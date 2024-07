SpaceSpeakers Label công bố nghệ sĩ mới, hóa ra là người đứng sau bản phối Khiến Nó Ngầu đang gây sốt

Vừa qua, SpaceSpeakers chính thức công bố nghệ sĩ mới Kriss Ngo gia nhập công ty với vai trò Music Producer, chính thức kết nạp thêm tài năng mới vào hàng ngũ sản xuất âm nhạc xịn sò của tổ đội này.



Được biết, Kriss Ngo là một nhà sản xuất âm nhạc trẻ tài năng với thế mạnh là những giai điệu Pop/Trap/Hip Hop,... Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc cho dự án cá nhân của các nghệ sĩ, Kriss Ngo cũng từng đóng góp không ít tiết mục trong chương trình Rap Việt như Hơi Bị Nóng (gung0cay), Không Hề Giả Trân (gung0cay), Enjoy Cái Moment Này (Tez), Khi Cơn Mơ Dần Phai (Tez)...

Trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc SlimV, Kriss Ngo cũng sản xuất nhiều bài nhạc gây dấu ấn đặc biệt như Khiến Nó Ngầu - nhóm Anh Tài Nham Thạch, Rise Up - S(TRONG), Anh Nhà Ở Đâu Thế - nhóm Anh Tài Đa Sắc,... Những ca khúc này được khán giả tấm tắc khen ngợi, đặc biệt phần beat mang hơi hướng jersey club trong bài Khiến Nó Ngầu đã ngay lập tức gây sốt.

Trước khi hoạt động âm nhạc, Kriss Ngo là cựu học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Được truyền cảm hứng từ Touliver và The Chainsmokers, Kriss Ngo theo đuổi con đường âm nhạc từ việc tìm tòi cách làm nhạc từ những bước cơ bản nhất. Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, anh chàng sinh năm 1999 cũng liên tục sản xuất những bản remix lạ tai trên TikTok. Tháng 10 năm 2022, Kriss Ngo trở thành gương mặt được săn đón sau khi remix ca khúc Anh Chưa Biết Em của Liu Grace. Bản phối mới vô cùng viral, đạt hơn 10 triệu views, tạo trend cho loạt nội dung nổi bật, đưa bài hát lọt Top 4 Thịnh hành TikTok Việt Nam.

Sau đó, anh chàng tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm ấn tượng đa dạng thể loại như tâm (Mer), Free Flow Không Hút (Ricky Star), Chỉ Là Thoáng Qua remix (wAvy), ghệ iu dấu của em ơi remix (tlinh), Like This Like That remix (Tóc Tiên ft.tlinh), Xui Hay Vui remix (MONO ft. tlinh),... Những ca khúc này nhanh chóng tạo xu hướng trên nền tảng triệu đô và đưa kênh TikTok của Kriss Ngo đạt 404K người theo dõi với hơn 8 triệu lượt thích.

Bên cạnh khả năng sản xuất, anh còn được biết đến rộng rãi bởi các video sáng tạo về âm nhạc trên mạng xã hội. Anh sở hữu profile thương mại khủng khi hợp tác sản xuất nhạc và quảng bá với hơn 30 tổ chức, thương hiệu trong và ngoài nước như WIPO-United Nation, SAMSUNG, Grab, Zalopay, Klairs, Free Fire, BONCHA, LOF MALTO, Strongbow ... tạo ra các chiến dịch thú vị, thành công lan tỏa đến khán giả và người tiêu dùng.

Chia sẻ về lí do gia nhập SpaceSpeakers Label, Kriss Ngo cho biết: "Trong một lần có cơ hội được làm việc chung với các anh thì mình rất ấn tượng phong cách làm việc của mọi người. Các anh trong SpaceSpeakers rất gần gũi và mở lòng với đàn em. Anh Touliver cũng là một đàn anh mà mình ngưỡng mộ từ khi còn rất nhỏ, chính anh cũng là động lực để mình tìm tòi học hỏi sản xuất những bài nhạc đầu tiên. Ngoài ra, tinh thần willing-to-try chính là động lực chính cho quyết định này, vì mình cũng là một người dám thử những ý tưởng kì lạ, mới mẻ tương tự. Với việc gia nhập công ty, mình hi vọng có thể cùng với mọi người hiện thực hoá những idea độc đáo và mang tính đột phá".

Với những bản sắc và chuyên môn sẵn có trong âm nhạc kết hợp cùng kinh nghiệm và sự dẫn dắt của các đàn anh tại SpaceSpeakers Label, Kriss Ngo hoàn toàn có thêm nguồn lực cho sự toả sáng trong tương lai. Trong khuôn khổ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đang đi đến các công diễn gây cấn, đặc biệt phần sản xuất âm nhạc do SpaceSpeakers Label đảm nhận, nhiều khán giả trông đợi vào phần thể hiện tiếp theo của Kriss Ngo tại chương trình này.





https://kenh14.vn/spacespeakers-label-cong-bo-nghe-si-moi-hoa-ra-la-nguoi-dung-sau-ban-phoi-khien-no-ngau-dang-gay-sot-20240716101917345.chn