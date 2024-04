Song Joong Ki tiết lộ “thử thách lớn nhất” trong cuộc đời

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, Song Joong Ki hiện đang là một trong những ngôi được săn đón nhiều nhất. Tên tuổi của anh gắn liền với những bộ phim mang tính biểu tượng của truyền hình Hàn Quốc như: Sungkyunkwan Scandal, Descendants of the Sun, Reborn Rich, Space Sweepers…

Với khả năng diễn xuất và lòng kính nghiệp, ít ai ngờ rằng xuất phát điểm của Song Joong Ki lại không liên quan gì đến nghệ thuật. Anh vốn là một vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn và đã có đến 3 lần được tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Nam diễn viên cho biết, thử thách lớn nhất trong cuộc đời là phải từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp. "Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một vận động viên quốc gia. Quyết định từ bỏ bộ môn thể thao mà mình yêu thích để đi theo nghệ thuật chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi", Song Joong Ki tiết lộ.

Song Joong Ki xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Arena (Ảnh: Arena Home Plus Korea)

Tuy nhiên, anh cũng đã nhanh chóng vượt qua lựa chọn khó khăn này và khám phá một thế giới mới thông qua diễn xuất.

Sắp tới Song Joong Ki sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với My Youth. Ngoài vai trò diễn viên chính, anh còn là nhà sản xuất của bộ phim. My Youth cũng là dự án truyền hình đầu tiên của Song Joong Ki kể từ khi làm bố.

Sau bộ phim truyền hình Reborn Rich, nam diễn viên hầu như chỉ tập trung đóng phim điện ảnh. Năm 2023 Song Joong Ki đã thử sức với những vai diễn khác biệt trong Hopeless và My name is Loh Kiwan phát hành trên Netflix. Bộ phim Bogota: City of the Lost mà anh đã quay trong thời gian dịch bệnh dự kiến sẽ ra rạp trong năm nay.