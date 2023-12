Sự nghiệp huy hoàng của tài tử Ký Sinh Trùng: Ảnh đế có bom tấn thắng Oscar, thăng hạng nhờ kết hôn với thần tượng

Sáng ngày 27/12, mạng xã hội chấn động trước thông tin nam tài tử Lee Sun Kyun được phát hiện đã qua đời trên một chiếc xe hơi. Thông tin này khiến khán giả vô cùng hoang mang bởi thời điểm hiện tại, Lee Sun Kyun đang đứng trước một loạt cáo buộc dùng chất cấm, ngoại tình. Những cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và chưa có kết luận chính thức thì khán giả đã phải nhận tin dữ từ nam tài tử. Tạm gác lại những ồn ào vừa qua, khán giả hiện vô cùng tiếc nuối cho một tài năng từng được bao người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp lừng lẫy của Lee Sun Kyun.

Từ tân binh chật vật vì kém sắc đến Ảnh đế lừng danh

Lee Sun Kyun là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1975. Anh vào nghề khá muộn, khi đã 26 tuổi lại không có lợi thế về ngoại hình, bị cho là kém sắc nên gần 10 năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên phải chật vật với những vai phụ nhạt nhò. Những bộ phim đầu sự nghiệp của anh phải kể đến như Thousand Years of Love, Lover, Make It Big,... Thời điểm này, nam diễn viên đã được giới chuyên môn công nhận về diễn xuất thế nhưng khán giả thì chẳng mấy quan tâm tới anh.

Năm 2007, Lee Sun Kyun từng đóng thứ chính trong bộ phim truyền hình kinh điển Coffee Prince, làm nền cho những đàn em như Gong Yoo, Yoon Eun Hye,... Cho đến nay, người ta vẫn nhắc về bộ phim này thông qua hai diễn viên chính nhưng lại chẳng có nhiều người nhớ tới cái tên Lee Sun Kyun. Phải tới năm 2010, nam tài tử mới có cơ hội tỏa sáng nhờ bộ phim Pasta. Liên tục sau đó, anh có cơ hội đóng chính trong nhiều dự án lớn và tới 2014 thì sự nghiệp thực sự sang trang nhờ bộ phim điện ảnh A Hard Day. Với màn trình diễn hoàn hảo ở tác phẩm này, anh được vinh danh, trở thành Ảnh đế ở lễ trao giải Baeksang danh giá.

Bộ phim A Hard Day

Cũng từ đó, người ta gọi Lee Sun Kyun với cái tên Ảnh đế và anh cũng liên tục thừa thắng xông lên, khẳng định bản thân ở những phim điện ảnh có doanh thu cao. Những năm gần đây, Lee Sun Kyun trở thành cái tên quen mặt hơn bao giờ hết khi góp phần làm nên thành công của bom tấn Parasite, tác phẩm giúp anh được sải bước ở Oscar danh giá, cùng ekip làm nên chiến thắng lịch sử của điện ảnh châu Á.

Ekip Parasite ở Oscar

Về lĩnh vực phim truyền hình, Lee Sun Kyun không nhận nhiều phim nhưng cũng ít nhiều gây được tiếng vang khá lớn. Những tác phẩm của anh trên màn ảnh nhỏ thường khai thác chủ đề nặng đô, hiếm khi là phim tình cảm nam nữ đơn thuần. Những tác phẩm nổi bật phải kể đến như Golden Time, Miss Korea, My Mister và gây đây nhất là Payback lên sóng hồi đầu 2023.

Sự nghiệp sang trang nhờ kết hôn với thần tượng

Có thể thấy trong sự nghiệp của mình, Lee Sun Kyun là một nam diễn viên không ngừng làm mới bản thân, biến hóa đa dạng qua nhiều thể loại phim. Thế nhưng ít ai ngờ, để Lee Sun Kyun trở thành một diễn viên đa dạng, dám thử sức như vậy, công lớn là của bà xã anh - nữ diễn viên Jeon Hye Jin cũng là người mà anh từng hâm mộ ở thời điểm anh chưa nổi tiếng.

Từ một người hâm mộ, Lee Sun Kyun đã chinh phục được idol của mình. Sau 6 năm hẹn hò, họ kết hôn vào năm 2009. Lee Sun Kyun từng chia sẻ vợ đã động viên, giúp anh tự tin hơn trong công việc, nhận những dự án phức tạp hơn và dần có được chỗ đứng trong nghề. Trước khi bê bối chấn động xảy ra, Lee Sun Kyun - Jeon Hye Jin vẫn là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong showbiz, được nhiều người ngưỡng mộ.

Lee Sun Kyun và vợ

Những dự án còn bỏ dở, những bộ phim không thể đóng

Thời điểm vướng phải bê bối chấn động, Lee Sun Kyun đã nhiều lần tìm cách phủ nhận nhưng sự nghiệp của anh vẫn tiêu tùng. Nam diễn viên đành phải quyết định tự nguyện rút lui khỏi dự án phim No Way Out để phục vụ cuộc điều tra của cảnh sát. No Way Out vẫn đang ở giai đoạn đầu sản xuất, do đó việc Lee Sun Kyun vướng phải lùm xùm không ảnh hưởng tới lịch quay phim tiếp theo. Tuy nhiên, ekip vẫn phải tìm một nam chính mới cho dự án này, một người có diễn xuất và tên tuổi phải không thua kém gì tài tử họ Lee.

Ngoài tác phẩm này thì hiện Lee Sun Kyun còn một vài bộ phim chưa ra mắt và chưa khởi quay. Đáng nói nhất là dự án điện ảnh The Land of Happiness. Bộ phim này hiện đã hoàn thành xong nhưng đứng trước nguy cơ không thể phát hành vì lùm xùm của tài tử họ Lee.

Diễn viên chính của The Land of Happiness

Nếu bỏ qua những lùm xùm không đáng có thì Lee Sun Kyun vẫn là một cái tên đáng trân quý của làng phim Hàn. Trong sự nghiệp ngót nghét 20 năm của mình, anh đã có không ít những cống hiến cho ngành công nghiệp phim ảnh đất nước này.

Nguồn ảnh: Naver