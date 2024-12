Sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" PNJ NEXT - địa điểm check-in rực rỡ sắc màu Giáng sinh 2024

Tận hưởng không khí Giáng sinh trong không gian sang trọng, đẳng cấp

Liên tiếp những tuần qua, sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" đã diễn ra tại các cửa hàng PNJ NEXT TP.HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Huế, Hà Nội đã trở thành địa điểm check-in yêu thích của đông đảo người dân khu vực. Bước vào không gian trưng bày trang sức cao cấp, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng một phiên bản cây thông Noel độc đáo, được kiến tạo từ những hộp quà mùa lễ hội sang trọng. Điểm nhấn là những bông tuyết năm cánh tinh xảo, hòa quyện cùng những khối kim cương lấp lánh, vừa gợi hình ảnh của một ngôi sao cho mùa Giáng sinh rộn rã, vừa trông như một bông hoa đang nở rộ. Tâm điểm của cây thông là biểu tượng trái tim, tỏa những tia sáng ấm áp, gửi gắm thông điệp yêu thương của mùa Giáng sinh.

Góc check-in lung linh được nhiều bạn trẻ đặc biệt yêu thích tại sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương". Ảnh: PNJ

Sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" không chỉ gây ấn tượng với cây thông Noel độc đáo, mà còn chinh phục các nhóm bạn trẻ và gia đình bởi chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc như: lễ thắp sáng cây thông Noel, cắm hoa Giáng sinh, workshop nước hoa, trang trí nến, làm thiệp, thưởng thức teabreak với các loại thức uống và bánh ngọt trang trí theo phong cách Giáng sinh…

PNJ NEXT là chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại và sang trọng, và là điểm hẹn của phong cách và trải nghiệm dành cho khách hàng của PNJ. Vậy nên, dù là đi với hội bạn để khuấy động không khí lễ hội hay cùng gia đình tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc mùa cuối năm, khách hàng luôn có thể trải nghiệm các hoạt động phù hợp cùng với những người thân yêu.

Tại cửa hàng PNJ NEXT 362 Nguyễn Văn Nghi (TP.HCM), chị Linh Kha, nhân viên một công ty đầu tư tài chính, thích thú tạo dáng cùng cây thông Noel vừa mới tự tay làm. Cô nàng cho biết, "Năm nào vào dịp cuối năm mình cùng hội bạn cũng cùng nhau "săn lùng" các địa điểm check-in, khám phá mới mẻ, ấn tượng. Vậy nên tình cờ biết được thông tin PNJ NEXT có tổ chức workshop Giáng sinh là mình ghé qua đây để tư vấn màu sắc cá nhân cùng trang sức, kết hợp trang trí cây thông ngay. Thích nhất là không khí ở đây ấy - vừa nhộn nhịp mà lại rất ấm cúng, đúng chất Giáng sinh luôn."

Trong khi đó, tại cửa hàng PNJ NEXT 27 Hà Nội - Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) chị Thanh Trúc vội vàng mở điện thoại để quay lại tiết mục dàn đồng ca Giáng sinh được trình diễn bởi các bạn nhỏ trong trang phục Noel. Bé Mi nhà chị cũng tỏ ra thích thú, chăm chú thưởng thức tiết mục. Chị chia sẻ, "Tiết mục này dễ thương quá. Thật xúc động khi được nghe những giọng hát trong trẻo của các thiên thần nhí vang lên giữa không gian lung linh. Giai điệu Giáng sinh cùng ánh đèn ấm áp khiến tôi càng thêm nôn nao, mong chờ ngày Giáng sinh đến".

Các hoạt động làm bánh, thiệp, vòng hoa Giáng sinh mang đến những trải nghiệm độc đáo, lan tỏa niềm vui mùa lễ hội cho khách hàng. Ảnh: PNJ

Tận hưởng ưu đãi lớn nhất trong năm từ PNJ NEXT

Dịp cuối năm luôn là thời điểm lý tưởng để phái đẹp chăm chút cho vẻ ngoài lộng lẫy, sẵn sàng tỏa sáng trong các sự kiện đặc biệt. Đồng hành cùng niềm vui này, sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" không chỉ kiến tạo không gian lễ hội rực rỡ mà còn mang đến bộ sưu tập trang sức đẳng cấp với những ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, các khách hàng còn được tư vấn về màu sắc cá nhân và chọn trang sức phù hợp tone da, dáng mặt.

Đến với sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương", khách hàng được các stylist tư vấn màu sắc cá nhân, giúp tìm ra những sắc màu trang sức phù hợp nhất với phong cách và cá tính riêng của mình. Ảnh: PNJ

Đặc biệt, tại cửa hàng PNJ NEXT 380 Lê Hồng Phong (Vũng Tàu), khách hàng sẽ được trải nghiệm phác thảo trang sức cá nhân miễn phí. Với sự đồng hành của đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp tại PNJ, khách hàng sẽ tìm kiếm được những thiết kế trang sức và đồng hồ tinh xảo, giúp tôn vinh vẻ đẹp cá nhân theo cách riêng biệt và hiện đại nhất.

Phác thảo trang sức cá nhân miễn phí - trải nghiệm được mong chờ nhất tại sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" cửa hàng PNJ NEXT 380 Lê Hồng Phong (Vũng Tàu). Ảnh: PNJ

Cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" còn có sự đồng hành của các thương hiệu đối tác. Đầu tiên phải kể đến thương hiệu Goody Group (sở hữu ba thương hiệu nổi bật trong ngành đồ uống tại Việt Nam là Star Kombucha, Chill Cocktail và Mamapop) đã mang đến không gian thưởng thức đa dạng các món thức uống đặc trưng như trà lên men tươi mát, cocktail tinh tế và nước trái cây sparkling sảng khoái.

Tiếp đến, góp phần tô điểm cho không gian là sự đồng hành của thương hiệu Ren Florist. Ren Florist mang đến những thiết kế hoa tinh tế, kể câu chuyện ý nghĩa, được chăm chút tỉ mỉ từ màu sắc đến kiểu dáng, tạo nên những tác phẩm đầy lãng mạn, độc đáo và đậm chất nghệ thuật. Và nhiều đối tác khác cũng mang đến những ưu đãi đặc biệt tại các cửa hàng dành riêng cho khách hàng mua sắm và trải nghiệm tại PNJ NEXT.

Với PNJ NEXT, mùa lễ hội sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi được cùng những người thân yêu tận hưởng bức tranh lễ hội lung linh và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Tham gia ngay sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" để không bỏ lỡ những khoảnh khắc kỳ diệu mùa lễ hội. Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại cửa hàng PNJ NEXT 3A Hùng Vương (Bình Dương), 380A Lê Hồng Phong (Vũng Tàu), 196 Hai Bà Trưng (TP.HCM), 362 Nguyễn Văn Nghi (TP.HCM), 189 Bà Triệu (Hà Nội), 1393 Phạm Văn Thuận (Đồng Nai) ngày 21/12; cửa hàng PNJ NEXT 27 Hà Nội (Huế) ngày 22/12 và PNJ NEXT Vincom Xuân Khánh (Cần Thơ) ngày 25/12.

Xem thêm thông tin và đăng ký tham gia sự kiện "Lan tỏa muôn vẻ yêu thương" tại đây.