Sự cợt nhả của shipper khi biết khách đang đợi hàng về: Nếu không có camera ghi lại, không ai dám tin

Ai là tín đồ của mua hàng online có lẽ đều từng trải qua cảm giác mua được một đơn hàng hấp dẫn, chờ từng ngày đến cuộc gọi từ shipper để chạy ra nhận đơn và unbox. Nhưng đôi khi thứ mà khách hàng nhận được không phải là đơn hàng mà là một cú trêu đùa cảm xúc từ shipper.

Đoạn clip cắt từ camera an ninh, ghi lại cảnh shipper gọi khách ra nhận hàng rồi… quay xe bỏ đi đang viral dưới đây là một ví dụ.

Khách ruột phải thân cỡ nào thì shipper mới giỡn tới cỡ này? (Nguồn: @phongdinh283)

Theo nội dung đoạn clip, nam shipper chạy xe đến cổng nhà khách hàng, gọi tên cả 2 vợ chồng khách, bấm còi inh ỏi tỏ ra gấp gáp. Nghe thấy tiếng gọi, hai vợ chồng trong nhà vội vàng chạy ra nhận đồ với sự hào hứng: “Có đơn hả? Có đơn hả? Đơn gì?”.

Tuy nhiên, thay vì đưa hàng như thường lệ, shipper lại bất ngờ nói một câu với khách khiến ai cũng đứng hình: “Đâu có đâu! Nhớ quá à! Gọi chơi thôi”, rồi quay xe rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khách hàng đứng trong thềm nhà phải cảm thán: “Trời đất ơi!”.

Cú quay xe điệu nghệ cũng đủ cho thấy shipper đã quen giao hàng ở đây

Shipper quay xe bỏ đi, để mặc khách đứng chống nạnh chưng hửng

Đoạn clip được chia sẻ kèm chú thích: “Khi bạn biết khách đang đợi hàng về” nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận được gần 513k lượt xem và được chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Ở phần bình luận, cư dân mạng phản ứng khá sôi nổi theo hướng hài hước, nửa đùa nửa thật. Không ít người “diễn sâu” tỏ ra bức xúc thay khách hàng và đánh giá shipper: “Không để vụ này chìm!”, “Anh chị không sao chứ shipper 1 sao”, “Này là phải đánh bằng cây, chứ đánh giá còn nhẹ lắm”,...

Nhiều ý kiến lại dự đoán đây chắc chắn là shipper ruột và khách ruột, quen thân nhau nên mới dám trêu như vậy. Một số khách hàng cũng thừa nhận shipper thân thiết, hay giỡn hớt là chuyện bình thường.

“‘Nhớ quá à’ - Này shipper ruột nè”, “Cái này là khách ruột chứ khách khác là ăn đánh giá liền”, “Shipper kiểu: Thấy khách nôn quá nên tôi từ từ giao”, “Thân cỡ nào mới giỡn cỡ đó hả trời?”, “Shipper của tui cứ tới nhà là ‘Anh yêu ơi lấy hàng nè’ mà tui và ổng đều là con trai. Làm riết rồi tui hết muốn ở cái xóm này luôn”, “Kêu cho thỏa lòng mong nhớ thôi chứ làm gì có hàng! Lêu lêu”, “Lâu lâu shipper ruột nhắn ‘Nay anh gặp khó khăn gì hả? Sao không thấy đặt hàng?’”,... là các bình luận cho thấy mối quan hệ khách hàng - shipper có thể gắn bó cỡ nào.