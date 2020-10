Khi BTS "thâu tóm" cả #1 và #2 Billboard, Lovesick Girls và loạt ca khúc trong THE ALBUM của BLACKPINK chịu số phận hẩm hiu!

Hôm nay là ngày vui như mở hội của BTS lẫn người hâm mộ: bản remix Savage Love lẫn Dynamite lần lượt đạt vị trí Quán quân và Á quân Billboard Hot 100 tuần này, tiếp tục nối dài kỉ lục ấn tượng của nhóm nhạc nhà Big Hit. Tuy nhiên, khi nhìn vào BLACKPINK - "đối thủ" có nhiều "duyên nợ", chúng ta lại thấy một màu sắc hoàn toàn khác!

Sau một tuần lễ "chinh chiến" thì Lovesick Girls cùng hàng loạt track trong THE ALBUM của BLACKPINK đã debut vị trí như thế nào trên Billboard Hot 100 tuần này?

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Trong tuần này, Lovesick Girls debut tại vị trí thứ 59 trên Billboard Hot 100, một vị trí không mấy khả quan trên BXH. Vị trí này có thể xem là bước thụt lùi đáng kể của girlgroup nhà YG khi Ice Cream vươn đến vị trí thứ 14, Sour Candy và How You Like That đều đạt vị trí thứ 33, Kill This Love vẫn dừng chân ở hạng 41 trong khi Ddu-Du Ddu-Du cũng đạt thứ hạng 55. Lovesick Girls có thể xem là single của BLACKPINK có vị trí thấp nhất trong vòng 3 năm đổ lại trên Billboard Hot 100.



Thứ hạng debut của Lovesick Girls là điều có thể dự báo từ trước khi ca khúc không hề tạo được hiệu ứng lớn mạnh như các lần comeback trước đó của BLACKPINK. 2020 là năm nhà YG "thả cửa" để BLACKPINK liên tục comeback, thậm chí cho ra mắt album phòng thu đầu tiên. Tuy nhiên với thứ hạng và tình hình "trượt dần đều" theo từng đợt comeback thế này, YG chắc chắn sẽ cân nhắc lại tình hình để BLACKPINK trở lại theo đúng "quỹ đạo" như cũ.

Bên cạnh đó, chỉ có 2 ca khúc khác từ THE ALBUM lọt vào hệ thống BXH của Billboard, tuy nhiên lại nằm ở vị trí... ngoài top 100. Cụ thể, Bet You Wanna kết hợp với BLACKPINK và Savage Love lần lượt debut ở hạng 1 và 21 của Billboard Bubbling Under Hot 100, hiểu nôm na là hạng... 101 và 121!

Một chút niềm an ủi nhỏ nhoi khi Lovesick Girls của BLACKPINK cũng debut vị trí Á quân trên Billboard Global 200 tuần này, vượt cả Dynamite (#3) nhưng vẫn đứng sau bản remix của Savage Love (#1).

Nguồn: Billboard + Chart Data, Ảnh: Internet, Clip: YouTube