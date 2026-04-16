Phi công Hà Còi thông báo: “Đây là chuyến bay cuối cùng của mình…”

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, cơ phó Hà Còi (Tên thật là Bùi Thanh Hà, SN 2001, ở Hà Nội) gây chú ý với clip thông báo chuyện tạm dừng vai phò phi công.

Cậu bạn nói trong clip: "Đây là chuyến bay cuối cùng trước khi mình bắt đầu đi học lại. Nghe có vẻ hơi bất ngờ nhưng đây là một quyết định mang lại cho mình rất nhiều thứ”.

Nam cơ phó cho biết sắp bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Nơi không chỉ có những trải nghiệm đáng nhớ mà còn đi kèm không ít thử thách. Điều khiến anh trăn trở nhất chính là việc phải xa nhà trong một khoảng thời gian dài. “Điều khó nhất đó là việc mình sẽ phải xa nhà một thời gian. Mình sẽ không xuất hiện trên buồng lái trong thời gian tới” , Hà Còi chia sẻ.

Dù vậy, cậu vẫn giữ tinh thần lạc quan. Bởi, những điều phía trước, theo lời Hà Còi, “cũng sẽ rất thú vị”. Cậu bạn cũng hé lộ sẽ tiếp tục chia sẻ hành trình du học của mình trên mạng xã hội để người theo dõi có thể đồng hành.

Bên dưới bài đăng này, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, song cũng dành lời chúc Hà Còi vui và thành công trên lựa chọn mới, đồng thời chia sẻ nhiều hơn về hành trình mới này lên mạng xã hội.

“Vậy là sắp đi du học cùng Hà Còi thay vì đi bay rồi ha. Bất ngờ quá, nhưng vẫn chúc bác thành công nha”, “Chúc bạn may mắn trên hành trình phía trước nha. Cũng hơi tiếc vì không thấy một phi công Hà Còi nữa (có thể vài năm nữa sẽ thấy lại). Nhưng anh lựa chọn gì thì vẫn sẽ luôn đồng hành cùng nè”, “Luôn giữ gìn sức khỏe nha Hà ơi”, ... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều netizen đoán già đoán non chuyện nam cơ phó đi học để lên cơ trưởng. Song, Hà Còi chưa chia sẻ về thông tin trường, ngành cũng như thời gian theo học.

Trong clip mới nhất, Hà Còi cho biết sẽ đi du học ở Mỹ. Hà Còi nổi tiếng từ năm 2024, bắt đầu từ nền tảng mạng xã hội TikTok. Cậu bạn thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng những khoảnh khắc "chất ngầu" trong buồng lái, với vai trò cơ phó.

Nổi tiếng trên mạng xã hội giúp cậu bạn này thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo. Hà Còi cũng lấn sân sang vai trò một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, KOC khi thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện, nhận quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng.

Nhiều người yêu thích năng lượng tuổi trẻ, vui tươi mà cậu bạn này mang lại. Về đời tư, vào tháng 6/2025, cậu bạn từng lên tiếng về tin đồn có người yêu nhưng không công khai, Hà Còi cho biết đó là chuyện cá nhân nên chưa chia sẻ chứ không giấu giếm.

Kể từ đó đến nay, Hà Còi vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống lên mạng xã hội.

Hiện tại, cậu bạn có 1 triệu người theo dõi trên TikTok.