Sự kết hợp giữa Taylor Swift và Rosé khiến giới trẻ phát cuồng

Vừa qua, Rosé (BLACKPINK) đã cho ra mắt full album solo đầu tay của mình trong sự nghiệp mang tên rosie. Trong đó, ca khúc cùng MV toxic till the end nhận được sự chú ý hơn cả khi cô lột tả toàn bộ gã bạn trai thao túng, gây ra những tổn thương suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cho đến hiện tại, ca khúc đã đạt 50,4 triệu lượt streams cùng vị trí #6 trên BXH Billboard Global Excluding US và ra mắt ở thứ hạng #90 trên BXH Billboard HOT 100.

MV toxic till the end - Rosé (BLACKPINK)

Đặc biệt mới đây trên nền tảng TikTok, giới trẻ quốc tế bỗng phát cuồng với sự “kết hợp” giữa Rosé và Taylor Swift. Theo đó, giai điệu bắt tai và cũng đầy ám ảnh của hai ca khúc We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor Swift) và toxic till the end (Rosé) bỗng được “mix and match”, mashup lại với nhau tạo nên một đoạn nhạc gây “nghiện”.

Việc Rosé và Taylor hợp tác với nhau từ lâu đã là ước mơ của cộng đồng fan nên nhiều người không cần chờ các nghệ sĩ làm điều này mà tạo luôn một sản phẩm hợp tác cực “bánh cuốn”.

Thậm chí, cộng đồng mạng còn tạo ra hẳn 1 MV kết hợp giữa Taylor Swift và Rosé tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Trên MXH, giới trẻ quốc tế hiện đang thi nhau bắt trend ca khúc này và cso video đang thu về tới hơn 1 triệu lượt xem. Thế mới thấy, một khi đã muốn thì không có gì làm khó được các fan.

Clip “MV” kết hợp giữa Taylor Swift và Rosé (BLACKPINK)

Clip giới trẻ bắt trend giai điệu gây “nghiện” này và thu về tới hơn 1 triệu lượt xem

Đoạn clip khiến anh chàng viral trên nền tảng TikTok

Clip các fan thi nhau “diễn” trên nền nhạc nhạc ca khúc kết hợp giữa toxic till the end và We Are Never Ever Getting Back Together

Giai điệu cực “bánh cuốn” này được các fan thi nhau thể hiện để… “chỉ trích” người yêu cũ