SOOBIN sau tính toán sai lầm

SOOBIN đã thất bại khi ra mắt loạt sản phẩm trong 2 năm qua, từ sau dấu mốc The Playah , là Beautiful Monster , Cao gót , Sunset in the City và Heyyy . Cả 4 ca khúc đều được đầu tư làm MV, song không thể tiếp cận số đông khán giả vì có chung lý do - SOOBIN muốn làm mới trong âm nhạc, song càng muốn tiến lại càng tách biệt khán giả.

Từ Synth Pop, City Pop đến House, SOOBIN không thể tỏa sáng. Khán giả vẫn chỉ ấn tượng với giọng ca này qua màu sắc Ballad của Phía sau một cô gái, hay RnB trong Tháng năm. Sau những cú vấp, SOOBIN trở lại với RnB, cùng producer SlimV tạo nên ca khúc Giá như . Ngay lập tức, Giá như có hiệu ứng tốt, đưa thành viên của SpaceSpeakers trở lại vị trí cao trong danh sách âm nhạc thịnh hành.

SOOBIN trở lại màu sắc quen thuộc sau những thất bại liên tiếp.

“Giá như SOOBIN đừng thay đổi”

Nhiều khán giả đã bình luận như vậy khi nghe Giá như của SOOBIN. Kể từ phân đoạn Tháng năm gây sốt trong The Playah , SOOBIN mới trở lại phong cách thế này. Nhiều năm qua, SOOBIN cố gắng thay làm mới với mong muốn phát triển toàn diện sự nghiệp, về vũ đạo, phong cách bên cạnh giọng hát. Song, sự thật là ở tất cả kỹ năng, SOOBIN chỉ vượt trội ở giọng hát và đây mới là điều khán giả chờ nhất.

Giá như là ca khúc RnB viết theo cấu trúc đơn giản. Ngay sau phần verse là điệp khúc, đến verse 2, lặp lại điệp khúc và có thêm đoạn phát triển để đẩy cao trào. Trong tổng thể bài hát, đoạn phát triển trội hơn tất cả. SOOBIN cùng SlimV vẽ ra tuyến giai điệu lên - xuống tạo được bất ngờ, thay vì một đoạn phát triển gãy gọn để tạo đà dồn cảm xúc cho phần cuối.

Đoạn phát triển đã nâng tầm cả bài, thậm chí là “cứu” sản phẩm mới của SOOBIN theo như nhận định của nhiều khán giả.

Chất giọng SOOBIN là một điểm ưu, giúp Giá như trở nên mềm mại, cảm xúc và có dấu ấn trong từng phần của ca khúc. Điểm sáng tiếp theo của Giá như là ở bản phối của SlimV. SlimV đã thu trực tiếp âm thanh của dàn trống, bass và guitar cho bản phối Giá như , qua đó tạo ra cảm xúc như thể SOOBIN đang hát cùng liveband.

Giọng hát của SOOBIN ở RnB, trên bản phối do SlimV đảo nhận đã giải quyết phần lớn khả năng thành công của ca khúc này. Song, còn đó những khán giả khó tính chỉ ra khuyết điểm khiến Giá như chưa phải ca khúc thật sự có sức nặng để gây sốt trên thị trường.

Đó là giai điệu ở verse, điệp khúc không quá đặc sắc. Câu chuyện của Giá như là chàng trai nhớ về cô gái thời đang yêu, tiếc nuối vì mối tình không đi đến cái kết. Cách khai thác của SOOBIN chỉ dừng ở mức vỏ bọc, với những câu từ dễ đoán. Thực tế là SOOBIN sáng tác Giá như từ nhiều năm trước và chuyện bị cũ, lạc lõng so với chất lượng sáng tác của các bản hit trên thị trường nhạc Việt hiện tại là khó tránh.

Thành viên của SpaceSpeakers đã cố nâng tầm bản thân thành một singer/songwriter (kiêm cả hát và sáng tác). Thế nhưng, qua một loạt ca khúc gần đây của SOOBIN, vấn đề chỉ xoay quanh chuyện nam ca sĩ đang thiếu vốn từ, sự sâu sắc khi khai thác các câu chuyện để có sáng tác hay. Những bản hit lớn nhất sự nghiệp của SOOBIN như Phía sau một cô gái, Ngày mai em đi , Vài lần đón đưa và Tháng năm đều là sáng tác của nghệ sĩ khác.

SOOBIN chỉ thật sự làm tốt khi phát huy giọng hát.

Đến lúc SOOBIN thay đổi



Gần 10 năm trước, SOOBIN là cái tên duy nhất được khán giả nhận định đang cạnh tranh sòng phẳng với Sơn Tùng. SOOBIN có ngoại hình sáng, sở hữu một giọng hát hay và trình diễn sân khấu ổn. Sau khi “bước ra ánh sáng” từ game show The Remix, giọng ca sinh năm 1992 liên tục có hit và mở ra tương lai rộng mở.

Đà phát triển của SOOBIN liên tục ngắt quãng. Sau Ngày mai em đi , nam ca sĩ hoạt động mở nhạt. Anh đổi nghệ danh từ SOOBIN Hoàng Sơn sang SOOBIN, tìm lại hào quang với The Playah . Nhưng 3 năm sau dấu mốc The Playah , SOOBIN lại nhạt nhòa, trước khi bắt đầu thấy tia sáng nhờ nước đi trở lại với RnB trong Giá như .

SOOBIN đã phát hành Giá như đúng thời điểm thị trường đang lắng đọng sau cơn sốt Sơn Tùng và Bích Phương. Sau 3 ngày, MV Giá như mới chạm mốc một triệu lượt xem nhưng vẫn leo từng bước trên danh sách âm nhạc thịnh hành. Với đà này, cơ hội để SOOBIN có sản phẩm giữ top 1 là có, vì MV của Sơn Tùng đã bật khỏi ngôi đầu.

Kết quả của Giá như phản ánh chuyện SOOBIN vẫn là tên tuổi lớn của thị trường. Nhiều năm qua, nam ca sĩ không thể giữ chân người nghe, trước hết vì âm nhạc không gắn liền với một SOOBIN được khán giả yêu thích nhất. Khi SOOBIN quay về bản ngã, khán giả lập tức trở lại ủng hộ ca sĩ nhà SpaceSpeakers.

Trong giai đoạn chuyển giao của nhạc Việt, lứa nghệ sĩ gen Z nổi lên, đưa những thứ mới mẻ, hiện đại xâm nhập thị trường như Auto-tune (chỉnh giọng), một chất giọng thực lực, kiểu cũ như SOOBIN đang không lu mờ, mà càng nổi bật hơn. Trong mặt bằng ca sĩ trẻ, không phải ai cũng có chất giọng được đánh giá “sinh ra để hát ballad, RnB” như SOOBIN.

Đối thủ lớn nhất của SOOBIN chính là SOOBIN. Nam ca sĩ sẽ sớm lấy lại vị thế nếu biết cách phát huy giọng hát ở những ca khúc như Giá như .