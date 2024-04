Lời thoại của Song Joong Ki khiến vụ ly hôn với Song Hye Kyo nóng trở lại

Trong tập 8 Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt ) phát sóng ngày 31/3, sự xuất hiện của Song Joong Ki với tư cách luật sư mafia Vincenzo - vai diễn nổi tiếng do anh đóng trong phim cùng tên vào năm 2021 - gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác.

Ngoài việc gợi nhớ đến những bộ phim làm nên tên tuổi Song Joong Ki như Cậu bé người sói (2012), Hậu duệ Mặt trời (2016), Con tàu chiến thắng (2021), Vincenzo (2021) và Cậu út nhà tài phiệt (2022), màn tái xuất của Song Joong Ki còn khiến ồn ào ly hôn với Song Hye Kyo được nhắc lại.

Song Joong Ki vào vai Vincenzo trong Queen of Tears.

Cụ thể, trong quá trình thay mặt Hong Hae In (Kim Ji Won) xử lý vụ ly hôn Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), nhân vật của Song Joong Ki tỏ ra bức xúc với lý do kết thúc hôn nhân mà luật sư của nam chính đưa ra là “có những khác biệt không thể hòa giải” đến mức chửi thề bằng tiếng Italy. Anh cho rằng lý do đó khiến dư luận đánh giá Hae In bị chồng bỏ vì tính cách tồi tệ. Sau đó, Vincenzo đưa ra một số gợi ý khác để viết vào đơn ly hôn như “Họ đã trở nên xa cách do lịch trình bận rộn”, “Họ đã nhất trí vẫn là bạn bè tốt” và “Họ chúc nhau điều tốt đẹp nhất”.



Khi bị Hong Hae In phản đối đưa câu cuối vào, Vincenzo giải thích: “Theo tôi biết thì không thân chủ nào của tôi chúc vậy cả. Họ nói cho có thôi”.

Cư dân mạng đánh giá lời thoại về ly hôn của Song Joong Ki là những lý do phổ biến được các cặp đôi trong showbiz Hàn Quốc dùng mỗi khi ra thông báo kết thúc mối quan hệ tình cảm. Nó đúng với cả trường hợp của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vào năm 2019.

Một bộ phận nghi ngờ Song Joong Ki có ý “cà khịa” vợ cũ vì vào 5 năm trước, công ty quản lý của Song Hye Kyo cho biết nguyên nhân tan rã hôn nhân là bất đồng trong tính cách, không thể hòa giải được. Trong khi đó, phía tài tử sinh năm 1985 từ chối đi sâu vào vấn đề, chỉ bày tỏ hy vọng giải quyết mọi chuyện trong êm đềm thay vì đổ lỗi, chỉ trích lẫn nhau. Ngoài ra, khán giả còn suy đoán căn cứ vào câu thoại cuối cùng, nam diễn viên Hopeless không muốn vợ cũ sống tốt đẹp sau khi “đường ai nấy đi”.

Tuy nhiên, không ít người bênh vực Song Joong Ki. Họ cho rằng lời thoại nhân vật do biên kịch viết ra, không liên quan đến diễn viên. Chưa kể, nhiều cặp vợ chồng khác ở Hàn Quốc cũng dùng lý do tương tự để ly hôn, không phải mỗi Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Khán giả nhắc lại vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sau màn tái xuất gây sốt.

Không rõ có ẩn ý nào sau lời thoại hay không, màn cameo của Song Joong Ki góp phần giúp Queen of Tears đạt được tỷ suất người xem 16,1% - thành tích tốt nhất kể từ khi phim lên sóng. Nam diễn viên cũng nhờ đó mà phần nào khôi phục thiện cảm trong lòng khán giả.



2023 có thể gọi là năm sóng gió nhất trong sự nghiệp giải trí của Song Joong Ki. Ngay trong tháng đầu năm, anh thông báo tái hôn với cựu diễn viên Anh Katy Louise Saunders và có con. Kể từ đó, Song Joong Ki bị cư dân mạng tấn công trong một thời gian dài, nhất là sau khi biết anh quen vợ hai chỉ vài tháng sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Nhiều người cho rằng anh là kẻ giả tạo, tiểu nhân khi hướng dư luận công kích Song Hye Kyo với nghi ngờ ngoại tình, trong khi anh mới là người bắt đầu mối quan hệ mới trước.

Chưa dừng lại ở đó, Song Joong Ki liên tiếp vướng bê bối về nhân cách, có thái độ trịch thượng với cánh phóng viên. Anh cũng bị chê trách khi trả lời phỏng vấn rằng lo lắng việc lập gia đình, có con ảnh hưởng đến công việc. Khán giả còn tố ngôi sao Nice Guy mắc bệnh ngôi sao khi chiếm vị trí trung tâm trong quá trình quảng bá Hopeless . Trong cuộc khảo sát do tờ Sports Kyunghyang mở, anh bị liệt vào danh sách 5 nghệ sĩ có cách cư xử tệ hại nhất theo bầu chọn của 55 phóng viên điện ảnh.

Theo HK01