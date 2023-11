Sự kiện họp mặt nhà Vans, kết thúc một chương của hành trình Off The Wall

Được biết đến như một thương hiệu thời trang streetwear có thế mạnh về sự sáng tạo, khám phá. Mỗi năm, Vans đều lần lượt có các chiến dịch lớn lan tỏa tinh thần Off The Wall, nhằm truyền tải thông điệp bức phá – đổi mới đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Hình ảnh các bạn trẻ háo hức đến tham gia và check in tại sự kiện cùng Vans

Sự kiện Brand Campaign đã diễn ra 2 ngày 10-11/11/2023 tại Hùng Vương Plaza thu hút sự tham gia đông đảo các bạn trẻ, cộng đồng skaters đến trải nghiệm, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với nhà Vans.

Vòng xoay may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn

Tại đây, các bạn được tham gia trò chơi vòng xoay may mắn và có cơ hội được nhận những món quà đặc trưng của thương hiệu như voucher, kẹp điện thoại, dù và bánh waffle.

Những mẫu giày Knu Skool mới nhất thu hút sự chú ý của nhiều người

Quầy trưng bày của Vans là điểm đến không thể bỏ qua với những đôi giày Knu Skool mới nhất, có những mẫu chưa từng xuất hiện trên kệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự sáng tạo và độ độc đáo của những mẫu giày Knu Skool đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Đợt này, ngoài Knu Skool đang cháy hàng tại thị trường Việt Nam, Vans tranh thủ ra mắt thêm Knu Stack – mẫu giày được cách điệu một vài chi tiết như dây giày gam màu độc lạ, chất liệu da lộn cao cấp. Có thể nói, mỗi đôi giày như là một tác phẩm nghệ thuật được Vans gửi gắm thông điệp "sáng tạo là một quá trình không ngừng nghỉ", bên cạnh đó khẳng định vị thế của thương hiệu Vans trong làng streetwear.

Buổi talkshow đầy ý nghĩa của Diệu Anh và host Hoàng Maabuu

Sự kiện còn có sự góp mặt của Diệu Anh - Leader của nhóm Girl Skater Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của host Hoàng Maabuu, Diệu Anh đã có dịp trải lòng về những tâm tự và câu chuyện riêng trong con đường chinh phục chiếc ván trượt. Cô nàng đã góp phần giúp mọi người thấu hiểu hơn về niềm đam mê trượt ván và có góc nhìn khác về những skater, đặc biệt là skater nữ.

Màn khuấy động sân khấu của DJ Khoa Ly

Chương trình âm nhạc diễn ra vào ngày 11/11 bằng sự mở màn của DJ Khoa Ly, mọi người thực sự tận hưởng các khoảnh khắc sôi động cùng làn sóng âm nhạc trẻ trung, đầy màu sắc.

Nguồn: @isthatyoukyle.taiyoken và @distric105

Sự kiện kết màn bằng tiết mục bùng nổ của Rock Band District 105. Dưới giọng hát trầm khàn cùng những tiếng riff của guitar điện mạnh mẽ, các bạn trẻ lại được dịp thưởng thức những bản nhạc Rock metal cực mạnh, đắm mình trong các giai điệu của Rock. Một lần nữa, âm nhạc trở thành cầu nối, gắn kết năng lượng trẻ tích cực, cháy hết mình trong từng khoảnh khắc sự kiện.

Brand Campaign đã tạm khép lại, kết thúc 1 chương trong câu chuyện sáng tạo bền vững. Vans đã hoàn thành mục tiêu lan truyền năng lượng tích cực, khuyến khích giới trẻ giữ "lửa sáng tạo", không ngừng đổi mới đúng như tinh thần Off The Wall kinh điển.

