ trong âm nhạc, sức ảnh hưởng của Jennie ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo sẽ gia tăng không ngừng. Đã đến thời điểm chín muồi cho Jennie thực sự toả sáng!