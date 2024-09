SOOBIN, Hương Tràm lộ hình ảnh chuẩn bị siêu nhạc hội Shopee 9.9, Kay Trần - Quốc Thiên tung "tiểu phẩm" trong show mới

Mới đây, loạt video khoảnh khắc hậu trường của anh tài SOOBIN đã hé lộ sân khấu đặc biệt với set up cực hoành tráng cho ca khúc Dancing In The Dark. Kể từ khi phát hành album đầu tay Bật Nó Lên, đây là lần đầu anh tài SOOBIN chuẩn bị riêng một set diễn cho bản tình ca này. Giọng ca nội lực, bản phối mới sôi động cùng bối cảnh sân khấu được dàn dựng hoành tráng hết nấc khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Hậu trường luyện tập của SOOBIN

Dân tình nô nức đưa ra dự đoán về Siêu Nhóm Bí Ẩn

Ngoài SOOBIN, nhiều ngôi sao đình đám được bắt gặp trong hậu trường luyện tập như Rhymastic, Hương Tràm, Phan Mạnh Quỳnh,... Điều này làm cư dân mạng xôn xao về một “Siêu Nhóm Bí Ẩn" - toàn những cái tên “đỉnh lưu” của làng nhạc hiện tại hội tụ trong 1 show. Tại kênh Broadcast của Shopee 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm, dân tình cũng nô nức đưa ra dự đoán về Siêu Nhóm Bí Ẩn.

Sự kiện 9.9 Siêu Nhạc Hội - Siêu Nhóm Bí Ẩn sẽ được phát sóng với dàn line-up đỉnh cao

Không để khán giả đợi lâu, 9.9 Siêu Nhạc Hội - Siêu Nhóm Bí Ẩn sẽ được phát sóng với dàn line-up đỉnh cao gồm SOOBIN, Hương Tràm, Rhymastic, Phan Mạnh Quỳnh, Orange, Vũ Thảo My và hai MC Khả Như - Hữu Đằng. Sự kiện âm nhạc với những tiết mục được dàn dựng công phu, âm thanh ánh sáng hàng đầu hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ về mặt thính giác lẫn thị giác.

Các nghệ sĩ sẵn sàng “phá đảo" 9.9 Siêu Nhạc Hội - Siêu Nhóm Bí Ẩn

9.9 Siêu Nhạc Hội - Siêu Nhóm Bí Ẩn sẽ được Shopee Live trực tiếp, phát trên VTV9, HTV2, Today TV, Truyền hình Đồng Tháp và FPT Play từ 20 giờ đến 21 giờ 30 hôm nay - ngày 8.9.

Show livestream sắp ra mắt với sự tham gia của Jun Phạm, Kay Trần, Quốc Thiên

Không chỉ dừng lại ở sân khấu âm nhạc đầy choáng ngợp, chuỗi sự kiện Shopee 9.9 còn có nhiều chương trình thú vị dành cho các tín đồ mua sắm. Loạt nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng sẽ xuất hiện, cùng với khán giả trải nghiệm “săn sale" cùng deal hời, voucher khủng và lắc siêu xu.

Quốc Thiên rủ fan vào xem show

Đặc biệt, bộ ba Anh tài Kay Trần, Quốc Thiên và Jun Phạm sẽ lần đầu livestream “săn deal" cùng nhau trong show Sốp Pi Ngày Đôi - Bộ Đôi Ăn Ý. Kay Trần hoá diễn viên hài, bộ 3 hóa thân thành chú cuội (Quốc Thiên), chị Hằng (Kay Trần), thỏ ngọc (Jun Phạm) quăng miếng ê hề cùng 1001 tiểu phẩm khiến dân tình không khỏi tò mò. Tương tác hài hước của bộ ba anh tài khiến cư dân mạng “phát sốt”, chờ mong đến lúc lên sóng - 20 giờ ngày 9.9 tới đây trên Shopee Live. Nếu là dân chơi hệ “săn sale", đừng bỏ lỡ nhé!