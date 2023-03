Stylist của TWICE bị chỉ trích nặng nề vì cho Chaeyoung mặc áo liên quan đến vấn đề chính trị nghiêm trọng

Mới đây, TWICE đã xuất hiện trên sân khấu MBC Music Core để quảng bá cho single Set Me Free và nhận về nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Tâm điểm chú ý lần này đổ dồn vào Chaeyoung và chiếc áo gây tranh cãi của cô nàng. Netizen tỏ ra bất bình trước cách làm việc của stylist vì đã để cho Chaeyoung diện áo có họa tiết liên quan đến vấn đế chính trị vô cùng nhạy cảm.

Chaeyoung trong show diễn hôm đó diện outfit được chế cháo, cắt áo phông thành áo quây mix cùng áo khoác da và chân váy ngắn

Trong bức ảnh chụp cận cảnh outfit với Tzuyu ở trong hậu trường, Chaeyoung đã show rõ họa tiết trên chiếc áo cắt xẻ của mình. Áo của nàng idol là 1 phiên bản của áo QAnon với chữ Q in họa tiết cờ nước Mỹ may ngay trước ngực, bên dưới là dòng chữ "We go all"

Bên phải là phiên bản gốc của áo, với dòng chữ đầy đủ là "Where we go one, we go all". Áo của Chaeyoung sau khi chế cháo đã cắt dòng chữ nằm bên trên, tuy nhiên phần họa tiết bên dưới vẫn được giữ nguyên khiến người ta lập tức nhớ về QAnon - thuyết âm mưu nghiêm trọng liên quan đến vấn đề chính trị nước Mỹ

QAnon là thuật ngữ cực kì nhạy cảm mà không người Mỹ nào không biết. Từ này dùng để chỉ 1 thuyết âm mưu, 1 nhóm người hoạt động ngầm ở trên Internet khởi nguồn vào năm 2017.

QAnon đưa ra cáo buộc rằng có 1 nhóm những kẻ ấu dâm thờ Satan đang điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ em trên toàn cầu và có âm mưu chống lại Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhóm người này được cho là có quan hệ mật thiết với các chính trị gia trong đảng Dân chủ - những người bị cáo buộc lạm dụng trẻ em tại một tiệm bánh pizza ở Washington DC. Thuyết âm mưu này được nhiều người tin tưởng, thậm chí đã có 1 tay súng tấn công vào tiệm pizza trên.

Cựu tổng thống Donald Trump thời điểm đó rất nỗ lực chiến đấu chống lại nhóm người này. Năm 2020, những người ủng hộ QAnon đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm làm mất uy tín, lật ngược cuộc bầu cử Hoa Kỳ sau khi Donald Trump thua Joe Biden

Thành viên của QAnon từng đối đầu với cảnh sát trong sự cố ở Capitol. QAnon ngoài ra còn có liên quan đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong vài năm qua, ví dụ như các cáo buộc bài Do Thái, phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính

Việc stylist của TWICE cho Chaeyoung mặc áo có liên quan đến QAnon thực sự mạo hiểm đối với nàng idol. Netizen bởi thế tỏ ra rất phẫn nộ trước sự việc này, đặc biệt là khi MV Ready to Be của TWICE còn đang được quảng bá diện rộng ở Mỹ.

- Stylist nghĩ gì mà cắt cái áo đó cho Chaeyoung mặc vậy.

- QAnon nhạy cảm lắm, làm ơn đừng sai lầm nghiêm trọng như thế.

- Quá là rủi ro cho Chaeyoung, không may cô ấy bị chỉ trích thì sao.

- Dính đến chính trị là không đùa được đâu.

- JYP đổi stylist đi.