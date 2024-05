Taylor Swift sẽ tham dự Met Gala 2024

Từ cuối tháng trước, đã có nhiều suy đoán về việc liệu Taylor và bạn trai của cô - ngôi sao của Kansas City Chiefs, Travis Kelce - có tham dự sự kiện được gọi là Oscar thời trang hay không. TMZ gần đây đưa tin rằng cả hai đã nhận được lời mời nhưng khẳng định cặp đôi này đều không trả lời đi hay không.

(Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất của Page Six, Taylor Swift sẽ tham dự sự kiện xa hoa này. Nhưng vẫn chưa có thông tin gì về việc Kelce có đi cùng cô hay không.

Buổi dạ tiệc của Met Gala hàng năm, theo thông lệ, sẽ rơi vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5 và sẽ diễn ra vào ngày 6/5 năm nay (theo giờ Mỹ). Trong khi đó, theo lịch trình, Taylor sẽ không bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu Eras của mình cho đến ngày 9/5 tại Paris, Pháp.

Taylor Swift đã tham dự Met Gala sáu lần trước đó, làm rung chuyển với các thiết kế đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Oscar de la Renta, J. Mendel và Badgley Mischka. Cô lần đầu tiên bước lên các bậc thang mang tính biểu tượng của Met Gala vào năm 2008 và lần xuất hiện cuối cùng của cô là vào năm 2018.

Như Page Six đã đưa tin trước đó, những ngôi sao hạng A khác đã lọt vào danh sách cho sự kiện độc quyền năm nay bao gồm Rihanna, Kendall Jenner và Gisele Bündchen. Những gương mặt mới khác đã nhận được lời mời mạ vàng của bữa tiệc bao gồm ngôi sao Lily Gladstone của phim Killers of the Flower Moon và nữ diễn viên The Bear Ayo Edebiri.

Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Paulson và Cara Delevingne - khách mời thường xuyên của Met Gala cũng sẽ có mặt.

Đồng chủ trì sự kiện năm nay bao gồm Zendaya, Chris Hemsworth, Bad Bunny và Jennifer Lopez.

Theo Page Six