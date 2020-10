SpaceSpeakers và vai trò định hướng âm nhạc qua các gameshow The Remix, Rap Việt

Vài năm trước, chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng từng là chủ đề bùng nổ trên các phương tiện truyền thông, phổ cập dòng nhạc EDM vốn chỉ gắn liền với nightclub hay các nhạc hội ngoài trời đến gần hơn với khán giả đại chúng. Còn ở thời điểm hiện tại, đi đâu cũng thấy người ta nói về Rap Việt. Mọi chi tiết xoay quanh chương trình, từ một câu nói tới một màn trình diễn đều trở thành chủ đề nóng được mang ra mổ xẻ. Tại cả hai sân chơi lớn về âm nhạc này, SpaceSpeakers không chỉ tham gia để khẳng định năng lực, mà còn góp phần đưa hai thể loại EDM và rap/hiphop đến gần hơn với công chúng Việt Nam.



The Remix - sự vươn lên của hàng loạt ngôi sao sáng giá

Đầu tiên phải kể đến cuộc đổ bộ của anh em nhà SpaceSpeakers tại chương trình The Remix hai năm 2015 và 2016. Anh cả Touliver mở đầu bằng màn kết hợp bắt tai, mãn nhãn với ca sĩ Tóc Tiên, được khán giả và truyền thông ưu ái phong tặng danh xưng "phù thủy âm nhạc" Việt Nam. Tiếp đó là SlimV, producer đã đồng hành cùng Sơn Tùng MTP tại The Remix 2015 với nhiều bản phối "sạch" không tưởng. Sau đó, anh tiếp tục đi đến ngôi vị quán quân tại The Remix 2016 cùng Noo Phước Thịnh cùng cơn mưa lời khen từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả yêu nhạc. Có thể nói, SlimV lúc bấy giờ đã trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng của hàng loạt sản phẩm âm nhạc.

Cũng tại The Remix 2016, cặp bài trùng Rhymastic và Soobin Hoàng Sơn đã có màn thể hiện xuất sắc khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm và đạt ngôi vị á quân. Rhymastic đã cho thấy khả năng âm nhạc toàn diện của mình khi đứng ở vị trí sản xuất, còn Soobin Hoàng Sơn đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng ngoại hình cuốn hút, khả năng hát live cực tốt và kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp.

Ngoài những cái tên kể trên, The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng còn có sự đóng góp của nhiều thành viên SpaceSpeakers khác như Justatee, Triple D… Họ đều là những cá nhân nổi bật và có cống hiến rõ rệt đối với sự phát triển của nhạc điện tử Việt Nam thời điểm đó.

Rap Việt - bước chuyển mình chưa từng có của rap/hip-hop Việt Nam

Quay trở lại thời điểm hiện tại, giữa giai đoạn dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn cầu, ngành giải trí cũng chịu không ít ảnh hưởng thì SpaceSpeakers bỗng trở thành cái tên được khán giả và giới chuyên môn đặc biệt săn đón. Cùng với các nghệ sĩ khác, SpaceSpeakers cho thấy rõ vai trò nắm giữ "linh hồn" của Rap Việt - một trong những gameshow chuyên về rap/hip-hop hot nhất trên sóng truyền hình hiện nay. 6 nhân tố đến từ đế chế Underground nhất nhì Việt Nam đang đảm đương những vị trí quan trọng, làm nên thành công cho chương trình: giám đốc âm nhạc Touliver, giám khảo Justatee và Rhymastic, huấn luyện viên Binz, mix/mastering SlimV, hỗ trợ sản xuất âm nhạc Tín Lê. Ở mỗi vị trí, các thành viên của SpaceSpeakers đều đang làm rất tốt và góp phần nâng cao chất lượng âm nhạc cho cả chương trình.

Được biết, có đến 112 beat của tất cả thí sinh đều do Touliver, Rhymastic, Tín Lê thực hiện. Bước vào những vòng sau, bộ sậu tài năng này cũng tiếp tục làm việc hết năng suất để mang đến những con beat mãn nhĩ và những bản phối "sạch" đến từng chi tiết. Không dừng lại ở đó, họ còn góp phần tìm kiếm, dẫn dắt và định hướng cho các thí sinh để tạo ra thế hệ tài năng tiếp theo cho rap Việt. Điều này đã được khẳng định qua những ý kiến chuyên môn từ bộ đôi giám khảo Justatee - Rhymastic hay sự dẫn dắt đầy tâm huyết từ HLV Binz. Sau mỗi vòng thi, các thí sinh đều trở nên bứt phá và giành được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả.

Còn ở Rap Việt năm nay, phần thi của các thí sinh được xây dựng chỉn chu như một sản phẩm hoàn chỉnh trên các beat nhạc được sản xuất bởi giám đốc âm nhạc Touliver. Bên cạnh đó, những góc nhìn và tư duy hiện đại về rap/hip-hop cũng được các thành viên SpaceSpeakers truyền đạt thông qua những buổi gặp gỡ, huấn luyện cùng các thí sinh. Không chỉ là cái tên ấn tượng với khán giả, SpaceSpeakers còn nhận được sự kính nể từ các thí sinh. Nhiều thí sinh đã "mượn" ngay những ca khúc gốc đến từ SpaceSpeakers và không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ trước các đàn anh.

Thành công của SpaceSpeakers với Rap Việt không chỉ dừng lại ở đó. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một gameshow, SpaceSpeakers đang làm sống lại văn hóa hip-hop từng cực thịnh tại Việt Nam từ khoảng hơn chục năm về trước. Rap/hip-hop đã đi một hành trình dài từ đường phố lên sóng truyền hình để thay đổi quan điểm của khán giả đại chúng về mình. Diện mạo của rap/hip-hop năm 2020 đã tươi sáng hơn, văn minh hơn và sâu sắc hơn từ cách nhìn nhận về những vấn đề xã hội cho tới cách truyền tải chúng tới người nghe.

Có thể thấy, vai trò của thương hiệu SpaceSpeakers trong sự chuyển mình của các thể loại EDM, rap/hip-hop là không thể phủ nhận. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng, sau chương trình Rap Việt, một số thí sinh sẽ có phần chơi vơi khi không còn những bài beat chất lượng từ giám đốc âm nhạc Touliver hay sự dẫn dắt sát sao về chuyên môn từ đội ngũ SpaceSpeakers. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?