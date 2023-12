Công bố ảnh hiện trường tài tử Ký Sinh Trùng tử vong, trong xe phát hiện chi tiết nghi vấn tự tử

Sáng ngày 27/12, truyền thông đồng loạt đưa tin tài tử Lee Sun Kyun đã tử vong trong xe cá nhân đậu ở gần công viên Waryong, quận Jongno, Seoul. Thông tin này hiện đang khiến công chúng châu Á sốc nặng vì chỉ trước đó 1 ngày, nam tài tử còn yêu cầu cảnh sát sử dụng máy kiểm tra nói dối để phân trần cáo buộc dùng ma tuý với tình nhân - quản lý quán bar Kim Nam Hee.

Ngay sau khi tin chấn động về cái chết của "Ảnh đế" được tung ra, loạt báo lớn xứ Hàn Yonhap News, My Daily đã công bố những hình ảnh mới nhất ở hiện trường chiếc xe Lee Sun Kyun tử vong. Hiện cảnh sát đang điều tra theo hướng nghi vấn nam diễn viên tự vẫn do trong xe có dấu vết của than tổ ong. Được biết, Lee đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập.

Lee Sun Kyun đã qua đời ngày 27/12, hưởng dương 48 tuổi

Rất đông xe cảnh sát, cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Lee Sun Kyun tử vong trong xe cá nhân đậu ở gần công viên Waryong, quận Jongno, Seoul

Chiếc xe được đậu ở khu vực góc kín đối diện với khu vực mở ở gần công viên

Cảnh sát và pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ

Chưa hết theo cảnh sát, khoảng 10h12 sáng nay (giờ Hàn Quốc), họ nhận được trình báo từ nữ diễn viên Jeon Hye Jin: "Chồng tôi rời khỏi nhà sau khi để lại 1 tờ giấy giống di chúc". Sau đó, Lee Sun Kyun được tìm thấy trong ô tô ở công viên. Được biết, người quen đã mất liên lạc với tài tử Ký Sinh Trùng từ tối qua. Tuy nhiên dù được vợ Lee Sun Kyun trình báo ngay khi phát hiện di thư, cơ quan chức năng vẫn không thể cứu trợ kịp thời vì nam tài tử này đã tử vong.

Cảnh sát vây kín chiếc xe của Lee Sun Kyun

Được biết, cơ quan chức năng đã phát hiện dấu vết than đốt trong xe. Nam tài tử quá cố được tìm thấy trong xe đóng kín với khí than đốt, nghi vấn tự tử

Trước đó 1 ngày, đài JTBC bất ngờ đưa lại thông tin lời khai của Lee Sun Kyun: "Tôi hít bột qua ống hút, nhưng tôi tưởng đó là thuốc ngủ. Tôi không biết đó là ma tuý". Trước đó, nhân tình lại tố cáo y: "Tôi chứng kiến cảnh Lee Sun Kyun hít ma tuý tổng hợp qua ống hút. Tôi từng trò chuyện với hắn về ketamine, và hắn nói rằng bản thân rất tò mò".

Để chứng minh lời khai của bản thân là thật, Lee Sun Kyun đưa ra yêu cầu phía cảnh sát dùng máy kiểm tra nói dối. Tuy nhiên, công chúng xứ Hàn đều không tin vào lời biện minh của Lee Sun Kyun, chỉ trích dữ dội nam diễn viên Ký Sinh Trùng vì đưa ra lý do vô lý. Truyền thông Hàn đặt nghi vấn Lee Sun Kyun có hành vi cực đoan trong giai đoạn cuộc sống gặp khó khăn, chịu áp lực dư luận.

Nguồn: Yonhap News, The Fact